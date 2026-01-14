Rá sem ismerni Andrew Garfieldra: szőke firzurával sokkolt Pókember – Fotó

Az Instagramon bukkant fel egy fotó, amin Andrew Garfield hosszú, szőkére festett hajjal látható, a fején kék sapka volt, hozzá pedig egy mustársárga kapucnis pulóvert vett fel. A fotó bal szélén fehér blúzban a 42 éves Garfield barátnője, 35 éves barátnője, Monica Barbaro látható.

Andrew Garfield szőke hajjal, bal szélén a színész barátnője, Monica Barbaro

Forrás: Instagram

Andrew Garfield és Monica Barbaro egy éve vannak együtt

Andrew Garfield és Monica Barbaro kapcsolatáról először tavaly januárban kezdtek írni a lapok, amikor együtt jelentek meg a W Magazine éves partiján Los Angelesben. 2025 februárjában egy forrás a People magazinnak azt mondta: „Csendben ugyan, de egyre több időt töltenek együtt.” Ugyanebben a hónapban Londonban is lefotózták őket, amikor a II. Richárd című Shakespeare-előadást nézték meg a Bridge Theatre-ben. Néhány hónappal később, 2025 júliusában Wimbledonban is együtt jelentek meg.

Andrew Garfield szerelmi életéről legutóbb 2024-ben cikkeztek, amikor rövid ideig a filozófus Dr. Kate Tomas oldalán tűnt fel. Monica Barbaro korábban Connor Tillman színésszel alkotott egy párt.

