Brooklyn Beckham állításait megerősítette egy vendég. „Ott voltam, tényleg ez történt"

2026.01.20.
Sokan kételkedtek David Beckham legidősebb fiának szavaiban, most azonban egy vendég, aki ott volt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén elmondta: valóban kínos jelenet játszódott le a lagzin.

Újabb fejezete nyílt a Beckham-botránynak: egy vendég, aki ott volt Brooklyn Beckham esküvőjén elismerte, hogy valóban kellemetlen jelenet zajlott le az eseményen. 

Victoria Beckham és Nicola Peltz, Brooklyn Beckham felesége
Victoria Beckham és Nicola Peltz, Brooklyn Beckham felesége - Ekkor még jóban voltak
Forrás: FilmMagic

Brookly Beckham hosszú és érzelmes posztban írt arról, hogy az anyja beelőzte a színpadon, amikor ő a feleségével szeretett volna táncolni. Victoria Beckham az egész násznép előtt – a fiú szavai szerint – zavarba ejtően és illetlenül viselkedett. Most egy vendég is elismerte: tényleg így történt.

Stavros Agapiou – aki ott volt az esküvőn – egy Instagram-kommentben azt írta: „Ott voltam, és ez tényleg így volt. A srác igazat mond.” Bár a kommentet később törölte, egy újabb posztban annyit azért hozzátett: „Jó, hogy végre kimondta.”

Ez az első alkalom, hogy valaki nyilvánosan is megerősíti Brooklyn Beckham történetét. Eddig sokan túlzásnak tartották a fiú állításait, mégpedig azért, mert a Vogue magazin esküvői tudósítója nem említett semmilyen problémát.

Brooklyn Beckham szerint az édesanyja nem akarta megtervezni Nicola Peltz menyasszonyi ruháját

Brooklyn Beckham azt is leírta: az anyja az utolsó pillanatban mondta vissza, hogy elkészítse Nicola Peltz menyasszonyi ruháját, pedig a lány régóta arra készült, hogy anyósa kreációjában áll az oltár elé. Azt is állította, hogy apja is nyomást gyakorolt rá az esküvő előtti napokban: alá akart íratni vele egy papírt, amiben lemond a saját nevéhez fűződő jogokról. 

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz az elmúlt évben minden fontos családi eseményt kihagytak: nem voltak ott David Beckham 50. születésnapján, és nem jelentek meg akkor sem, amikor a volt futballistát lovaggá ütötték.

A Daily Mail megpróbálta megszólaltatni a Beckham szülőket, de David kikerülte az ezzel kapcsolatos kérdéseket. 

Nicola Peltz is üzent Beckhaméknek: ott szúrt oda, ahol a legjobban fáj

Brooklynhoz hasonlóan felesége is az Instagramon üzent Beckhaméknek. Nicola Peltz tükörszelfit tett közzé, nem is akármilyet.

Megszólaltak az ismerősök Brooklyn Beckham nyilatkozatáról: "Nicola őrült, Victoria szörnyű, ő meg a kettő nő között ragadt"

A legidősebb Beckham fiú azzal vádolja szüleit, hogy éveken át szabotálták a házasságát és a Beckham márkát a család elé helyezték. Az ügyet közelről ismerő források szerint Brooklyn Beckham minden állítása igaz, és jelenleg nincs esély a békülésre.

Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Újabb csapás érte David és Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham nyilvánosan kitálalt a családi viszályról és elárulta, hogy miért hagyta maga mögött a szüleit és a testvéreit.

 

