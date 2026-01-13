Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A Grace Klinika McCsábítója 60 éves lett: Patrick Dempsey most sármosabb, mint valaha

színész Patrick Dempsey születésnap
Nagy Kata
2026.01.13.
Csodás nap ez az életmentésre és még csodásabb arra, hogy megünnepeljük a még mindig szívdöglesztő színészt. Patrick Dempsey ma hivatalosan is bekerült a hatvanasak klubjába.

Ha létezik férfi, aki miatt generációk hölgytagjai szerettek volna egy gyors látogatást tenni a kórházban, az Patrick Dempsey. Pedig elég egy szívdöglesztő mosoly és máris kihagy egyet az ember lányának a szíve, de ez egy olyan kockázat, amit bátran vállalunk dr. Derek Sheperd kedvéért! 

Patrick Dempsey Velencében egy nyilvános eseményen
Patrick Dempsey hivatalosan is belépett a hatvanasak táborába. 
Patrick Dempsey 60 éves lett, de az idő egyszerűen nem fog rajta 

  • Patrick Dempsey neve szinte egybeforrt a Grace Klinika című sorozattal, pedig számos romantikus filmben láthattuk már a sármos színészt. 
  • Bár Hollywood sztárjai között kifejezetten problémamentesnek számít, azért olykor vele kapcsolatban is felröppentek érdekes pletykák. 
  • Ma ünnepli a 60. születésnapját, ebből az alkalomból pedig összeszedtünk pár érdekességet róla. 

Nem kell Grace Klinika-rajongónak lennünk ahhoz, hogy rabul ejtsen minket a Patrick Dempsey-jelenség: elég egy pillantást vetnünk a kedves kék szemekre, a dús hajfürtökre és a pimasz mosolyra és máris azon kapjuk magunkat, hogy a jegyzetfüzetünk tele van McDreamy nevével. 

Bizony, minden idők legcsábítóbb idegsebésze már több mint 20 éve belopta magát a szívünkbe és bár már nem folytatódnak a seattle-i kalandjai (szégyelld magad, Shonda Rhimes!), mi soha, egy pillanatra sem szűntünk meg rajongani érte. 

Patrick Dempsey karrierje 

Patrick 1966. január 13-án született az amerikai Maine államban. Bár már gyerekként is annyira cuki volt, hogy igazából kézenfekvő lett volna a színészkedés, még más foglalta le: imádott zsonglőrködni és minden álma az volt, hogy cirkuszi karriert fusson be. 

Studio Publicity Still from "Can't Buy Me Love" Patrick Dempsey © 1987 Buena Vista Pictures,Image: 911105883, License: Rights-managed, Restrictions: For Editorial Use Only -, Model Release: no, Pictured: Publicity Stills
Patrick fiatalként inkább a cirkuszba vágyott, mint a színpadra. 
Ez azonban meghiúsult, így nagy szerencsénkre a színészet felé kezdett el orientálódni, ám a siker nem jött gyorsan: sokáig ő volt a klasszikus mellékszereplő, aki bár jóképű volt, sosem került igazán reflektorfénybe. 1999-ben feleségül vette Jillian Fink sminkmestert, akivel azóta egy párt alkottak.  

Az igazi szakmai áttörést a Grace Klinika karizmatikus idegsebészének, Derek Sheperdnek a szerepe hozta meg számára, aminek hála egy csapásra megismerte a nevét a világ és egy csapásra a televíziózás egyik legkedveltebb férfi színészévé vált. 

Az ikonikus kórházas sorozat pedig nemcsak népszerűséget, de szakmai elismerést is hozott számára: 2006-ban és 2007-ben is Golden Globe-jelölést kapott a legjobb férfi sorozatszereplő kategóriában. 

Feb 03, 2005; Los Angeles, CA, USA; Image from creator Shonda Rhimes' drama 'Grey's Anatomy' starring JAMES PICKENS, JR. as Richard Webber, CHANDRA WILSON as Miranda Bailey, JUSTIN CHAMBERS as Alex Karev, KATHERINE HEIGL as Isobel 'Izzie' Stevens, T.R. KNIGHT as George O'Malley, SANDRA OH as Cristina Yang, ISAIAH WASHINGTON as Preston Burke, ELLEN POMPEO as Meredith Grey, and PATRICK DEMPSEY as Derek Shepard. Mandatory Credit: Photo by Frank Ockenfels/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2005 by Courtesy of ABC
Derek Sheperdként egy generáció szívébe lopta be magát. 
Ezután a filmkészítők is egyre komolyabban vették: főszerepet kapott többek között a Bűbáj, A boldogító talán és Az igazság a Harry Quebert-ügyről című filmekben is. Időközben három gyermeke is született a feleségétől és bár látszólag boldogan éltek, a házasságukkal kapcsolatban jó pár pletyka szárnyra kapott. 

Többen tudni vélték, hogy Patrick többször is megcsalta a feleségét, sőt, állítólag a Grace Klinikát is azért hagyta ott, hogy megmentse a házasságát, mivel a forgatások alatt összeszűrte a levet a sorozat egyik színésznőjével.

 A dolgok olyannyira elharapóztak, hogy a válás is szóba került, de a házaspár végül kitartott egymás mellett.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 01: Patrick Dempsey and family attend the Los Angeles premiere of 20th Century Fox's "The Art of Racing In The Rain" held at El Capitan Theatre on August 01, 2019 in Los Angeles, California. (Photo by Michael Tran/FilmMagic)
Patrick három gyermek büszke édesapja. 
 Még ebben az évben kiderült, hogy szerepelni fog a Bridget Jones babát vár című filmben, ami bár nem hozott akkora sikert, mint az előző filmek, azért szépen teljesített. Patrick pedig a szabadidejében egyre inkább a régi szerelmének, az autóversenyzésnek hódolt, olyannyira, hogy többször is indult a nagy presztízsű Le Mans-i 24 órás versenyen.

People Magazine's Paul Caine, Toyota's Les Unger and Patrick Dempsey (Photo by E. Charbonneau/WireImage for People Magazine)
Patrick Dempsey látványa autóversenyzőként sem elhanyagolható. 
Annak ellenére, hogy már nem olyan aktív színészként, mint korábban, még mindig elképesztő népszerűségnek örvend: 2023-ban a People magazin a világ legszexibb férfijának választotta az akkor 57 éves színészt, aki még ma, 60 évesen is pontosan annyira vonzó, mint amikor először megpillantottuk abban a seattle-i bárban. 

