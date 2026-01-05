Filmvászonra viszi a női szívet: Kis Xavér a nők kiszolgáltatottságáról készített filmet

Fiatal, jóképű és tehetséges, mégis alázatosan mesél szenvedélyéről, a filmkészítésről Kis Xavér. A 24 éves, salgótarjáni születésű alkotó új rövidfilmjében a nők kiszolgáltatottságát szerette volna bemutatni. A megvalósítás annyira megrendítőre sikerült, hogy filmje hamar megosztóvá is vált a szakmai zsűri körében, a nézők pedig azóta is az alkotásról beszélnek.

Xavér mindig is együtt tudott érezni a nőkkel, így nem esett nehezére a téma.

A nők kiszolgáltatottságáról forgatott filmet

Kis Xavér 24 éves, a gimnáziumot Budapesten végezte, jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója.

A fiatal alkotó Salgótarjánban született, de Budapest nevelte fel és nagyon szereti a Chai lattét.

Színes pokol című filmje 2025-ben bejutott a RAK - Ravasz a kakas filmszemlére és a 70. Országos Függetlenfilm Fesztiválra is.

Filmjében a nők kiszolgáltatottságát mutatja be és a mai kor randizási szokásainak tart görbe tükröt.

A közösségi média és az online társkeresés térnyerésével megváltoztak a randizási szokások. A választás már csak egy ujjmozdulat, a jelöltek képei között pedig úgy válogatunk, mintha ruhát próbálnánk a boltban. Valami azonban nem változott: párra akarunk találni. Kis Xavér filmjének ez az egyik alapköve: a tény, hogy minden férfi és nő vágyik a figyelemre, az érdeklődésre a másiktól. De mi történik, ha nem kapjuk meg? Vagy ha olyat kapunk, amilyet nem akarunk? Az alkotó célul tűzte ki, hogy bemutassa, mit élnek át a nők az átlagos hétköznapokban vagy egy randiszituációban.

Ez a film két kisarkított helyzetet mutat be. Az első fejezet a "Deszkalabirintus" névre hallgat, ami egy sajnos sokkal gyakoribb, akaratán kívül kiszolgáltatott női sorsot mutat be. A második "Fémbalett" fejezet már inkább egy szélsőségesebb, önzőbb karakter által mutat be egy kiszolgáltatott helyzetet. Mindkét fejezet a két nem közti problémákról mesél, melyekben a férfi és a nő is ugyan úgy hibázik, akár a mindennapokban

– mesél a fiatal rendező a filmről, mely Popper Péter műve után a Színes pokol címet kapta.

A film női főszereplői szándékosan hasonlítanak egymásra, kifejezve, hogy a megélésük minden nő számára ismerős lehet.

Kíváncsiak még egymásra a nők és a férfiak?

A rövidfilmben két női főszereplőt lát a néző. Az elsőben a lány egy vonaton utazik, ahol a fülkébe sorra ülnek köré a férfiak és az őt vizslatók. Minden szem a lányra szegeződik, próbálnak kikezdeni vele, ami fojtogatni kezdi a hősnőt. A második fejezetben egy randihelyzetet látunk. Az ebben megjelenő színésznő nagyon hasonlít az első fejezet szereplőjére, szánt szándékkal, ezzel megtestesítve egyfajta kollektív női tudatot.