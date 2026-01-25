Gyomorforgató üzenetekkel bombázhatta Jákli Mónikát Boráros Gábor: a nő távoltartási végzést kérhetett exe ellen

Ahogy megírtuk, egyre több a kérdőjel Jákli Mónika tragikus halálával kapcsolatban. Hol van a mobiltelefonja, amit valaki szinte biztosan használ, ugyanis a közösségi oldala a legkülönbözőbb időpontokban aktívvá válik? Miért ért ki vőlegénye a baleset helyszínére a mentők előtt? Milyen volt Mónika és párja viszonya a valóságban? Most újabb sokkoló tény került napvilágra: Jákli Mónika kapcsolata exével, Boráros Gáborral is problémás volt.

Úgy tudni, Jákli Mónika távoltartási végzést kért Boráros Gábor ellen.

Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

Jákli Mónika az exétől és a vőlegényétől is félhetett

Jákli Mónika autóbalesete három napja nem hagyja nyugodni a közvéleményt. Kiderül, hogy vőlegényével, Roderikkel, aki korábban ért a baleset helyszínére, mint a mentők, és aki azonnal a nő mobiltelefonját kereste, nem volt felhőtlen a viszonya. Az is felmerült, hogy Roderik üldözhette, akivel bántalmazó kapcsolatban élt, ám erre nincs bizonyíték. Most azonban egy szlovák portál nyomán a Bors arról ír, hogy Jákli Mónika exétől, Boráros Gábortól is tartott, olyannyira, hogy egy ponton még távoltartási végzést is kért ellene. A portál úgy tudja, hogy a Markíza televízió birtokába jutott el először a jogi dokumentum, ugyanekkor olyan képernyőfotók is napvilágot láttak, melyen Mónika és Boráros Gábor 2025 májusi kommunikációját lehet olvasni, amikor Mónikának már volt egy autóbalesete. „Hogy nem döglöttél meg legutóbb, az fáj, hogy legalább lennél tolószékben” – írta állítólag Boráros Jáklinak. A szlovák portál szerint képen azonosítható Boráros telefonszáma, ám hogy ez valóban így van-e, erre nincsenek bizonyítékok.

Jákli Mónika távoltartási végzést kérhetett Boráros Gábor ellen

Azt azonban 2025-ben a bíróság megállapította, hogy Boráros Gábor, aki még nem mondta el közös gyereküknek, mi történt édesanyjával, gyakran küldött obszcén üzeneteket volt párjának, ezért a fitneszmodell állítólag az életét féltve tavaly kérvényezte a távoltartást volt férje ellen. Abban azt kérte, hogy Gábor kizárólag a közös kislányukkal kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban kommunikálhasson vele. Erre azért lehetett szükség, mert Boráros állítólag ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel bombázta volt feleségét: „ha nem válaszolsz, megyek és kihúzom belőled a beleiddel együtt”, „elviszem a cuccaidat és mindent fölgyújtok”, „olyan pofont kapsz, hogy összesz*rod magad”, „az első, amit csinálok, hogy lehányom az arcodat”, „beleköpök a pofádba úgy, hogy belefulladsz”. Lapinformációk szerint Boráros később elismerte, hogy milliónyi üzenetet küldött a gyermekük édesanyjának.