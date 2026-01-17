Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Bíróság dönthet Nicole Kidman tinédzser lányainak sorsáról – Megszólalt a jogi szakértő

gyermekelhelyezés válás Nicole Kidman
Horváth Angéla
2026.01.17.
Ismét egyre több figyelem irányul Nicole Kidmanre és a magánéletére. Újra felmerültek kérdések azzal kapcsolatban, hogyan osztozik gyermekeinek felügyeletén volt férjével, Keith Urbannel. A színésznő két kamasz lányt nevel, akik a karrierjük csúcsán lévő szülők sűrű időbeosztása miatt időnként két város – vagy akár két kontinens – között ingáznak.

Nicole Kidman családjának helyzetéről Richard Sullivan tapasztalt kaliforniai családjogi ügyvéd beszélt a sajtónak. Elmondása szerint az olyan esetekben, ahol idősebb kamaszokról van szó, és a szülők életvitele eltér a szokásosról, a bíróságok rugalmasabb megoldásokat keresnek, mint a klasszikus gyámsági modellek.

Nicole Kidman és Keith Urban majdnem 20 évig voltak házasok
Mit mérlegel a bíróság a Nicole Kidmanékéhez hasonló esetekben?

Richard Sullivan kaliforniai családjogi ügyvéd szerint a gyámsági kérdésekben a bíróság mindig a gyermek érdekeit tartja szem előtt – függetlenül attól, hogy hírességről vagy magánszemélyről van szó.

„A döntések középpontjában a gyermek egészsége, biztonsága és jóléte áll. Emellett a bíróság igyekszik biztosítani, hogy a gyermek kapcsolatban maradhasson mindkét szülővel" – magyarázta Sullivan.

A jelenlegi helyzetben azonban fontos szempont, hogy Nicole Kidman két lánya – Sunday és Faith – már 17, illetve 15 évesek. Ez az életkor pedig már önmagában befolyásolja a bíróság hozzáállását.

„Ha Kaliforniáról beszélünk, a bíróság ilyen korban már kikérheti a gyermekek véleményét arról, hogy melyik szülőnél szeretnének több időt tölteni. Ha erre ésszerű indokot adnak, azt a döntéshozók figyelembe is veszik" – tette hozzá a szakértő.

Sullivan hangsúlyozza: idősebb kamaszok esetében nem életszerű, hogy merev beosztások szerint osszák meg az időt a szülők között. A tiniknek saját elfoglaltságaik vannak, sok esetben maguk döntenek arról, mikor hol tartózkodnak – különösen olyan családokban, ahol a szülők nemzetközi munkarendben élnek.

„Ez nem egy hétköznapi családmodell. Mindkét szülő sokat utazik, és a lányok is elfoglaltak az iskolával, különórákkal, szociális életükkel. Egy ilyen helyzetben a rugalmas időbeosztás és a folyamatos kommunikáció sokkal többet számít, mint a papíron lefektetett szabályok" – mondta Sullivan.

A szakértő szerint az ilyen családokban egyre gyakoribb, hogy a gyerekek szabadon kérhetnek időt egyik vagy másik szülőjükkel – akár személyesen, akár videóhíváson keresztül.

„A cél nem az, hogy szigorú rend legyen, hanem hogy a gyerekek érezzék: bármikor elérhetik mindkét szülőt" – hangsúlyozta. „A gyerekkor rövid, a szülői kapcsolat viszont életre szóló" – zárta gondolatait Sullivan. Szerinte a bíróságok is egyre inkább azt keresik, hogyan lehet hosszú távon megőrizni a szülő-gyermek közti bizalmat, nem pedig az azonnali beosztások betartására koncentrálnak.

