Újra lecsapott a Marvel-átok: agykárosodást szenvedett Evangeline Lilly − Videó

baleset Lost agykárosodás Evangeline Lilly Marvel
Life.hu
2026.01.17.
Súlyos horrorbalesetet szenvedett a Lost és a Marvel filmek sztárja. Evangeline Lilly még mindig nem épült fel teljesen, és lehet nem is jön rendbe soha.

Úgy tűnik, nagy kockázatot vállal az, aki a Marvelhez szerződik, ugyanis Jeremy Renner után most egy újabb szuperhős került életveszélyes állapotba, mégpedig Evangeline Lilly.

Evangeline Lilly horrorbalesetet szenvedett.
Evangeline Lilly agykapacitása jelentősen csökkent

A 46 éves Evangeline Lilly nemrég horrorbalesetet szenvedett Hawaii szigetén, amikor elájult és arccal előre nekizuhant egy sziklának. A rosszullétet állítólag egy gyerekkori betegség okozta, aminek követleztében a színésznő gyakran elájul. 

Több hónapnyi kivizsgálás után az is kiderült, hogy Lilly a baleset során maradandó agykárosodást szenvedett. A Marvel-filmek Hope Van Dyne-ja  a közösségi média felületein osztotta meg a hírt, hogy az agykapacitása jelentősen csökkent, de mindent megtesz annak érdekében, hogy rendbejöjjön, már amennyire ez lehetséges. A Lost sztárja 2024-ben visszavonult a színészettől, hogy a családjára koncentrálhasson.

