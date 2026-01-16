Brutális nyomokat rejtettek el a Bosszúállók 5. videóiban − Erre készül Doctor Doom

Ugyan még közel egy évet kell várnunk a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése premierjére, a Disney és a Marvel gondoskodott róla, hogy addig se unatkozzunk. Az elmúlt hetekben ugyanis négy rövid, titokzatos videó érkezett, amelyek első ránézésre inkább hangulatfestések, mint klasszikus előzetesek. Steve Rogers, Thor, az X-Men, Wakanda és a Fantasztikus Négyes is felbukkan bennük – de mintha mégsem róluk szólna a sztori valójában.

Forrás: Profimedia

A Marvel-rajongók megfejtették a kódot? Ezért lehet sorsdöntő a Bosszúállók Doctor Doom-film Négy rövid Marvel-videó teljesen felborzolta a rajongók idegeit – és az agytekervényeit is.

A Russo testvérek szerint (akik a többi között a Busszúállók: Végjátékot is rendezték) ezek nem előzetesek, hanem rejtvények.

Egy Reddit-elmélet most egészen ijesztően logikus választ ad arra, mire készül Doctor Doom.

A Russo testvérek gyorsan rá is erősítettek erre rajongói megérzésre. Szerintük ezek nem teaserek, hanem önálló történetek, sőt, konkrétan nyomok. A rajongóknak több se kellett. Előkerültek a jegyzetfüzetek, megnyíltak a Reddit-topikok, és megszületett egy olyan elmélet, ami mostanra meglepően hihetőnek tűnik.

A kulcs nem a szereplőkben rejlik, hanem a videók végén látható visszaszámlálókban. Bár ezek alapvetően a film bemutatójáig hátralévő időt mutatják, mindegyik teaserben van egy pillanat, amikor más számok villannak fel:

1:24:20, 1:17:20, 1:11:20 és 1:04:20.

Egy Reddit-felhasználó szerint ezek az időpontok nem véletlenek, hanem konkrét jelenetekre utalnak a Bosszúállók: Végjátékból, amit úgy imádtunk.

De nézzük meg részletesebben

Az első szám például arra a jelenetre mutat, amikor az Ősmágus figyelmezteti Hulkot az alternatív valóságok veszélyére.

A második Loki legendás szökését idézi.

A harmadik Thor egyik érzelmes pillanatát.

Míg a negyedik az időgép első bevetését.

Ha mindezt összeadjuk, kirajzolódik egy ijesztően logikus kép: Doctor Doom ébredése annak a következménye lehet, hogy a Bosszúállók túl sokat játszottak az idővel és a multiverzummal.

Ráadásul Doom – Robert Downey Jr. alakításában – vélhetően nem pusztítani akar, hanem „rendbe szeretné tenni” ezeket a töréseket. Hogy ez mit jelent a hőseink számára? Nos, aligha egy kellemes pikniket.