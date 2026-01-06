Így érkezett meg a tragédia helyszínére Dudás Miki édesanyja: a család összetört

Úgy tudni, a hatóságokat Szigligeti Ivett, Dudás Miki volt párja értesítette, miután hosszabb ideig nem érte el telefonon a férfit. A rendőrök egy zárszakértő segítségével jutottak be a lakásba, de már nem tudtak segíteni. Dudás Miki haláláról a Borsonline számolt be elsőként.

Dudás Miki halála az egész országot megrázta - Az egykori sportoló csak 34 éves volt

Fotó: TV2

Dudás Miki halála: megrázó állapotok fogadták a hatóságokat

Dudás Miki lakásában nagy mennyiségű vér volt, a kajakozó súlyos fejsérülést szenvedhetett, és nyelőcsőrepedésre utaló jeleket is találtak – áll a Tények riportjában. A rendőrség azt közölte a helyszínelés után, hogy az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, az esetet közigazgatási hatósági eljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálják tovább. A temetkezési vállalat autója hétfő délután érkezett meg Dudás Miki lakásához, szakadó hóesésben szállították el Dudás Miki holttestét.

A tragédia az egész országot megrázta, több ismert ember, többek között Kiszel Tünde és Kucsera Gábor is nyilvánosan búcsúzott Dudás Miklóstól.

Dudás Miki utoljára a kisfiáról posztolt. Hogy mit írt, azt ebben a cikkünkben olvashatod el.

