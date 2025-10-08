Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Újabb hírek érkeztek a nagybeteg énekesnőről. Szerdán a fél világ a szívéhez kapott, miután Dolly Parton húga arra kérte a rajongókat, hogy imádkozzanak a testvére felépüléséért. Most maga az énekesnő adott hírt az egészségügyi állapotáról.

Megtörte a csendet Dolly Parton! A 79 éves énekesnő szerda este videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. A felvételen elárulta a rajongói számára, hogy nincsen életveszélyes helyzetben, csupán egy rejtélyes betegség miatt kezelésekre kell járnia. Dolly még viccelődött is azzal, hogy a testvére bejegyzése miatt sokan már azt hitték, hogy haldoklik.

Dolly Parton nem áll még készen a halálra
Dolly Parton nem áll még készen a halálra
Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Dolly Parton leszögezte: nincsen nagy baj

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy az énekesnő testvére Freida Parton ijesztő bejegyzést osztott meg a nővére egészségügyi állapotáról. Ebben a keddi posztban imára szólította fel a rajongókat, és azt írta, hogy „egész éjjel ébren volt, mert imádkozott a testvére felépüléséért". A posztból nem sok minden derült ki Dolly Parton rejtélyes betegségéről, csupán annyi, hogy az elmúlt hetekben megroppant az egészsége. Most azonban maga Dolly számolt be róla, hogy milyen állapotban  van:

Még nem haltam meg! Tudom, hogy mostanában sokan azt hiszik, hogy betegebb vagyok, mint amilyennek mutatom magam. De szerintetek betegnek tűnök? Nincsen semmi komoly baj, nem haldoklok, csupán közel kell lennem a kórházhoz, ahol a kezeléseimet kapom. Megnyugtatok mindenkit, még nem állok készen a halálra!

 - hallható Dolly videójában.

Ha kíváncsiak vagytok az énekesnő szerda esti felvételére, azt itt tudjátok megtekinteni:

