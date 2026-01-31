Elhunyt Fenyő Miklós: Szandi könnyfakasztó sorokkal búcsúzott el a legendás énekestől - Fotó

Életének 78. életévében elhunyt Fenyő Miklós. Halálát a családja az énekes hivatalos Facebook-oldalán jelentette be szombat reggel. A Hungária frontembere januárban került kórházba, ahol tüdőgyulladással kezelték. Később a menedzsmentje arról számolt be, hogy bár felépült a betegségből, de a szövődményekkel továbbra is küzd. Akkor arra kérték a rajongókat, hogy szorítsanak a sztár felépüléséért. Szombat hajnalban azonban tragikus hírt kaptunk : elveszítettük a 20. századi magyar zene legnagyobb úttörőjét.
Gyászba borult az ország
- Fenyő Miklós 78 éves korában, szombat hajnalban vesztette életét
- Halála előtt tüdőgyulladással kezelték
- Zenésztársai közül rengetegen búcsúztak el tőle, köztük a Korda házaspár, Dolly és Szandi
- Fenyő Miklós élete egyik legutolsó interjúját a lapunknak adta, amelyben arról beszélt, hogyan telt az utolsó karácsonya.
Fenyő Miklós halála lesújtotta a szakmát és a rajongókat
Sorra érkeznek a részvétnyilvánítások a zenész Facebook-oldalán, korábbi pályatársai és barátai pedig szívszorító sorokkal búcsúzkodnak Fenyő Miklóstól. Zenésztársa, Dolly az elsők között emlékezett meg barátjáról:
„Emlékszem arra a csillogó szemű fiúra, aki amikor először találkoztunk 1963-ban, a gimi klubszobájában énekelt – és közben rágózott. Csodálkozva néztem… nem is értettem. Aztán pár perc múlva már együtt énekeltünk. A barátságunk onnantól végigkísérte az életünket – még az átmeneti ‘haragszom rád’ időszakokban is. Egyelőre még fel sem tudom igazán fogni, hogy elmentél… Most már az angyalok zenekarában énekelsz. Végigkísértem a pályádat, részese lehettem az utadnak, és büszke vagyok a barátságodra. Megint azon kapom magam, hogy a könnyeim csak folynak… Pótolhatatlan barát vagy, és az is maradsz örökre. Az a rengeteg emlék itt marad velem – ahogy Te is. 1963-ban ismerkedtünk meg… így mondhatom: 63 éve tart a barátságunk. Mindig ezt mondtuk egymásnak: ‘a zenei testvérem vagy’. Annyi minden van még bennem, csak a szavak fogytak el… Isten veled, Barátom” − tette közzé az énekesnő a Dolly Roll Plussz Facebook-oldalán.
Szandi nem csak egy kollégát, hanem a pótapját veszítette el Fenyő Miklós személyében
A Bors szúrta ki, hogy a tragédia mélyen lesújtotta Szandit is, aki szombat délelőtt terjedelmes posztban búcsúzott el a legendás zenésztől:
Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked! Különleges voltál és különb mindenkinél. A legzseniálisabb… Hálás vagyok azért, hogy az sors összesodort minket, megváltoztattad az életemet. Köszönöm, hogy második Apámként tekinthettem Rád! Hiányozni fog minden pillanat amit együtt éltünk meg, a hajnalig tartó beszélgetéseink és az az érzés amit csak mi tudunk, amikor a színpadon egymás kezét fogva énekeltünk. Fájó szívvel és örök szeretettel gondolok Rád. A Te Madárkád - olvasható az énekesnő szívszorító bejegyzésében.
Szandi posztját és a hírességek közös fotóit itt tudjátok megtekinteni: