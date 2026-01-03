2026-os filmek, melyek papíron már bizonyítottak: ezek az adaptációk fogják uralni a mozikat

Vannak a listán olyan klasszikus könyvek melyekről hallhattad már, hogy a rajongók ódákat zengenek, viszont vannak olyanok is, melyekről nem is sejtetted, hogy könyvön alapszik, vagy hogy készül belőle film. Ragaszd fel az állad, mert ezektől a filmadaptációktól könnyen leeshet!

Könyvön alapuló filmadaptációktól fog hemzsegni a mozikínálat 2026-ban.

Filmadaptációk 2026-ban, amelyekért rajongani fogunk

Természetesen, mi mással lehet felkészülni az adaptációkra, mint azzal, hogy az alapul szolgáló művet elolvassuk? Így ugyanis amellett, hogy teljes képet kapunk az adott történetről, az is világossá válik, hogy a filmben mi miért és hogyan van hangsúlyozva,vagyis a rendezői koncepciót is jobban fogjuk érteni.

A 2025-ös év is bővelkedett könyvön alapuló filmfeldolgozásokkal. Gondolj csak a nagy sikerű Frankensteinre a Netflixen, Guillermo del Toro rendezésében, vagy a Wicked második részére Jon M. Chu megalkotásában. De a listából természetesen a Bridget Jones film- és könyvsorozat záró része, a Bolondulásig sem maradhat ki. 2026-ban viszont még izgalmasabb lesz a listánk!

1. Üvöltő szelek

Bemutató: 2026. február 12.

Természetesen a várva várt angol történettel, az Üvöltő szelekkel kell kezdenünk a sort. Emily Brontë egyetlen regénye sokak szerint az első modern regény az angol irodalomban. Az intrikákkal és igazságtalansággal teleszőtt könyvben Heathcliff és Catherine különös szerelmi viszonyáról olvashatunk, ám a regény sokkal több egyszerű romantikánál.

A filmadaptációban az igen felkapott Jacob Elordi és Margot Robbie lesz a két főszereplő. A filmet már most rengeteg kritika érte, pedig még csak az első előzetes jött ki. Sokan azzal vádolják az alkotókat, hogy a film egyáltalán nem lesz akkurátus, sőt, egy kosztümös Szürke ötven árnyalatát csináltak a klasszikus regényből. Az viszont biztos, hogy a film képi világa gyönyörű lesz, ha pedig úgy nézzük a mozifilmet, mint a Leonardo DiCaprio és Claire Danes főszereplésével készült Rómeó + Júliát, vagyis elfogadjuk, hogy ér változtatni a sztorin egy-egy feldolgozás során, akkor nem fogunk csalódni a filmben.