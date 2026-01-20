Brooklyn Beckham állításait megerősítette egy vendég. „Ott voltam, tényleg ez történt"

Újabb fejezete nyílt a Beckham-botránynak: egy vendég, aki ott volt Brooklyn Beckham esküvőjén elismerte, hogy valóban kellemetlen jelenet zajlott le az eseményen.

Victoria Beckham és Nicola Peltz, Brooklyn Beckham felesége - Ekkor még jóban voltak

Forrás: FilmMagic

Brookly Beckham hosszú és érzelmes posztban írt arról, hogy az anyja beelőzte a színpadon, amikor ő a feleségével szeretett volna táncolni. Victoria Beckham az egész násznép előtt – a fiú szavai szerint – zavarba ejtően és illetlenül viselkedett. Most egy vendég is elismerte: tényleg így történt.

Stavros Agapiou – aki ott volt az esküvőn – egy Instagram-kommentben azt írta: „Ott voltam, és ez tényleg így volt. A srác igazat mond.” Bár a kommentet később törölte, egy újabb posztban annyit azért hozzátett: „Jó, hogy végre kimondta.”

Ez az első alkalom, hogy valaki nyilvánosan is megerősíti Brooklyn Beckham történetét. Eddig sokan túlzásnak tartották a fiú állításait, mégpedig azért, mert a Vogue magazin esküvői tudósítója nem említett semmilyen problémát.

Brooklyn Beckham szerint az édesanyja nem akarta megtervezni Nicola Peltz menyasszonyi ruháját

Brooklyn Beckham azt is leírta: az anyja az utolsó pillanatban mondta vissza, hogy elkészítse Nicola Peltz menyasszonyi ruháját, pedig a lány régóta arra készült, hogy anyósa kreációjában áll az oltár elé. Azt is állította, hogy apja is nyomást gyakorolt rá az esküvő előtti napokban: alá akart íratni vele egy papírt, amiben lemond a saját nevéhez fűződő jogokról.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz az elmúlt évben minden fontos családi eseményt kihagytak: nem voltak ott David Beckham 50. születésnapján, és nem jelentek meg akkor sem, amikor a volt futballistát lovaggá ütötték.

A Daily Mail megpróbálta megszólaltatni a Beckham szülőket, de David kikerülte az ezzel kapcsolatos kérdéseket.