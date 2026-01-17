Ben Affleck keményen beszólt Hollywoodnak: reméli, hogy a gyerekei nem erre pazarolják az életüket

A nagy fogás című film világpremierjén Ben Affleck arról is nyilatozott, hogyan próbálja megóvni gyermekeit attól a nyilvánosságtól, amely az ő életét évtizedek óta meghatározza. A színész szerint a legfontosabb, hogy Violet, Seraphina és Samuel saját maguk döntsenek a jövőjükről.
- Ben Affleck és Jennifer Garner nem terelgetik gyerekeiket színészi pályára és nem szorgalmazzák, hogy hollywoodi karriert építsenek.
- 3 gyerekük van, a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 13 éves Samuel.
Ben Affleck nem befolyásolja a gyerekeit
Ben Affleck és Jennifer Garner egyáltalán nem azt tapasztalják, hogy gyerekeik a szülői mintát követve automatikusan hollywoodi karrierre vágynának. „Amikor nyilvános szereplést vállalsz, rákényszerítesz valamit a gyerekeidre, és ez bonyolult” – fogalmazott a színész a A nagy fogás világpremierjén. „Nagyon szeretnénk lehetőséget adni nekik, hogy kitalálják, mit akarnak csinálni” – tette hozzá az Oscar-díjas színész és hangsúlyozta, tudatos döntés részéről, hogy nem irányítja Violetet, Seraphinát és Samuelt a színészi pálya felé. „Én ezt nem erőltetném. Zseniálisak, kedvesek és csodálatosak, szeretjük őket, és büszkék vagyunk rájuk, döntsenek bárhogy is” – mondta az E! Newsnak, majd ironikusan hozzátette: „és remélem, hogy nem pazarolják az életüket színészettel.” Affleck arról is beszélt, hogy saját gyerekkora jelentősen különbözött gyermekei jelenlegi élethelyzetétől. „Valamilyen szempontból áldás volt az anonimitás, a semmiből kellett felküzdeni magunkat” – fogalmazott a színész, aki többször kijelentette, elege van abból, hogy a magánélete folyton a címlapokon van.
Affleck és Garner is büszkék a gyerekeikre
Ben Affleck korábban, az Access Hollywoodnak adott interjújában is méltatta gyermekeit és külön kiemelve legidősebb lányát: „Violet az anyjára hasonlít. Lenyűgöző.” „Nem is lehetnék büszkébb a gyerekeimre” − fogalmazott. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy a gyerekeim édesanyja is nagyszerű, ahogy a gyerekeink is. Ők a legnagyobb boldogság az életemben, és ezt mindennap érzem” − nyilatkozta.
Jennifer Garner nemrégiben arról beszélt, mennyire fontos, hogy a szülők felismerjék, mikor kell kicsit háttérbe húzódniuk. „Egyszerűen annyira klasszok. A szülői lét mostanra megváltozott. Hagyni kell őket felnőni, és engedni, hogy meghozzák a saját döntéseiket” − jelentette ki és hozzátette, azt, amikor a családjuk szétesett a válás miatt, nagyon nehezen élték meg.
Ben Affleck és Jennifer Garner 2005-ben házasodtak össze, 2015-ben jelentették be szakításukat, majd 2018-ban hivatalosan is elváltak. Bár a kapcsolatuk véget ért, jó barátok maradtak és egyetértenek abban, hogy gyermekeik számára a szabadság és az önálló döntés lehetősége a legfontosabb – még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a reflektorfényen kívül élik az életüket.
