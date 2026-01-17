Sean Penn újra szerelmes – így romantikázott 35 évvel fiatalabb párjával

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Horváth Angéla
2026.01.17.
Úgy tűnik, Sean Penn ismét komoly kapcsolatban él. A kétszeres Oscar-díjas színészt nemrég Los Angelesben látták sétálni jelenlegi kedvesével, Valeria Nicovval. A páros eddig csak ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt.

Sean Penn és Valeria Nicov kapcsolatáról először 2024 őszén lehetett hallani, amikor Madridban fotózták le őket kettesben. Hivatalosan először a lyoni Lumière Filmfesztiválon jelent meg, majd novemberben Marrákesben, ahol Penn életműdíjat vehetett át. Azóta azonban nem láthattuk őket, sokan úgy gondolták, véget is ért a románc. Erre azonban a napokban rácáfoltak: a 65 éves színész és 30 éves barátnője Santa Monicában sétáltak kézen fogva. 

Sean Penn és fiatal barátnője, Valeria Nicov
Sean Penn és fiatal barátnője, Valeria Nicov
Forrás:  Getty Images

Ki Valeria Nicov, Sean Penn fiatal barátnője?

Valeria Nicov neve eddig leginkább a divatvilágból lehet ismerős: modellként kezdte pályáját, de az utóbbi években a filmezés felé fordult. Szerepelt például az Emily Párizsbanban című sorozatban is, valamint egy kisebb francia-amerikai produkcióban, A tenorban. Bár nem tartozik a legismertebb fiatal színésznők közé, karrierje felívelőben van.

 

Sean Penn kapcsolatait eddig is figyelemmel kísérte a sajtó: Madonnával kötött rövid, de viharos házassága után hosszú éveken át élt együtt Robin Wright színésznővel, akitől két gyermeke is született. Harmadik házassága Leila George-dzsal mindössze két évig tartott. 

Sean Penn legutóbb a Golden Globe-gálán tűnt fel – egyedül. Valeria Nicov nem kísérte el, pedig a színészt jelölték a legjobb mellékszereplő díjára Paul Thomas Anderson Egyik csata a másik után című filmjében nyújtott alakításáért. A díjat végül Stellan Skarsgård kapta.

