Négy díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó filmje, a Csendes barát. Az alkotás elnyerte a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amit a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda. Az Interfilm díját, amit már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda. Továbbá megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak. Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át, és tájékoztattak arról is, hogy a fesztivál hivatalos díjait, köztük a fődíjat, az Arany Oroszlánt szombaton adják át Velencében.

Enyedi Ildikó filmje három történetet mesél el

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között.

A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket többek között Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják. A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma.