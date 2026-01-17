Újra lecsapott a Marvel-átok: agykárosodást szenvedett Evangeline Lilly − Videó

Úgy tűnik, nagy kockázatot vállal az, aki a Marvelhez szerződik, ugyanis Jeremy Renner után most egy újabb szuperhős került életveszélyes állapotba, mégpedig Evangeline Lilly.

Evangeline Lilly horrorbalesetet szenvedett.

Forrás: Getty Images Europe

Evangeline Lilly agykapacitása jelentősen csökkent

A 46 éves Evangeline Lilly nemrég horrorbalesetet szenvedett Hawaii szigetén, amikor elájult és arccal előre nekizuhant egy sziklának. A rosszullétet állítólag egy gyerekkori betegség okozta, aminek követleztében a színésznő gyakran elájul.

Több hónapnyi kivizsgálás után az is kiderült, hogy Lilly a baleset során maradandó agykárosodást szenvedett. A Marvel-filmek Hope Van Dyne-ja a közösségi média felületein osztotta meg a hírt, hogy az agykapacitása jelentősen csökkent, de mindent megtesz annak érdekében, hogy rendbejöjjön, már amennyire ez lehetséges. A Lost sztárja 2024-ben visszavonult a színészettől, hogy a családjára koncentrálhasson.

@life.hu_official Agykárosodást szenvedett Evangeline Lilly Súlyos horrorbalesetet szenvedett a Lost és a Marvel filmek sztárja. #life #EvangelineLilly #Lost #Marvel #baleset ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

