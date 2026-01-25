Red flag az esztétikus Instagram-profil? Itt a tiktokerek legújabb randiteóriája

Azt már megszokhattuk, hogy a TikTok népe komolyabb ítélőszék, mint némelyik bíróság. Most egy újabb teóriával álltak elő, ami az Instagram-profilokra vonatkozik. Sajnos úgy tűnik, hogy el kell keserítenünk azokat a férfiakat, akik nagy energiát szentelnek a képeik megszerkesztésének és a feedjük tökéletes harmóniájának: a nőknél ugyanis totális red flag randizáskor az esztétikus Instagram-feed!

A TikTok új teóriája szerint óriási red flag, ha a randipartnerünk túl nagy gondot fordít az Instagram-feedjére.

Forrás: Shutterstock

Miért red flag az esztétikus Instagram-feed a randizásban?

Instagram-feednek a képek összességét hívjuk, amikor megnyitva valaki profilját, csempe szerűen elénk tárul a legutóbb feltöltött képek összessége.

Gyakori jelenség, hogy az átláthatóság és az ízlésesség kedvéért a felhasználók igyekeznek valamilyen harmóniát teremteni a feedjükben.

Ezt általában különböző filterekkel és szerkesztéssel érik el, hogy a képek hasonló tónusúak legyenek, így az összhatás is egységes, esztétikus lesz.

Most azonban kiderült, hogy ha mindezt egy férfi csinálja, az totális red flag a nők szemében.

A TikTok új teóriája szerint, ha egy nő olyan férfival kezd el randizni, akinek nagyon rendezett és kifejezetten esztétikus az Instagram-feedje, az bizony figyelmeztető jel, azaz red flag, és jobb, ha nem is folytatja vele a randizást. Na de, hogy miért?

Ahhoz, hogy valakinek nagyon harmonikus legyen az Instagram-profilja, rengeteg időt kell töltenie a képek megszerkesztésével, vagy legalábbis léteznie kell egy fix filternek vagy szűrőnek, amit ráhúz az összes képre, hogy azok passzoljanak egymáshoz, ha megnyitja valaki a profilját. Amellett, hogy ez a viselkedés és a túl nagy igényesség a képeink iránt nem egy kifejezetten férfias szokás, nagyobb problémákat is találnak a nők a dologban, ha ilyen férfival randiznak.

Egy ilyen randipartnertől a TikTok szerint ne is várjuk, hogy hercegnőként kezeljen minket.

Forrás: Shutterstock

Ugyanis ha valakinek ilyen fontos az, hogy szép legyen a feedje, az azt jelenti, hogy túl sokat ad mások véleményére, és fontos neki a social médiás jelenléte, státusza. Emellett elég hiú dolognak is gondolják egy férfi részéről, ha amellett, hogy fotót készít magáról és kiposztolja, még arra is időt szán, hogy megszerkessze és a többi képének színösszeállításához igazítsa. A nők szerint az ilyen férfiak performatívak, azaz csak arra játszanak, hogy előadják magukat és az általuk felállított kép mögé bújnak.

Egy ilyen randipartner szerintük hiú, rosszabb esetben beképzelt, ráadásul gyerekes is, ha nincs fontosabb dolga, mint hogy a képeit szerkesztgesse. Egy ilyen férfi túlságosan ad a külső visszacsatolásra és nem a nővel foglalkozik, hanem saját magával.

Ne is várjuk, hogy hercegnőként kezel majd minket, tőlünk várja majd el, hogy őt királyi bánásmódban részesítsük. Egy ilyen férfival valószínűleg egy nyaralás is úgy telik, hogy miután csodás képeket készítettetek, ő nekiáll megszerkeszteni őket, ráhúzva a tökéletes szűrőket és filtereket, majd csak azután posztolja, miután teljesen tökéletesnek látja.