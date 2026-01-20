Beatrix és Eugénia megkönnyebbülhetnek: Sarah Ferguson döntött

Miközben továbbra sem tudni, hol és miből él a jövőben Sarah Ferguson, az egyre világosabb, hogy az egykori hercegné tudatosan igyekszik távol tartani magát lányai családjától és a királyi udvar újabb botrányaitól.

Sarah Ferguson nem költözik egyik lányához sem, hanem saját lakást keres.

Forrás: Getty Images Europe

Fergie nem költözik sem Eugéniáhez Portugáliába, sem Beatrix cotswoldsi otthonába.

A hercegné saját lakást keres.

Andrew Mountbatten-Windsor elhagyja a Royal Lodge-ot és a Sandringham-birtokon, a Marsh Farmon lakik majd.

A volt pár közel 20 év után először él majd külön.

Ferguson döntésének célja, hogy lányaikat és unokáikat ne érintsék az Epstein-ügy utóhatásai.

Sarah Ferguson csak a tévében láthatta karácsonykor a lányait

A karácsonyi időszak különösen feszült volt Sarah Ferguson és Andrew Mountbatten-Windsor és lányaik, Beatrix és Eugénia hercegnők számára. A Epstein-botrány utóhatásai miatt a pár megállapodott abban, hogy a yorki hercegnők az ünnepeket Sandringhamben töltik Károly királlyal, Kamillával, Vilmossal és Katalinnal. Eközben a bukott Fergie és András a Royal Lodge-ban maradtak és a televízióban nézték, ahogy lányaik a többi királyi családtaggal együtt sétálnak a birtokon. Úgy tudni, Beatrix lojálisabb a szüleihez, kisebb lánya keresztelőjére apja is hivatalos volt. Eugénia azonban nem bocsátott meg, szóba se áll a rangjaitól megfosztott, kilakoltatott egykori herceggel.

Fergie gőzerővel lakást keres

Sarah Ferguson azt már korábban leszögezte, hogy nem költözik Sandringhambe volt férjével. András életét a norfolki Sandringham-birtokon található Marsh Farmon Károly király finanszírozza. Fergie és András 20 év után ezentúl tényleg külön utakon járnak majd. Felmerült azonban, hogy a Royal Lodge elhagyása után Fergie vagy Portugáliába költözik a 35 éves Eugéniához, vagy egy kis házban él majd a 37 éves Beatrix cotswoldsi otthona mellett, de végül mindkét lehetőséget elvetette. A volt hercegnéhez közel álló források szerint Ferguson gőzerővel belevetette magát a lakáskeresésbe, ezentúl senkitől nem akar függeni − írja az Express. Úgy tudni, édesanyjuk döntése nagy megkönnyebbülést jelenthet Beatrix és Eugénia számára. Egyrészt szeretik őt, de így is eleget, többek között az örökségüket, vesztettek már szüleik botránya miatt, nem akarnak még jobban belekeveredni.