A nagy fogás: Matt Damon és Ben Affleck bro-filmje hangos, piszkos, de működik − Kritika

Ha valaha is hiányzott egy új, klasszikus férfimozi, amit apáddal (vagy, ha szerencsésebb vagy, a pároddal) együtt lehet nézni, A nagy fogás jó eséllyel betalál. Nem finom, nem eredeti, de szórakoztatóan hangos.

A nagy fogás egy szórakoztató akciófilm, ami nem hagyja, hogy ne őt nézd.

Forrás: IMDb

A nagy fogás kritika: mikor egy bro-film teljesen beszippant A nagy fogás egy vérbeli bro-film: szakállas férfiak, nagy egók, még nagyobb fegyverek és morálisan erősen kérdéses döntések.

Matt Damon és Ben Affleck újra együtt, de most nem nosztalgiázni jöttek, hanem egymást gyanúsítani.

Netflixes mércével meglepően feszes, hangos és figyelmet követelő thriller.

Van egy pont minden Netflix-filmnél, amikor eldől, hogy háttérzaj lesz-e vagy valódi figyelmet kér. A nagy fogás (The Rip) meglepően hamar eldönti ezt helyetted.

Ezt a filmet bizony nem lehet fél szemmel, telefonnyomkodás közben nézni.

Joe Carnahan rendező ugyanis láthatóan – és hallhatóan – imádja a zajt. Lövések, ordítások, ajtócsapódások, robbanások, hirtelen felcsapott zene: mindig történik valami, ami visszaránt a képernyő elé. Ha csak hallgatod, lemaradsz. Ha nézed, néha azért fel is szisszensz.

Ez a film nem finomkodik

Az F-bombák szinte külön ritmust adnak a párbeszédeknek, az arcszőrzetek pedig önálló karakterként vannak jelen. Komolyan... Ben Affleck szakálla és Matt Damon kecskeszakálla külön castingot érdemelt volna. Ez már az a szint, ahol a vizuális üzenet egyértelmű. Itt aztán kemény férfiak vannak, kemény döntésekkel, és senki nem fog bocsánatot kérni miattuk.

Miről szól A nagy fogás?

A történet középpontjában Dane Dumars hadnagy (Matt Damon) áll, aki a floridai Tactical Narcotics Teamet vezeti – ami már önmagában is olyan, mintha egy Michael Bay-film belső vicce lenne. Mellette ott van J.D. Byrne nyomozó (Ben Affleck), a klasszikus rosszfiú archetípus, aki még a széken is fordítva ül, nehogy véletlenül túl normálisnak tűnjön. A csapat többi tagja – Teyana Taylor, Steven Yeun, Catalina Sandino Moreno – profin hozza a feszült, kissé paranoiás dinamikát, ahol senkiről sem lehet tudni, mikor billen át.