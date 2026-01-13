A Grace Klinika McCsábítója 60 éves lett: Patrick Dempsey most sármosabb, mint valaha

Ha létezik férfi, aki miatt generációk hölgytagjai szerettek volna egy gyors látogatást tenni a kórházban, az Patrick Dempsey. Pedig elég egy szívdöglesztő mosoly és máris kihagy egyet az ember lányának a szíve, de ez egy olyan kockázat, amit bátran vállalunk dr. Derek Sheperd kedvéért!

Patrick Dempsey hivatalosan is belépett a hatvanasak táborába.

Patrick Dempsey 60 éves lett, de az idő egyszerűen nem fog rajta

Patrick Dempsey neve szinte egybeforrt a Grace Klinika című sorozattal, pedig számos romantikus filmben láthattuk már a sármos színészt.

Bár Hollywood sztárjai között kifejezetten problémamentesnek számít, azért olykor vele kapcsolatban is felröppentek érdekes pletykák.

Ma ünnepli a 60. születésnapját, ebből az alkalomból pedig összeszedtünk pár érdekességet róla.

Nem kell Grace Klinika-rajongónak lennünk ahhoz, hogy rabul ejtsen minket a Patrick Dempsey-jelenség: elég egy pillantást vetnünk a kedves kék szemekre, a dús hajfürtökre és a pimasz mosolyra és máris azon kapjuk magunkat, hogy a jegyzetfüzetünk tele van McDreamy nevével.

Bizony, minden idők legcsábítóbb idegsebésze már több mint 20 éve belopta magát a szívünkbe és bár már nem folytatódnak a seattle-i kalandjai (szégyelld magad, Shonda Rhimes!), mi soha, egy pillanatra sem szűntünk meg rajongani érte.

Patrick Dempsey karrierje

Patrick 1966. január 13-án született az amerikai Maine államban. Bár már gyerekként is annyira cuki volt, hogy igazából kézenfekvő lett volna a színészkedés, még más foglalta le: imádott zsonglőrködni és minden álma az volt, hogy cirkuszi karriert fusson be.

Patrick fiatalként inkább a cirkuszba vágyott, mint a színpadra.

Ez azonban meghiúsult, így nagy szerencsénkre a színészet felé kezdett el orientálódni, ám a siker nem jött gyorsan: sokáig ő volt a klasszikus mellékszereplő, aki bár jóképű volt, sosem került igazán reflektorfénybe. 1999-ben feleségül vette Jillian Fink sminkmestert, akivel azóta egy párt alkottak.

Az igazi szakmai áttörést a Grace Klinika karizmatikus idegsebészének, Derek Sheperdnek a szerepe hozta meg számára, aminek hála egy csapásra megismerte a nevét a világ és egy csapásra a televíziózás egyik legkedveltebb férfi színészévé vált.

Az ikonikus kórházas sorozat pedig nemcsak népszerűséget, de szakmai elismerést is hozott számára: 2006-ban és 2007-ben is Golden Globe-jelölést kapott a legjobb férfi sorozatszereplő kategóriában.