2026.01.18.
A sportoló gyermekeinek édesanyja, Szigligeti Ivett egy fekete-fehér közös fotóval tiszteleg elhunyt párja előtt. A kommentszekció valósággal felrobbant: Dudás Miklós tragikus halála miatt rengetegen róják le tiszteletüket.

Ahogy arról korábban mi is hírt adtunk, január 5-én holtan találták otthonában Dudás Miklóst. A világbajnok kajakozó ügyében a rendőrség halált okozó testi sértés gyanúja miatt indított vizsgálatot. A sportoló gyászoló párja, Szigligeti Ivett a minap megváltoztatta profilképét a közösségi médiában, a felvétel alatt pedig rengeteg együttérző hozzászólás jelent meg.

Dudás Miklós halála
Dudás Miklós halála az egész országot megrendítette.

Dudás Miklós szerelme, Szigligeti Ivett megtörte a csendet

A sportoló tragikus halála után Ivett napokig hallgatott, a minap azonban megtörte a csendet, és közösségi oldalán közzétette szerelme temetésének napját. Nem csak a temetéssel kapcsolatban osztott meg híreket, hanem a közösségi oldalán egy fekete-fehér, a párjával közös fotóra cserélte a profilképét, megemlékezve gyermekei édesapjáról – írja a Borsonline.

Követői megható üzenetekkel fejezték ki együttérzésüket, és biztosították az özvegyet támogatásukról.

„Egyszerűen nem találom a szavakat, nagyon sajnálom, nyugodj békében, Miki” – írta egyikük, egy másik hozzászóló pedig így fogalmazott: „Azóta sem tértem magamhoz a hír hallatán, szívem értetek dobog. Vigyázzatok egymásra, Isten veletek, bajnok.”

A fotót IDE kattintva tekintheted meg!

A párnak két közös gyermeke van

Dudás Miki és Szigligeti Ivett két közös gyermeket neveltek, a hároméves Milót és a hatéves Narát. A gyermekeknek most minden eddiginél nagyobb szükségük van az édesanyjuk nyújtotta biztonságra és támogatásra.

„A gyerekek gyászfolyamata az első körülbelül egy évben különösen hullámzó lehet. Nem ugyanúgy dolgozzák fel a veszteséget, mint a felnőttek. Érzelmeik mélyek és valósak, ugyanakkor életkoruknak megfelelően értelmezik a halál fogalmát” mondta a Life.hu-nak Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Dudás Miki édesanyja tavaly a férjét veszítette el

A gyászoló édesanya, Klára tavaly veszítette el férjét, aki egy verekedés következtében hunyt el, most pedig fia halálát kell feldolgoznia. Megtörten így nyilatkozott a történtek után: „Nem vagyok jól… nem tudom felfogni, mi történt a gyerekemmel. Bízom benne, hogy kiderül az igazság.”

