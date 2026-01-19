Egy legendát ünneplünk: 80 éve született az utánozhatatlan Dolly Parton - Videó

Több, mint 100 millió eladott lemez, 11 Grammy-díj, 54 jelölés, három Emmy-díj és két Oscar-jelölés: ez Dolly Parton életműve, ha csak a számokat nézzük. A ma 80 éves énekesnő korunk egyik legelismertebb tehetsége, akinek ha egyszer hallottad a hangját, többé sosem felejted el!

A csodás Dolly Parton betöltötte a 80-at.

Forrás: Getty Images

Dolly Parton 80 éves lett

Korunk legelismertebb countryénekesnője Dolly Parton.

Összeszedtünk pár érdekességet a ma 80 éves legendáról.

Dolly Parton 80 éves lett és esze ágában sincs lassítani: pár éve még azzal borzolta a kedélyeket, hogy kijelentette, simán szerepelne ismét a Playboy magazinban, majd regisztrált a TikTokra, végül pedig csak úgy lazán jelentkezett egy Dolly Parton hasonmásversenyre és veszített!

Bár az energiabomba egészsége sajnos az utóbbi időben nem remekel, Dolly kijelentette, hogy még nem áll készen arra, hogy elbúcsúzzon ettől a világtól – mi pedig pontosan tudjuk, hogyha a ő eltervez valamit, az bizony úgy is lesz, ha törik, ha szakad!

Dolly Parton nevét az egész világ ismeri.

Forrás: Getty Images

Dolly Parton élete

Dolly a Tennessee állambeli Sevierville-ben született egy meglehetősen szegény családba: 11 testvére volt, az édesanyja pedig a szülészorvosnak (akit már bizonyára jól ismert) egy zsák liszttel fizetett azért, hogy a kis Dollyt világra segítette.

Ezen a ponton valószínűleg még kevesen sejtették, hogy egy nap a leggazdagabb sztárok között tartják majd számon, de Parton minden sztereotípiára rácáfolt.

A zenei tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott: első dalait a templomban és a helyi rádióban adta elő. 7 évesen már kiválóan gitározott, az első televíziós fellépését pedig 10 évesen ejtette meg.

Dolly Parton már fiatalon is megmutatta tehetségét.

Forrás: Getty Images

A középiskola elvégzése után Nashville felé vette az irányt és Dolly Parton fiatalon is tudatosan dolgozott azon, hogy előadóként és dalszerzőként is érvényesülhessen: kezdetben azzal kereste a kenyerét, hogy más énekeseknek írt dalokat, majd egy csapásra országos ismertségre tett szert Porter Wagoner műsorának köszönhetően.