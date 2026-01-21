Újabb kisbaba érkezik a brit királyi családba, óriási a boldogság

A 31 éves Flora Alexandra Ogilvy – aki a brit királyi család tagja, 62. helyén áll a trónöröklési sorrendben – Alexandra hercegnő unokája, II. Erzsébet királynő rokona. A művészettörténész végzettségű, jelenleg doktori tanulmányokat folytató fiatal nő és férje rendkívül boldogok – ezt írta a bejegyzésében, amelyhez egy családi fotót is mellékelt. A képet Flora édesapja, James Ogilvy – tájépítész és hivatásos fotós – készítette.

Újabb kisbaba érkezik a brit királyi családba, Károly király unokatestvére, Flora Vesterberg állapotos

Forrás: Instagram

A poszt alatt rengetegen gratuláltak – nemcsak rokonok és barátok, hanem a királyi család rajongói is örömüket fejezték ki.

Károly király unokatestvérénél autizmust diagnosztizáltak

Flora Vesterberg az utóbbi időben nemcsak stílusával és társasági szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy nyíltan vállalta: harmincéves korában autizmust diagnosztizáltak nála. Egy tavaly májusi, a Vogue magazinban megjelent esszéjében írta meg őszintén, hogy gyerekkora óta küzdött a neurodiverzitásból fakadó nehézségekkel, és milyen megkönnyebbülést jelentett számára a diagnózis. Mint fogalmazott: „Most már látom ennek az állapotnak az erősségeit is. A diagnózis segített abban, hogy megértsem saját érzékenységemet.”

Arra biztatta sorstársait, különösen az autista nőket, hogy merjenek nyíltan beszélni az élményeikről, és találják meg azokat a hétköznapi rituálékat, amelyek megkönnyítik azt, hogy elfogadják önmagukat.

Flora Vesterberg, a brit királyi család tagja a divatvilágban is otthonosan mozog

Flora jelenleg a rangos londoni Courtauld Intézet PhD-hallgatója, kutatásának középpontjában a skandináv impresszionizmus áll. Szeretne több időt tölteni Skandináviában is – erről szintén az Instagramon számolt be. Ha épp nem tanul vagy dolgozik, gyakran vesz részt művészeti esteken, divatbemutatókon, vagy jótékonysági rendezvényeken. Állandó vendég a Cartier, a Bulgari vagy a Longchamp eseményein, stílusát gyakran méltatják a brit sajtóban is. Egy alkalommal statisztaként szerepelt a Downton Abbey sorozat egyik epizódjában.

Flora Vesterberg férje, a svéd származású Timothy Vesterberg korábban profi jégkorongozó volt, jelenleg egy magántőke-befektetési cégnél dolgozik Londonban. 2019-ben ismerkedtek meg. Esküvőjüket 2020 szeptemberében tartották a St James’s Palace kápolnájában – szűk körben, a járvány miatt. A ceremónián ott volt több királyi családtag is.