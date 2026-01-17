Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ben Affleck keményen beszólt Hollywoodnak: reméli, hogy a gyerekei nem erre pazarolják az életüket

A színész egyáltalán nem szeretné, ha Jennifer Garnerrel közös gyerekeik a színészi pályát választanák. Ben Affleck A nagy fogás (The Rip) című film világpremierjén beszélt arról, hogy a hírnévért túl nagy árat kell fizetni.

A nagy fogás című film világpremierjén Ben Affleck arról is nyilatozott, hogyan próbálja megóvni gyermekeit attól a nyilvánosságtól, amely az ő életét évtizedek óta meghatározza. A színész szerint a legfontosabb, hogy Violet, Seraphina és Samuel saját maguk döntsenek a jövőjükről.

Ben Affleck A nagy fogás világpremierjén méltatta gyerekeit.
Forrás: Getty Images
  • Ben Affleck és Jennifer Garner nem terelgetik gyerekeiket színészi pályára és nem szorgalmazzák, hogy hollywoodi karriert építsenek.
  • 3 gyerekük van, a 20 éves Violet, a 17 éves Seraphina és a 13 éves Samuel.

Ben Affleck nem befolyásolja a gyerekeit

Ben Affleck és Jennifer Garner egyáltalán nem azt tapasztalják, hogy gyerekeik a szülői mintát követve automatikusan hollywoodi karrierre vágynának. „Amikor nyilvános szereplést vállalsz, rákényszerítesz valamit a gyerekeidre, és ez bonyolult” – fogalmazott a színész a A nagy fogás világpremierjén. „Nagyon szeretnénk lehetőséget adni nekik, hogy kitalálják, mit akarnak csinálni” – tette hozzá az Oscar-díjas színész és hangsúlyozta, tudatos döntés részéről, hogy nem irányítja Violetet, Seraphinát és Samuelt a színészi pálya felé. „Én ezt nem erőltetném. Zseniálisak, kedvesek és csodálatosak, szeretjük őket, és büszkék vagyunk rájuk, döntsenek bárhogy is” – mondta az E! Newsnak, majd ironikusan hozzátette: „és remélem, hogy nem pazarolják az életüket színészettel.” Affleck arról is beszélt, hogy saját gyerekkora jelentősen különbözött gyermekei jelenlegi élethelyzetétől. „Valamilyen szempontból áldás volt az anonimitás, a semmiből kellett felküzdeni magunkat” – fogalmazott a színész, aki többször kijelentette, elege van abból, hogy a magánélete folyton a címlapokon van

Jennifer Garner és Ben Affleck a válás után is jóban maradtak.
Forrás: Getty Images

Affleck és Garner is büszkék a gyerekeikre

Ben Affleck korábban, az Access Hollywoodnak adott interjújában is méltatta gyermekeit és külön kiemelve legidősebb lányát: „Violet az anyjára hasonlít. Lenyűgöző.”  „Nem is lehetnék büszkébb a gyerekeimre” − fogalmazott.  „Nagyon szerencsés vagyok, hogy a gyerekeim édesanyja is nagyszerű, ahogy a gyerekeink is. Ők a legnagyobb boldogság az életemben, és ezt mindennap érzem” − nyilatkozta. 

Jennifer Garner nemrégiben arról beszélt, mennyire fontos, hogy a szülők felismerjék, mikor kell kicsit háttérbe húzódniuk. „Egyszerűen annyira klasszok. A szülői lét mostanra megváltozott. Hagyni kell őket felnőni, és engedni, hogy meghozzák a saját döntéseiket”  − jelentette ki és hozzátette, azt, amikor a családjuk szétesett a válás miatt, nagyon nehezen élték meg.

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 20: Actress Jennifer Garner pose with children Violet Affleck, Samuel GarnerAffleck and Seraphina Rose Elizabeth Affleck during the ceremony honoring Jennifer Garner with a star on the Hollywood Walk Of Fame on August 20, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Albert L. Ortega/Getty Images)
Jennifer Garner színésznő évekkel ezelőtt Violettel, Samuellel és Seraphinával
Forrás: Getty Images North America

Ben Affleck és Jennifer Garner 2005-ben házasodtak össze, 2015-ben jelentették be szakításukat, majd 2018-ban hivatalosan is elváltak. Bár a kapcsolatuk véget ért, jó barátok maradtak és egyetértenek abban, hogy gyermekeik számára a szabadság és az önálló döntés lehetősége a legfontosabb – még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a reflektorfényen kívül élik az életüket.

