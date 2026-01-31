Elhunyt Fenyő Miklós: Szandi könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el a legendás énekestől - Fotó

Életének 78. életévében elhunyt Fenyő Miklós. Halálát a családja az énekes hivatalos Facebook-oldalán jelentette be szombat reggel. A Hungária frontembere januárban került kórházba, ahol tüdőgyulladással kezelték. Később a menedzsmentje arról számolt be, hogy bár felépült a betegségből, de a szövődményekkel továbbra is küzd. Akkor arra kérték a rajongókat, hogy szorítsanak a sztár felépüléséért. Szombat hajnalban azonban tragikus hírt kaptunk : elveszítettük a 20. századi magyar zene legnagyobb úttörőjét.

Meghalt Fenyő Miklós a Hungária zenekar frontembere

Forrás: Mediaworks archívum

Gyászba borult az ország Fenyő Miklós 78 éves korában, szombat hajnalban vesztette életét

Halála előtt tüdőgyulladással kezelték

Zenésztársai közül rengetegen búcsúztak el tőle, köztük a Korda házaspár, Dolly és Szandi

Fenyő Miklós élete egyik legutolsó interjúját a lapunknak adta, amelyben arról beszélt, hogyan telt az utolsó karácsonya.

Fenyő Miklós halála lesújtotta a szakmát és a rajongókat

Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a zenész Facebook-oldalán, korábbi pályatársai és barátai pedig szívszorító sorokkal búcsúzkodnak Fenyő Miklóstól. Zenésztársa, Dolly az elsők között emlékezett meg barátjáról:

„Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – még az átmeneti ‘haragszom rád’ időszakokban is. Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra. Megint azon kapom magam, hogy a könnyeim csak folynak… Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. Az a rengeteg emlék itt marad velem – ahogy Te is. 1963-ban ismerkedtünk meg… így mondhatom: 63 éve tart a barátságunk. Mindig ezt mondtuk egymásnak: ‘a zenei testvérem vagy’. Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el… Isten veled, Barátom” − tette közzé az énekesnő a Dolly Roll Plussz Facebook-oldalán.