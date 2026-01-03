2026-os filmek, melyek papíron már bizonyítottak: ezek az adaptációk fogják uralni a mozikat

Vannak a listán olyan klasszikus könyvek melyekről hallhattad már, hogy a rajongók ódákat zengenek, viszont vannak olyanok is, melyekről nem is sejtetted, hogy könyvön alapszik, vagy hogy készül belőle film. Ragaszd fel az állad, mert ezektől a filmadaptációktól könnyen leeshet!
Filmadaptációk 2026-ban, amelyekért rajongani fogunk
Természetesen, mi mással lehet felkészülni az adaptációkra, mint azzal, hogy az alapul szolgáló művet elolvassuk? Így ugyanis amellett, hogy teljes képet kapunk az adott történetről, az is világossá válik, hogy a filmben mi miért és hogyan van hangsúlyozva,vagyis a rendezői koncepciót is jobban fogjuk érteni.
A 2025-ös év is bővelkedett könyvön alapuló filmfeldolgozásokkal. Gondolj csak a nagy sikerű Frankensteinre a Netflixen, Guillermo del Toro rendezésében, vagy a Wicked második részére Jon M. Chu megalkotásában. De a listából természetesen a Bridget Jones film- és könyvsorozat záró része, a Bolondulásig sem maradhat ki. 2026-ban viszont még izgalmasabb lesz a listánk!
1. Üvöltő szelek
- Bemutató: 2026. február 12.
Természetesen a várva várt angol történettel, az Üvöltő szelekkel kell kezdenünk a sort. Emily Brontë egyetlen regénye sokak szerint az első modern regény az angol irodalomban. Az intrikákkal és igazságtalansággal teleszőtt könyvben Heathcliff és Catherine különös szerelmi viszonyáról olvashatunk, ám a regény sokkal több egyszerű romantikánál.
A filmadaptációban az igen felkapott Jacob Elordi és Margot Robbie lesz a két főszereplő. A filmet már most rengeteg kritika érte, pedig még csak az első előzetes jött ki. Sokan azzal vádolják az alkotókat, hogy a film egyáltalán nem lesz akkurátus, sőt, egy kosztümös Szürke ötven árnyalatát csináltak a klasszikus regényből. Az viszont biztos, hogy a film képi világa gyönyörű lesz, ha pedig úgy nézzük a mozifilmet, mint a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Rómeó + Júliát, vagyis elfogadjuk, hogy ér változtatni a sztorin egy-egy feldolgozás során, akkor nem fogunk csalódni a filmben.
2. Reminders of Him – Emlékek róla
- Bemutató: 2026. március 12.
A nagy port kavaró Velünk véget ér bestseller filmadaptációja után egy újabb Colleen Hoover-könyv története kerül a mozivászonra. A főszereplő lány, Kenna 5 év után visszatér a szülővárosába, hogy találkozzon kislányával. Csakhogy ez nem lesz olyan könnyű számára, mivel Kenna épp most szabadult a börtönből. A fiatal anyuka nem is akármiért ült: a kislánya apjának megölése miatt. Csupán egy eddig ismeretlen kocsmáros nem fordul el tőle, aki igen fontos ember lesz Kenna életében.
3. Odüsszeia
- Bemutató: 2026. július 16.
Bizony-bizony, ennek a filmnek is szerepelnie kell a listánkon! Hiszen az új, Christopher Nolan által rendezett film egy homéroszi eposzon alapszik. Bár a magyar fordítás verses jellege miatt a szöveg nehezebben emészthető, és ha kevésbé vagy otthon az antik kultúrában, akkor egy-két szófordulat és jelző ismeretlen lehet az elején, de könnyen bele lehet szokni a szövegbe! És hidd el, abszolút megéri! Az Odüsszeiánál izgalmasabb történetet ugyanis aligha találnál!
A sztori a nagy görög hős, Odüsszeusz hazaútját mutatja be, hiszen a 10 évig tartó trójai háború után szintén 10 évébe tellett míg hazaért a gyönyörű szigetre, Ithakára. Ezen az úton pedig annyi kalandban volt része, hogy azt még összeszámolni is nehéz. Készülj fel tengeri szörnyekre, alvilágjárásra, sőt még boszorkányságra is!
4. Átkozott boszorkák 2
- Bemutató: 2026. szeptember 18.
Emlékszel arra a boszorkányos filmre, melyben Sandra Bullock és Nicole Kidman játszott? Most végre megkapjuk a történet folytatását! Az eredeti film megjelenése után közel három évtizeddel készül a folytatás, mely Alice Hoffman The Book of Magic című könyvén alapszik. A második részben sem csitulnak el a kedélyek, az Owens-nők átka ugyanis a következő generációt is érinti.
5. Az éhezők viadala: Az aratás hajnala
- Bemutató: 2026. november 20.
Az éhezők viadala-franchise nem áll le szerencsére! 2022-ben mutatták be az első előzményfilmet, Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladáját Rachel Zegler és Tom Blyth főszereplésével. A különleges történet viszont folytatódik: most a kedvenc karaktereink, Katniss és Peeta mentorának, Haymitch Abernathynak ismerhetjük meg közelebbről is a győzelme történetét az 50. viadalon.
+1. Midnight Sun
- Bemutató: még ismeretlen
Ugyan kicsit kilóg a sorból, de nem tudtuk megállni, hogy be ne kerüljön a legújabb Alkonyat-rész is a listánkba. A 2020-as regény az Alkonyat első részének történéseit mutatja be, csak éppen Edward Cullen szemszögéből. Stephanie Meyer történetét pedig hamarosan animált változatban is láthatjuk! Bár a produkciónak még semmilyen részlete nem került nyilvánosságra, azért talán megengedhetjük magunknak az álmodozást. Mennyire epikus lenne ugyanis, ha az animált filmben az eredeti szereposztás hangjai tűnnének fel!
2026 filmek – TOP 5+1 filmadaptációban
A listánkban szereplő filmekre érdemes felkészülni. Úgyhogy irány a könyvesbolt vagy a könyvtár, mert ez az év rengeteg izgalmat tartogat számunkra a moziban! Az pedig köztudott, hogy a könyv mindig részletesebb, mint a film, úgyhogy ne habozz: ezeket a kötelező könyveket olvasd el a film megjelenése előtt!
