Nem bírták tovább a találgatásokat, közleményt adott ki Jákli Mónika családja

Rengeteg információ kering Jákli Mónika tragikus balesetével kapcsolatban. A fiatal nő családja eddig nem nyilatkozott, de most közleményt adtak ki, és egy, eddigi találgatást sem erősítettek meg.

Jákli Mónika családja közleményt adott ki.

Forrás: Instagram

Megszólalt Jákli Mónika családja

Jákli Mónika családja vasárnap közleményt adott ki az elhunyt fitneszmodell Facebook-oldalán.

„Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek. Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna. A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk. Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak. Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni. A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre. Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem. A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni. A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!” − írta Mónika testvére.



Ahogy megírtuk, Jákli Mónika január 21-én életét vesztette egy autóbalesetben. A rendelkezésre álló információk szerint kocsija Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett. Úgy tudni, Jákli Mónika testét az égő autó közelében találták meg, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők minden igyekezete ellenére azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Jákli Mónika és volt férje, Boráros Gábor közös kislánya, Zora idén lesz négyéves. A baleset kapcsán megindultak a találgatások, a rendőrség vizsgálja az ügyet.

