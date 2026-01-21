Van még remény a Beckham család számára? Pszichológus elemezte ki Brooklyn Beckham megrázó vallomását

Lassan egy éve tart már a családi viszály Beckhaméknél. A család legidősebb gyereke, Brooklyn Beckham tavaly megszakította a kapcsolatot a szüleivel és a testvéreivel, majd a feleségével Los Angelesbe költöztek. Azóta David Beckham és Victoria Beckham állítólag csak az ügyvédeken keresztül kommunikálhatnak a fiukkal. A hosszú hónapokig tartó csend után januárban Brooklyn megrázó vallomást tett a közösségi médiában, amelyben kifejtette, hogy miért nem tervez kibékülni a családtagjaival.

Brooklyn Beckham kijelentette: nem fog kibékülni a szüleivel

Brooklyn Beckham január 19-án terjedelmes Instagram-sztorit posztolt, amiben kiborította a bilit.

Arról beszélt, hogy a szülei az élete minden területén irányítani akarták őt és szabotálták a kapcsolatát és az esküvőjét is.

Állítása szerint Victoria és David Beckham soha sem fogadták el a feleségét, Nicolát és ez számtalan konfliktust okozott közöttük.

Végül az tette fel az i-re a pontot, amikor a híres szülők jogi dokumentumokat akartak aláíratni az ifjú párral, amelyek biztosították volna, hogy Brooklyn, Peltz és a leendő gyermekeik is a „Beckham-márka" részei maradnak.

Brooklyn Beckham más életre vágyott, mint amit a szülei kijelöltek neki

Lapunk Hal Melinda az MCC Tanuláskutató Intézet klinikai szakpszichológusával járt utána annak, hogy milyen előzmények vezethettek ahhoz, hogy Brooklyn felnőtt korára eltávolodott a rokonaitól és 26 évesen úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a Beckham családot és Nicola Peltz-cel új életet kezd távol a szülei befolyásától.

„Abban biztosak lehetünk, hogy ennyire híres, gazdag és tehetségek szülők gyermekeként felnőni nem egyszerű. Ez nem csak a család hibája. Ezeknek a refklektorfényben felnövő gyermekeknek számos olyan dologgal kell megküzdeniük életük során, amivel a hétköznapi kortársaiknak nem. Egy ilyen ember felé rengeteg elvárást támasztanak az emberek és nem feltétlen csak a szülei. A környezet felől folyamatosan érkezik a nyomás. Gondoljunk csak bele, valakinek az apja a világ egyik legjobb focistája. Biztos vagyok benne, hogy hetente megkérdezték tőle, hogy és ő focizik-e? Ha valakinek nem engedik, hogy a saját személyisége kibontakozzon, vagy nem beszélnek erről vele, akkor könnyen kialakulhat benne a szorongás. Ebben a jelenlegi helyzetben mindkét szülő extrém tehetséges a saját területén, ha pedig a gyermekük ódzkodik az énekléstől és a focitól is és nem szeretné a reflektorfényben élni az életét, akkor egy furcsa árnyék vetülhet rá. Látható, hogy ez az érzés felnőttkorban érkezik meg még nyomatékosabban. Ebbe azonban nem feltétlenül kellene traumatizálódni. A szülők azonban van, hogy huzamosabb ideig nem veszik észre, hogy a gyermekük nem vágyik erre a világra"