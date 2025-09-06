Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Velencei Filmfesztivál Csendes barát Enyedi Ildikó
MTI
2025.09.06.
A világpremierje napján, pénteken egyből négy díjat Enyedi Ildikó filmje, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Csendes barát a 82. Velencei Filmfesztiválon.

Négy díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó filmje, a Csendes barát. Az alkotás elnyerte a FIPRESCI (Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége) díját, amit a versenyprogram legjobb filmjének ítéltek oda. Az Interfilm díját, amit már 14. éve adnak át a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért. A diákzsűri díját a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi rendezői látásmódjáért ítélték oda. Továbbá megkapta a Green Drop-díjat is, amellyel az ökológia és a fenntarthatóság értékeit bemutató filmet díjaznak. Az elismeréseket az alkotók személyesen vették át, és tájékoztattak arról is, hogy a fesztivál hivatalos díjait, köztük a fődíjat, az Arany Oroszlánt szombaton adják át Velencében.

Négy díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó filmje, a Csendes barát
Négy díjat nyert Velencében Enyedi Ildikó filmje, a Csendes barát
Forrás: Getty Images Europe

Enyedi Ildikó filmje három történetet mesél el

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. 

A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik.

 A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett Tony Leung Chiu-Wai. A további főbb szerepeket többek között Luna Wedler, Enzo Brumm, Léa Seydoux, Johannes Hegemann, Sylvester Groth, Rainer Bock és Martin Wuttke alakítják. A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Asher Irma. 

 

A német-francia-magyar koprodukcióban készült Csendes barát teljes költségvetése 10,5 millió euró. A produkció a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba, itthon a Mozinet forgalmazásában - olvasható a közleményben.

Fiatal magyar színésznő a velencei filmfesztivál sztárja: Wrochna Fanni egy neves olasz divatmagazin címoldalán tündököl - FOTÓ

A 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál idei programjában magyar vonatkozású alkotás is szerepel: a Duse című olasz–francia koprodukció, amelyben a főszerepet egy fiatal magyar színésznő, Wrochna Fanni alakítja. A film az első világháború éveibe repíti vissza a nézőt, és Eleonora Duse, a legendás olasz színésznő életének egy fejezetét idézi meg.

Mindenki Enyedi Ildikról beszél, de ő a velencei filmfesztivál magyar sztárja: Wrochna Fanni főszereplőként mutatkozik be

A velencei filmfesztiválon idén is felvonult a nemzetközi filmvilág krémje, de a vörös szőnyegen egy magyar tehetség is a reflektorfénybe kerül. Wrochna Fanni, a budapesti születésű színésznő Pietro Marcello Duse című filmjében alakítja az egyik főszerepet.

A velencei filmfesztivál 3 legcsinosabb sztárja: Palvin Barbi is köztük van - Videó

A-listás sztárok tömege érkezett a lagúnák városába, hogy a filmjeik mellett a kifinomult stílusukkal is lenyűgözzék a publikumot. De vajon ki volt a legcsinosabb a 82. velencei filmfesztiválon?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu