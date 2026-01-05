Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Filmvászonra viszi a női szívet: Kis Xavér a nők kiszolgáltatottságáról készített filmet

Kis Xavér -
filmrendező magyar tehetség nők
Life
2026.01.05.
Kis Xavér, az SZFE filmrendező szakos hallgatója férfi szemszögből szeretné bemutatni a nők problémáit, ezzel egy izgalmas, harmadik nézőpontot megteremtve. A fiatal rendező még csak 24 éves, de filmjével már két hazai rövidfilm fesztiválra is bekerült. Alkotásai pedig a nőkről mesélnek.

Fiatal, jóképű és tehetséges, mégis alázatosan mesél szenvedélyéről, a filmkészítésről Kis Xavér. A 24 éves, salgótarjáni születésű alkotó új rövidfilmjében a nők kiszolgáltatottságát szerette volna bemutatni. A megvalósítás annyira megrendítőre sikerült, hogy filmje hamar megosztóvá is vált a szakmai zsűri körében, a nézők pedig azóta is az alkotásról beszélnek.

Kis Xavér, filmrendező szakos hallgató
Xavér mindig is együtt tudott érezni a nőkkel, így nem esett nehezére a téma. 
Forrás: Kis Xavér

A nők kiszolgáltatottságáról forgatott filmet

  • Kis Xavér 24 éves, a gimnáziumot Budapesten végezte, jelenleg a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója.
  • A fiatal alkotó Salgótarjánban született, de Budapest nevelte fel és nagyon szereti a Chai lattét.
  • Színes pokol című filmje 2025-ben bejutott a RAK - Ravasz a kakas filmszemlére és a 70. Országos Függetlenfilm Fesztiválra is. 
  • Filmjében a nők kiszolgáltatottságát mutatja be és a mai kor randizási szokásainak tart görbe tükröt.

A közösségi média és az online társkeresés térnyerésével megváltoztak a randizási szokások. A választás már csak egy ujjmozdulat, a jelöltek képei között pedig úgy válogatunk, mintha ruhát próbálnánk a boltban. Valami azonban nem változott: párra akarunk találni. Kis Xavér filmjének ez az egyik alapköve: a tény, hogy minden férfi és nő vágyik a figyelemre, az érdeklődésre a másiktól. De mi történik, ha nem kapjuk meg? Vagy ha olyat kapunk, amilyet nem akarunk? Az alkotó célul tűzte ki, hogy bemutassa, mit élnek át a nők az átlagos hétköznapokban vagy egy randiszituációban

Ez a film két kisarkított helyzetet mutat be. Az első fejezet a "Deszkalabirintus" névre hallgat, ami egy sajnos sokkal gyakoribb, akaratán kívül kiszolgáltatott női sorsot mutat be. A második "Fémbalett" fejezet már inkább egy szélsőségesebb, önzőbb karakter által mutat be egy kiszolgáltatott helyzetet. Mindkét fejezet a két nem közti problémákról mesél, melyekben a férfi és a nő is ugyan úgy hibázik, akár a mindennapokban

 – mesél a fiatal rendező a filmről, mely Popper Péter műve után a Színes pokol címet kapta. 

A Fémbalett című fejezet színésznője, egy filmjelenetben
A film női főszereplői szándékosan hasonlítanak egymásra, kifejezve, hogy a megélésük minden nő számára ismerős lehet. 
Forrás: YouTube/Színes Pokol - trailer

Kíváncsiak még egymásra a nők és a férfiak?

A rövidfilmben két női főszereplőt lát a néző. Az elsőben a lány egy vonaton utazik, ahol a fülkébe sorra ülnek köré a férfiak és az őt vizslatók. Minden szem a lányra szegeződik, próbálnak kikezdeni vele, ami fojtogatni kezdi a hősnőt. A második fejezetben egy randihelyzetet látunk. Az ebben megjelenő színésznő nagyon hasonlít az első fejezet szereplőjére, szánt szándékkal, ezzel megtestesítve egyfajta kollektív női tudatot.

„A második fejezetben Katona Péter Dániel játssza a lány randipartnerét. Ő a megtestesítője a férfiaknak, akik várnák a randi alatt az érdeklődést a lány részéről, ám helyette olyan, mintha folyamatosan egy színdarabot néznének, amiben a lány a főszereplő. Nincs valódi érdeklődés, kapcsolódási vágy a lány részéről, a Peti által megformált férfi pedig ettől kattan el" – meséli Xavér a cselekményt. A filmben a férfikarakternél végül annyira betelik a pohár, hogy visszaél a lány nyitottságával, felmegy a lakására és egy szigetelőszalaggal kiköti az ágyhoz, majd leragasztja a száját.

Úgy gondolom, hogy félelmetes lehet nőként abban a tudatban élni, hogy a másik nem fizikailag képes őt leuralni. Nyilván nem minden esetben, de alapvetően döntés kérdése a férfi részéről, hogy fizikailag ledominálja-e a nőt, vagy sem. Ezt fontosnak gondoltam kiemelni a filmemben. Ahogy a szexualitást is. A mai világban a szexualitás már csak lecsupaszított benzine a hétköznapi beszélgetéseknek. Adrenalin, hogy szórakoztassuk magunkat, mentsük az estét, mert valójában nagyon ritkán vagyunk igazán kíváncsiak egymásra. Az üzenet tehát ebből a fájdalmas megfigyelésből született, amit természetesen saját magamon is érzékeltem. Megismertem olyan karaktereket, akik tudat alatt futnak olyan helyzetekbe, ahol a szexualitás túl nagy teret nyer, fel sem mérve, hogy közben mennyire kiszolgáltatottá válnak, így született meg a történet is

 – teszi hozzá a fiatal rendező. 

Kis Xavér, rendezés közben
Xavér szeretne még a jövőben is női perspektívákat bemutatni filmjeiben. 
Forrás: Kis Xavér

A kisfilm nyomasztó hangulata és képi világa letaglózza a nézőt, miközben egy nagyon is aktuális problémát mutat be: kíváncsiak vagyunk még egymásra az ismerkedéskor, vagy valójában csak egy szerepet játszunk? 

Xavér filmjére a nézők vegyesen reagáltak, legnagyobb meglepetésére azonban épp a fiatal lányoktól kapott pozitív visszajelzést. A fiatal rendező jelenleg két új kisjátékfilmen dolgozik, és a jövőben is szeretné folytatni a nők megéléseiről való filmkészítést, fontos társadalmi kérdéseket boncolgatva.

Szeretnék jó filmeket csinálni, amik hozzáadnak a nézőhöz, aztán kellemesen elbeszélgetni velük egy kávé mellett. Hátha jobbá tudjuk tenni a világot 

– vallja Kis Xavér, a magyar tehetség, akinek a nevével még biztosan fogunk találkozni, így jobb, ha megjegyezzük. 

