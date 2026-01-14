Előállították a rendőrök a Resztessetek, betörők! sztárját: egy motelban kapták rajta

Daniel Sternt a People magazin értesülései szerint egy Ventura megyei rendőri akció során igazoltatták egy motelben. A helyszínen idézést állítottak ki számára, majd elengedték. Joey Buttitta, a megyei ügyészség szóvivője a lapnak megerősítette: tudomása szerint nem vették őrizetbe az egykori színészt, csak a helyszínen hallgatták ki.

Daniel Stern rendőrségi ügybe keveredett

Buttitta közölte azt is, hogy hétfőn, január 12-én hivatalosan vádat emeltek Daniel Stern ellen egy prostitúcióval összefüggő vétség miatt, a bírósági eljárás megindításának időpontját pedig keddre tűzték ki. Az ilyen típusú ügyekben a vádlott személyes jelenléte nem kötelező, így ha úgy dönt, ügyvédje egyedül is megjelenhet a Ventura megyei bíróságon. Ha elítélik, a színész akár 1000 dolláros pénzbírságra és legfeljebb hat hónapig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

Daniel Stern visszavonult a színészettől

Daniel Stern az elmúlt években szinte teljesen eltűnt Hollywoodból. A 68 éves színész feleségével együtt egy kaliforniai farmon él, szarvasmarhát tenyészt, gyümölcsöt termeszt, és képzőművészként is dolgozik. Nyilvános eseményeken nem vesz részt, a Reszkessetek, betörők! jubileumi rendezvényein sem jelen meg.

Korábban elmondta, miért kerüli ezeket az alkalmakat. „Nem nagyon szoktam elhagyni a farmot. Egy telefonhívás, egy Zoom-hívás rendben van, benne vagyok. De alapvetően otthon szeretek lenni” – mondta. A rajongók lelkesedését ugyan értékeli, de a személyes találkozások néha megterhelőek számára: „Jó érzés, hogy nem felejtettek el, de amikor odajönnek hozzám, és azt mondják: ‘Imádjuk’, az néha egy kicsit nyomasztó.”

A Reszkessetek, betörők!-ről ugyanakkor ma is szeretettel beszél. Felidézte, hogy már a forgatás alatt érezte, mennyire jól működik a történet és a humor. „Tudtam, hogy ez egy gyöngyszem lesz a filmek között. Annyira vicces volt, annyira valóságos, tudtam, hogy nagyszerű filmet készítünk. Természetesen fogalmam sem volt – ahogy senkinek sem lehetett –, hogy ilyen soká népszerű lesz” – mondta.

