Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gólyahír

Újabb kisbaba érkezik a brit királyi családba, óriási a boldogság

gólyahír terhesség brit királyi család
Virág Emília
2026.01.21.
Flora Vesterberg – leánykori nevén Ogilvy – bejelentette, hogy első gyermekét várja férjével, Timothy Vesterberggel. Flora a brit királyi család előkelő tagja, Károly király unokatestvére. A csodás hírt az Instagramon osztotta meg követőivel.

A 31 éves Flora Alexandra Ogilvy – aki a brit királyi család tagja, 62. helyén áll a trónöröklési sorrendben – Alexandra hercegnő unokája, II. Erzsébet királynő rokona. A művészettörténész végzettségű, jelenleg doktori tanulmányokat folytató fiatal nő és férje rendkívül boldogok – ezt írta a bejegyzésében, amelyhez egy  családi fotót is mellékelt. A képet Flora édesapja, James Ogilvy – tájépítész és hivatásos fotós – készítette.

Újabb kisbaba érkezik a brit királyi családba, Károly király unokatestvére, Flora Vesterberg állapotos
Újabb kisbaba érkezik a brit királyi családba, Károly király unokatestvére, Flora Vesterberg állapotos
Forrás: Instagram 

A poszt alatt rengetegen gratuláltak – nemcsak rokonok és barátok, hanem a királyi család rajongói is örömüket fejezték ki. 

Károly király unokatestvérénél autizmust diagnosztizáltak

Flora Vesterberg az utóbbi időben nemcsak stílusával és társasági szerepléseivel hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy nyíltan vállalta: harmincéves korában autizmust diagnosztizáltak nála. Egy tavaly májusi, a Vogue magazinban megjelent esszéjében írta meg őszintén, hogy gyerekkora óta küzdött a neurodiverzitásból fakadó nehézségekkel, és milyen megkönnyebbülést jelentett számára a diagnózis. Mint fogalmazott: „Most már látom ennek az állapotnak az erősségeit is. A diagnózis segített abban, hogy megértsem saját érzékenységemet.”

Arra biztatta sorstársait, különösen az autista nőket, hogy merjenek nyíltan beszélni az élményeikről, és találják meg azokat a hétköznapi rituálékat, amelyek megkönnyítik azt, hogy elfogadják önmagukat.

Flora Vesterberg, a brit királyi család tagja a divatvilágban is otthonosan mozog

Flora jelenleg a rangos londoni Courtauld Intézet PhD-hallgatója, kutatásának középpontjában a skandináv impresszionizmus áll. Szeretne több időt tölteni Skandináviában is – erről szintén az Instagramon számolt be. Ha épp nem tanul vagy dolgozik, gyakran vesz részt művészeti esteken, divatbemutatókon, vagy jótékonysági rendezvényeken. Állandó vendég a Cartier, a Bulgari vagy a Longchamp eseményein, stílusát gyakran méltatják a brit sajtóban is. Egy alkalommal statisztaként szerepelt a Downton Abbey sorozat egyik epizódjában.

Flora Vesterberg férje, a svéd származású Timothy Vesterberg korábban profi jégkorongozó volt, jelenleg egy magántőke-befektetési cégnél dolgozik Londonban. 2019-ben ismerkedtek meg. Esküvőjüket 2020 szeptemberében tartották a St James’s Palace kápolnájában – szűk körben, a járvány miatt. A ceremónián ott volt több királyi családtag is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Se filter, se foodporn: Erzsébet királynő ha ma lenne fiatal, se tenné fel az Instájára, hogy mit evett

Több mint hetven év uralkodás, rendíthetetlen fegyelem és szinte változatlan napi rutin. Egykori szakácsai, királyi szakírók szedték össze, mit evett Erzsébet királynő egy átlagos napon, és hogyan járulhatott hozzá étrendje a kivételesen hosszú és aktív élethez.

Keménység és szigor a mosoly és a zárt ajtók mögött: Katalin hercegné így készül a királynészerepre

Palotai források szerint Vilmos herceg feleségének nyilvános visszafogottsága és kedvessége mögött határozott, következetes vezetői szemlélet húzódik meg. Katalin hercegné személyisége befolyásolja, milyen irányt vehet a brit monarchia, amikor férje trónra lép.

Mindene megvolt – és mindent elveszített: így zuhant a csúcsról a kilátástalanságba Fergie, York egykori hercegnéje

Egykor 40 millió dolláros királyi rezidencia, korlátlan luxus, címek és rangok jártak neki. Mára kizárták a királyi körökből, megszégyenülve, jövőkép nélkül – és források szerint egyre kétségbeesettebben próbál kapaszkodót találni Sarah Ferguson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu