Rá sem ismerni Andrew Garfieldra: szőke firzurával sokkolt Pókember – Fotó

2026. jan. 14., szerda

Szabados Dániel
2026.01.14.
Andrew Garfield új frizurával bukkant fel Las Vegasban: hosszú, szőke hajjal jelent meg barátnője, Monica Barbaro oldalán.

Az Instagramon bukkant fel egy fotó, amin Andrew Garfield hosszú, szőkére festett hajjal látható, a fején kék sapka volt, hozzá pedig egy mustársárga kapucnis pulóvert vett fel. A fotó bal szélén fehér blúzban a 42 éves Garfield barátnője, 35 éves barátnője, Monica Barbaro látható. 

Andrew Garfield szőke hajjal, bal szélén a színész barátnője, Monica Barbaro
Andrew Garfield szőke hajjal, bal szélén a színész barátnője, Monica Barbaro
Forrás: Instagram

Andrew Garfield és Monica Barbaro egy éve vannak együtt

Andrew Garfield és Monica Barbaro kapcsolatáról először tavaly januárban kezdtek írni a lapok, amikor együtt jelentek meg a W Magazine éves partiján Los Angelesben. 2025 februárjában egy forrás a People magazinnak azt mondta: „Csendben ugyan, de egyre több időt töltenek együtt.” Ugyanebben a hónapban Londonban is lefotózták őket, amikor a II. Richárd című Shakespeare-előadást nézték meg a Bridge Theatre-ben. Néhány hónappal később, 2025 júliusában Wimbledonban is együtt jelentek meg. 

Andrew Garfield szerelmi életéről legutóbb 2024-ben cikkeztek, amikor rövid ideig a filozófus Dr. Kate Tomas oldalán tűnt fel. Monica Barbaro korábban Connor Tillman színésszel alkotott egy párt. 

