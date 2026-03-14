Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 14., szombat Matild

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
brit királyi család

"Meghan teljesen átmosta Harry agyát" − Kiszivárott Kamilla királyné magánbeszélgetése

brit királyi család Kamilla királyné meghan markle Harry herceg
Kamilla szavait idézi egy új, a brit királyi családról megjelenő könyv. Köztudott, hogy Harry sosem volt oda a királynéért, az pedig soha nem tartotta jó választásnak Meghan Markle-t.

Tom Bower Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért című hamarosan megjelenő könyve szerint Kamilla királyné egy magánbeszélgetésben azt állította, hogy Meghan Markle átmosta Harry agyát. Úgy véli, a herceg már nem ugyanaz az ember, aki volt. 

Kamilla szerint Meghan Markle rossz hatással van Harryre.
Forrás: Getty Images/PA
  • Tom Bower királyi szerző könyve szerint Kamilla királyné úgy véli, Meghan átmosta Harry agyát
  • A könyv Harry herceg és Vilmos herceg kapcsolatának megromlását is részletezi.
  • A pár 2020-ban vált ki a királyi családból.
  • A sussexiek azóta is rendszeresen részt vesznek nemzetközi utakon.

Harry úgy táncol, ahogy Meghan Markle fütyül

Az Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért című könyv részletesen foglalkozik Harry herceg és Meghan Markle házasságával, valamint azzal, hogyan alakult át Harry viszonya a királyi család többi tagjával. A szerző, Tom Bower szerint Meghan Markle jelentős szerepet játszott abban, hogy a herceg eltávolodott korábbi életétől és kapcsolataitól. A könyvben úgy fogalmaz, Meghan megosztotta a családot. „Hogy Meghan kedvében járjon, Harry nem törődött régi barátaival. Még a telefonszámát is megváltoztatta anélkül, hogy szólt volna a családjának. A jókedvű srác megváltozott, a személyisége egyre inkább Meghanére kezdett hasonlítani. Érzelmileg is szélsőségessé vált. »Meghan agymosta Harryt« – mondta Kamilla egy barátjának.” 

A kötetben szereplő állítások szerint Kamilla királyné egy magánbeszélgetés során nyilvánított véleményt. Harry herceg és Meghan Markle hivatalosan 2020. február 19-én mondtak le királyi feladataikról és az  Egyesült Államokba költöztek.

Kamilla brit királyné, III. Károly felesége
Kamilla királyné egy magánbeszélgetés során nyilvánított véleményt Harryről és Meghanról.
Forrás: Getty Images Europe

Harry kifejezetten tart Vilmostól

„András megaláztatása sokkolta Harryt. Jogosan tart attól, hogy ha Vilmos lesz a király, megfoszthatja a címeitől, az utódlási sorból is kiveszik, és gyakorlatilag száműzi az Egyesült Királyságból”  −idézi Tom Bowert az Express.

LILLE, FRANCE - APRIL 09: Prince William, Duke of Cambridge and Prince Harry walk through a trench during the commemorations for the 100th anniversary of the battle of Vimy Ridge on April 9, 2017 in Lille, France. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
Vilmos herceg valószínű sosem fog megbocsátani Harrynek.
Forrás: Getty Images

A sussexi házaspár továbbra is aktív

Harry és Meghan a királyi családból való kiválásuk után többször is külföldre látogattak.  2024 augusztusában Kolumbiában, a múlt hónapban pedig Jordániában jártak. A pár azt is bejelentette, hogy áprilisban visszatér Ausztráliába, ami az első látogatásuk lesz az országban azóta, hogy 2018-ban még a királyi család dolgozó tagjaiként jártak ott. A királyi család hivatalosan nem kommentálta sussexiek külföldi útjait.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
