Ben Affleck keményen beszólt Hollywoodnak: reméli, hogy a gyerekei nem erre pazarolják az életüket

A nagy fogás című film világpremierjén Ben Affleck arról is nyilatozott, hogyan próbálja megóvni gyermekeit attól a nyilvánosságtól, amely az ő életét évtizedek óta meghatározza. A színész szerint a legfontosabb, hogy Violet, Seraphina és Samuel saját maguk döntsenek a jövőjükről.

Ben Affleck A nagy fogás világpremierjén méltatta gyerekeit.

Forrás: Getty Images

Ben Affleck és Jennifer Garner nem terelgetik gyerekeiket színészi pályára és nem szorgalmazzák, hogy hollywoodi karriert építsenek.

3 gyerekük van, a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 13 éves Samuel.

Ben Affleck nem befolyásolja a gyerekeit

Ben Affleck és Jennifer Garner egyáltalán nem azt tapasztalják, hogy gyerekeik a szülői mintát követve automatikusan hollywoodi karrierre vágynának. „Amikor nyilvános szereplést vállalsz, rákényszerítesz valamit a gyerekeidre, és ez bonyolult” – fogalmazott a színész a A nagy fogás világpremierjén. „Nagyon szeretnénk lehetőséget adni nekik, hogy kitalálják, mit akarnak csinálni” – tette hozzá az Oscar-díjas színész és hangsúlyozta, tudatos döntés részéről, hogy nem irányítja Violetet, Seraphinát és Samuelt a színészi pálya felé. „Én ezt nem erőltetném. Zseniálisak, kedvesek és csodálatosak, szeretjük őket, és büszkék vagyunk rájuk, döntsenek bárhogy is” – mondta az E! Newsnak, majd ironikusan hozzátette: „és remélem, hogy nem pazarolják az életüket színészettel.” Affleck arról is beszélt, hogy saját gyerekkora jelentősen különbözött gyermekei jelenlegi élethelyzetétől. „Valamilyen szempontból áldás volt az anonimitás, a semmiből kellett felküzdeni magunkat” – fogalmazott a színész, aki többször kijelentette, elege van abból, hogy a magánélete folyton a címlapokon van.

Jennifer Garner és Ben Affleck a válás után is jóban maradtak.

Forrás: Getty Images

Affleck és Garner is büszkék a gyerekeikre

Ben Affleck korábban, az Access Hollywoodnak adott interjújában is méltatta gyermekeit és külön kiemelve legidősebb lányát: „Violet az anyjára hasonlít. Lenyűgöző.” „Nem is lehetnék büszkébb a gyerekeimre” − fogalmazott. „Nagyon szerencsés vagyok, hogy a gyerekeim édesanyja is nagyszerű, ahogy a gyerekeink is. Ők a legnagyobb boldogság az életemben, és ezt mindennap érzem” − nyilatkozta.