Megszólalt Dudás Miki édesanyja: „Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni”

Dudás Miki édesanyját a rendőrség tájékoztatta arról, hogy fordulat történt fia halálának ügyben, és már nem pusztán egy tragikus, váratlan haláleset hátterét vizsgálják. „Nem tudok semmit mondani a történtekről, engem is csak ma hívtak a rendőrségtől, hogy változott valami. Bízom benne, hogy minél előbb kiderül a teljes igazság, hogy valójában mi okozta a gyerekem váratlan és felfoghatatlan halálát” – mondta el a gyászoló asszony.

Dudás Miki halála: ismeretlen tettes után nyomoz a rendőrség

A hatóságok korábban azt közölték: halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást. A soron kívül elvégzett boncolás során ugyanis olyan sérüléseket találtak a sportoló testén, amelyek eredetét már csak büntetőeljárás keretében lehet pontosan tisztázni.

Klára képtelen feldolgozni azt, ami a fiával történt. „Nem fogom fel ezt ép ésszel, de bevallom őszintén, nem is akarom felfogni. Elmondani nem tudom, mit érzek most, mekkora a fájdalmam. Nem tudom, miképpen lehet ezt a tragédiát feldolgozni” – idézte az asszonyt egy hazai lap nyomán a Borsonline.

A családot az elmúlt időszakban egymás után érik a veszteségek: Dudás Miki édesapja alig egy évvel ezelőtt halt meg. Az egykori kajakos két kisgyermeket hagyott maga után – a hatéves Narát és a hároméves Milót – akiknek ezután az édesapjuk nélkül kell tovább élniük.

Ezt lehet tudni eddig Dudás Miki haláláról: Hétfő délelőtt holtan találtak rá Dudás Mikire XVIII. kerületi, második emeleti lakásában; a rendőrség először azt közölte, hogy nem talált idegenkezűségre utaló jelet, ám ezt később megváltoztatták, és most halált okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt nyomoznak.

A hatóságokat egy közeli családtag értesítette, a lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor bukkantak a 34 éves egykori kajakos holttestére, aki feltehetően már korábban elhunyt.

A társasház udvarába 15:15 körül érkezett a temetkezési vállalat autója, nagyjából 25 perccel később – sűrű havazásban – szállították el a világbajnok testét.

A hazai sztárvilágból is sokan búcsúznak tőle; többek között Kiszel Tünde és Kucsera Gábor is megemlékeztek róla.

Dudás Miki az édesapja után alig egy évvel halt meg; két kisgyermeket hagyott maga után: hatéves kislányát és hároméves kisfiát.

