"Meghan teljesen átmosta Harry agyát" − Kiszivárott Kamilla királyné magánbeszélgetése

Tom Bower Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért című hamarosan megjelenő könyve szerint Kamilla királyné egy magánbeszélgetésben azt állította, hogy Meghan Markle átmosta Harry agyát. Úgy véli, a herceg már nem ugyanaz az ember, aki volt.
Harry úgy táncol, ahogy Meghan Markle fütyül
Az Árulás: Hatalom, megtévesztés és a harc a királyi család jövőjéért című könyv részletesen foglalkozik Harry herceg és Meghan Markle házasságával, valamint azzal, hogyan alakult át Harry viszonya a királyi család többi tagjával. A szerző, Tom Bower szerint Meghan Markle jelentős szerepet játszott abban, hogy a herceg eltávolodott korábbi életétől és kapcsolataitól. A könyvben úgy fogalmaz, Meghan megosztotta a családot. „Hogy Meghan kedvében járjon, Harry nem törődött régi barátaival. Még a telefonszámát is megváltoztatta anélkül, hogy szólt volna a családjának. A jókedvű srác megváltozott, a személyisége egyre inkább Meghanére kezdett hasonlítani. Érzelmileg is szélsőségessé vált. »Meghan agymosta Harryt« – mondta Kamilla egy barátjának.”
A kötetben szereplő állítások szerint Kamilla királyné egy magánbeszélgetés során nyilvánított véleményt. Harry herceg és Meghan Markle hivatalosan 2020. február 19-én mondtak le királyi feladataikról és az Egyesült Államokba költöztek.
Harry kifejezetten tart Vilmostól
„András megaláztatása sokkolta Harryt. Jogosan tart attól, hogy ha Vilmos lesz a király, megfoszthatja a címeitől, az utódlási sorból is kiveszik, és gyakorlatilag száműzi az Egyesült Királyságból” −idézi Tom Bowert az Express.
A sussexi házaspár továbbra is aktív
Harry és Meghan a királyi családból való kiválásuk után többször is külföldre látogattak. 2024 augusztusában Kolumbiában, a múlt hónapban pedig Jordániában jártak. A pár azt is bejelentette, hogy áprilisban visszatér Ausztráliába, ami az első látogatásuk lesz az országban azóta, hogy 2018-ban még a királyi család dolgozó tagjaiként jártak ott. A királyi család hivatalosan nem kommentálta sussexiek külföldi útjait.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: