Egy legendát ünneplünk: 80 éve született az utánozhatatlan Dolly Parton - Videó

Getty Images - Ron Jenkins
country Dolly Parton születésnap
Nagy Kata
2026.01.19.
Már a 8.X-et tapossa minden idők egyik legsikeresebb countryénekesnője, aki sokkal több, mint egy tehetséges hang. Íme néhány érdekesség a ma 80 éves Dolly Partonról!

Több, mint 100 millió eladott lemez, 11 Grammy-díj, 54 jelölés, három Emmy-díj és két Oscar-jelölés: ez Dolly Parton életműve, ha csak a számokat nézzük. A ma 80 éves énekesnő korunk egyik legelismertebb tehetsége, akinek ha egyszer hallottad a hangját, többé sosem felejted el! 

Régi kép Dolly Partonról
A csodás Dolly Parton betöltötte a 80-at. 
Forrás: Getty Images

Dolly Parton 80 éves lett  

  • Korunk legelismertebb countryénekesnője Dolly Parton. 
  • Összeszedtünk pár érdekességet a ma 80 éves legendáról. 

Dolly Parton 80 éves lett és esze ágában sincs lassítani: pár éve még azzal borzolta a kedélyeket, hogy kijelentette, simán szerepelne ismét a Playboy magazinban, majd regisztrált a TikTokra, végül pedig csak úgy lazán jelentkezett egy Dolly Parton hasonmásversenyre és veszített!

Bár az energiabomba egészsége sajnos az utóbbi időben nem remekel, Dolly kijelentette, hogy még nem áll készen arra, hogy elbúcsúzzon ettől a világtól – mi pedig pontosan tudjuk, hogyha a ő eltervez valamit, az bizony úgy is lesz, ha törik, ha szakad! 

Dolly Parton performing onstage at Day on the Green concert at Oakland Coliseum on May 28, 1978 in Oakland, California. (Photo by Richard McCaffrey/Michael Ochs Archive/Getty Images)
Dolly Parton nevét az egész világ ismeri. 
Forrás: Getty Images

Dolly Parton élete 

Dolly a Tennessee állambeli Sevierville-ben született egy meglehetősen szegény családba: 11 testvére volt, az édesanyja pedig a szülészorvosnak (akit már bizonyára jól ismert) egy zsák liszttel fizetett azért, hogy a kis Dollyt világra segítette. 

Ezen a ponton valószínűleg még kevesen sejtették, hogy egy nap a leggazdagabb sztárok között tartják majd számon, de Parton minden sztereotípiára rácáfolt.

 A zenei tehetsége már egészen fiatalon megmutatkozott: első dalait a templomban és a helyi rádióban adta elő. 7 évesen már kiválóan gitározott, az első televíziós fellépését pedig 10 évesen ejtette meg. 

Dolly Parton már fiatalon is megmutatta tehetségét. 
Forrás: Getty Images

A középiskola elvégzése után Nashville felé vette az irányt és Dolly Parton fiatalon is tudatosan dolgozott azon, hogy előadóként és dalszerzőként is érvényesülhessen: kezdetben azzal kereste a kenyerét, hogy más énekeseknek írt dalokat, majd egy csapásra országos ismertségre tett szert Porter Wagoner műsorának köszönhetően. 

Ekkor már a szerelem is rátalált: Dolly Parton férje, Carl Thomas Dean. Személyén az egész világ meglepődött, hiszen a férfi nem híresség volt, hanem aszfalt- és útépítő céget üzemeltetett – ez azonban a feleségét egy cseppet sem zavarta, ahogy az sem, hogy a férfi nem igazán kísérte el őt a nyilvános eseményekre, sőt, fellépni is csak egyszer látta Dollyt.  Szerelmük azonban egészen a férfi haláláig tartott, az énekesnő 60 év után vesztette el párját.

Dolly valóságos szexszimbólummá vált. 
Forrás: Getty Images

Az 1970-es évektől kezdve egymás után jelentek meg az albumai és a közönség istenítette különleges hangja és egyedi dalszövegei miatt. Többek között olyan dalok fűződnek a nevéhez, int a Jolene, a Coat of Many Colors, illetve a 9 to 5. 

Kevesen tudják, hogy a Whitney Houston előadásában világhírűvé vált I Will Always Love You-t is ő szerezte és hogy a countrystílus mellett pop-, rock- és gospelalbumai is jelentős sikert arattak. 

Pályafutása során számtalan szakmai elismerést kapott és a zenetörténet egyik legtermékenyebb dalszerzőjeként tartják számon.  

