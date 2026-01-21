Van még remény a Beckham család számára? Pszichológus elemezte ki Brooklyn Beckham megrázó vallomását

Lassan egy éve tart már a családi viszály Beckhaméknél. A család legidősebb gyereke, Brooklyn Beckham tavaly megszakította a kapcsolatot a szüleivel és a testvéreivel, majd a feleségével Los Angelesbe költöztek. Azóta David Beckham és Victoria Beckham állítólag csak az ügyvédeken keresztül kommunikálhatnak a fiukkal. A hosszú hónapokig tartó csend után januárban Brooklyn megrázó vallomást tett a közösségi médiában, amelyben kifejtette, hogy miért nem tervez kibékülni a családtagjaival.
- Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a bilit.
- Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.
- Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.
- Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.
Brooklyn Beckham más életre vágyott, mint amit a szülei kijelöltek neki
Lapunk Hal Melinda az MCC Tanuláskutató Intézet klinikai szakpszichológusával járt utána annak, hogy milyen előzmények vezethettek ahhoz, hogy Brooklyn felnőtt korára eltávolodott a rokonaitól és 26 évesen úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a Beckham családot és Nicola Peltz-cel új életet kezd távol a szülei befolyásától.
„Abban biztosak lehetünk, hogy ennyire híres, gazdag és tehetségek szülők gyermekeként felnőni nem egyszerű. Ez nem csak a család hibája. Ezeknek a refklektorfényben felnövő gyermekeknek számos olyan dologgal kell megküzdeniük életük során, amivel a hétköznapi kortársaiknak nem. Egy ilyen ember felé rengeteg elvárást támasztanak az emberek és nem feltétlen csak a szülei. A környezet felől folyamatosan érkezik a nyomás. Gondoljunk csak bele, valakinek az apja a világ egyik legjobb focistája. Biztos vagyok benne, hogy hetente megkérdezték tőle, hogy és ő focizik-e? Ha valakinek nem engedik, hogy a saját személyisége kibontakozzon, vagy nem beszélnek erről vele, akkor könnyen kialakulhat benne a szorongás. Ebben a jelenlegi helyzetben mindkét szülő extrém tehetséges a saját területén, ha pedig a gyermekük ódzkodik az énekléstől és a focitól is és nem szeretné a reflektorfényben élni az életét, akkor egy furcsa árnyék vetülhet rá. Látható, hogy ez az érzés felnőttkorban érkezik meg még nyomatékosabban. Ebbe azonban nem feltétlenül kellene traumatizálódni. A szülők azonban van, hogy huzamosabb ideig nem veszik észre, hogy a gyermekük nem vágyik erre a világra"
A klinikai szakpszichológus rámutatott arra is, hogy Victoria és David Beckham sokszor a tudtuk nélkül is megvonhattak a legidősebb gyermeküktől olyan élményeket, amire szüksége lett volna kiskorában. Hányszor cipelhették magukkal olyan rendezvényekre vagy fotózásokra, ahol szintén a család imidzsét építették, miközben a kisfiú csak arra vágyott volna, hogy kimehessen biciklizni a barátaival.
„Szinte biztos, hogy az ilyen gyermekeknek nem adatik meg, hogy csak úgy spontán játszhassanak az utcán. Valószínűleg sofőr és biztonsági szolgálat kísérte egész gyerekkorában. Ez hosszú távon könnyen válhat börtönné. Láttunk már rengeteg hasonló példát erre, akár a királyi családban is."
Van-e visszaút egy ilyen családi viszály után?
A klinikai szakpszichológus szerint van esély rá, hogy egyszer kibéküljenek egymással a felek, ám ehhez rengeteg munkára és őszinte kommunikációra van szükség. Emellett nem a sajtóban kellene egymásnak üzengetnie a rokonoknak, hanem le kellene ülniük és dolgozni azon, hogy megoldást találjanak a helyzetre.
„Már csak a szakmámból fakadóan sem mondhatok mást, mint hogy: remény van, de azért dolgozni kell kőkeményen és sok-sok erőforrást kell rá biztosítani. Azt javaslom mindenkinek - aki ilyen helyzetbe került - hogy vesse be a resztoratív technikákat. Ezek elérhetőek Magyarszágon is, a nyugati világban - így Amerikában is - pedig kiemelt kultuszuk és kulturájuk van ezeknek az erőszakmentes konfliktuskezelési technikáknak. Ha el tudjuk érni, hogy a másik leüljön velünk beszélni, akkor tessék csak őszintén beszélni az érzéseinkről. Nem konkrétumokról kell, hanem közelítsünk tágabb irányból a triviális témákig, ügyekig. Mert ha egy fiatal éppen a szárnypróbálgatásainak korát éli, akkor nem szabad letörni a szárnyait, hanem meg kell értenünk a helyzetet, amiben ő éppen van. Jelen esetben azt, hogy neki ez sok volt az elmúlt években, hogy neki több terhet jelentett, mint amit a szülők láttak rajta"
Ha Melinda egy utolsó jótanáccsal is ellátta a hasonló helyzetbe kerülő családokat:
„A családi kapcsolatokat nem érdemes csak úgy feladni, megéri dolgozni értük és bevetni mindent, hogy megmaradjanak ezek a kötelékek. Tegyük félre az anyagi javakat és koncentráljunk csak arra, hogy a lelki egészségünkért mennyit tehet a békülés."