Menedéket keres Sarah Ferguson: fogalma sincs, hol húzza meg magát

Andrew Mountbatten-Windsor Sarah Ferguson
Losonci Edina
2026.01.18.
York egykori hercege és hercegnéje életében újabb fordulópont következik. Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson a jövő héten végleg elhagyja a windsori Royal Lodge-ot, amely közel másfél évtizeden át volt közös otthonuk.

Amíg Andrew Mountbatten-Windsor következő lakhelye körvonalazódni látszik, Sarah Ferguson helyzete egyelőre rendezetlen. A volt hercegnőnek valószínűleg ideiglenes otthonra lesz szüksége. 

  • Andrew Mountbatten-Windsor és Sarah Ferguson január 25-ig kötelesek elhagyni a Royal Lodge-ot.
  • András egy kisebb ingatlanba, a Marsh Farmra költözik a Sandringham Estate területén.
  • Sarah Ferguson ideiglenes megoldást keres, lánya, Eugénia hercegnő portugáliai villájába költözhet.

Sarah Ferguson jövője bizonytalan

Sarah Ferguson és Erzsébet királynő kedvenc gyereke, Andrew Mountbatten-Windsor a válásuk ellenére 2008 óta együtt éltek a 30 szobás Royal Lodge-ban. A mostani költözés azonban végleg különválasztja őket, mivel András egy kisebb házba költözik a Sandringham Estate-en, míg Sarah állítólag saját otthont keres Windsor környékén. Ez jelentős változást hoz egy olyan kapcsolatban, amelyet a volt hercegné korábban „a világ legboldogabb elvált párjaként” jellemzett. András a pletykák szerint a sandringhami Marsh Farmon lelhet az új otthona, Sarah, aki a volt férjével együtt bukott, jövője ezzel szemben bizonytalannak tűnik, mivel a hírek szerint még nem talált végleges megoldást, miközben a kilakoltatás dátuma egyre közeleg

Eugénia fogadhatja be az anyját ideiglenesen

Bár hivatalosan nem erősítették meg, feltételezések szerint Sarah Ferguson ideiglenesen egyik lánya, Eugénia hercegnő portugáliai villájában húzhatja meg magát. A Hello! magazinnak nyilatkozó forrás szerint a helyzet érzelmileg is megterhelő: „Andrásnak és Sarah-nak január 25-ig el kell költöznie. Sarah végig volt férje mellette állt, de most nem költözik Andrással az új házba a Sandringhambe. Eugénia portugáliai otthona esélyes lehet, amíg talál magának egy új helyet.”

