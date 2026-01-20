Megszólaltak az ismerősök Brooklyn Beckham nyilatkozatáról: "Nicola őrült, Victoria szörnyű, ő meg a kettő nő között ragadt"

Ahogy megírtuk, Brooklyn Beckham nyilvános Instagram-üzenetben súlyos vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben. A megszólalás nemcsak a rajongókat sokkolta, hanem a család belső viszonyairól is eddig nem köztudott részleteket tárt fel. Victoria és David egyelőre nem kommentálták fiuk posztját, de a nyilatkozattal kapcsolatban megszólalt egy bennfentes, és nem kímélte Beckhaméket.

Brooklyn Beckham úgy döntött, kiáll magáért: nem hagyja tönkretenni a házasságát Nicola Peltz-cel.

Forrás: Getty Images

Brooklyn megszakított minden kapcsolatot a szüleivel, Victoria és David Beckhammel.

Az Instagramon több hónap viszály után tette közzé az okokat.

Brooklyn szerint szülei megpróbálták szabotálni a házasságát Nicola Peltz-cel.

Úgy véli, a Beckham márkát helyezték minden elé.

Bennfentesek szerint Brooklyn igazat állít.

„Brooklyn Beckham minden egyes szava igaz”

A 26 éves Brooklyn hétfőn tette közzé azt a nyilatkozatot, amelyben nyíltan azzal vádolta meg szüleit, hogy megpróbálták elválasztani őt feleségétől, Nicola Peltztől, és folyamatosan igyekeztek aláásni a kapcsolatukat. „Bármennyire is képtelenségnek hangzik, Brooklyn minden kijelentése igaz” − nyilatkozta egy, a helyzetet jól ismerő forrás a Page Sixnek. A bennfentes azt is hozzátette: „Már túl késő békülni. Egyelőre elege van. Ezért is tiltotta le a szüleit a közösségi médiában is, és ezért döntött úgy, hogy csak ügyvédeken keresztül kommunikál velük.” A jólértesült arra a kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy a fiú újra találkozzon szüleivel, egyértelműen fogalmazott: „Daviden és Victorián múlik, hogy belátják-e, hogy hatalmasat hibáztak. Lehet, hogy nem akarják hallani, de Brooklyn minden egyes szava igaz volt.”

A nagy, szerető család csak a látszat, állítják bennfentesek.

Forrás: Getty Images

„Ha szeretik Brooklynt, akkor azt elég érdekesen mutatják ki”

Egy másik bennfentes arról beszélt, hogy a konfliktus évek óta mérgezi a család életét. „Megpróbálták szétválasztani Nicolát és Brooklynt. Könyörtelenek voltak, ám minél jobban piszkálták, annál rosszabbá tették a helyzetet, de ők ezt nem értették meg” – fogalmazott. A lap forrása kiemelte, a helyzet különösen bonyolult, és nem fekete-fehér. „Peltz időnként őrült, és csak a saját feje után megy, miközben Victoria Beckham szörnyű tud lenni, Brooklyn pedig a két erős személyiségű nő között ragadt” – vélekedik. A nyilatkozattal kapcsolatban egy harmadik forrás így fogalmazott: „David és Victoria folyamatosan próbálták szétválasztani Brooklynt és Nicolát, folyton ezt tették. Ha szeretik Brooklynt, akkor azt elég érdekesen mutatják ki. Minden lehetőségük megvolt a bocsánatkérésre, és nem tették.”

„Egész életemben a szüleim irányítottak” „Évekig csendben tűrtem és hallgattam. Mindent megtettem, hogy ezt az ügyet magánügyként kezeljük. Sajnos a szüleim és a stábjuk a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megvédjem az igazamat és lerántsam a leplet a hazugságaikról. Nem akarok kibékülni a családommal. Most már soha többet nem irányíthatnak, mert életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányítottak. A közösségi média, a sajtó, a rólunk készített képek és hamis történetek világába születtem. Az igazság azonban mindig kiderül” − írta Brooklyn Beckham az Instagramon, a teljes vallomását ebben a cikkünkben olvashatod.

