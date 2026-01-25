Nem bírták tovább a találgatásokat, közleményt adott ki Jákli Mónika családja

Rengeteg információ kering Jákli Mónika tragikus balesetével kapcsolatban. A fiatal nő családja eddig nem nyilatkozott, de most közleményt adtak ki, és egy, eddigi találgatást sem erősítettek meg.
Megszólalt Jákli Mónika családja
Jákli Mónika családja vasárnap közleményt adott ki az elhunyt fitneszmodell Facebook-oldalán.
„Szeretnénk a család nevében megköszönni a rengeteg részvétnyilvánítást és az együttérző üzeneteket. Az elmúlt időszakban sajnos több téves, megalapozatlan információ is napvilágra került, amelyek bizonytalanságot és találgatásokat eredményeztek. Ezúton szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a balesetet megelőző események minden jelenleg ismert körülményét pontosan ismerjük. A rendelkezésünkre álló információk, valamint bizonyítékok alapján egyértelműen kizárható, hogy testvéremet a halála előtti órákban bárki bántalmazta vagy üldözte volna. A történtekkel kapcsolatban hiteles információt kizárólag az elhunyt édesanyja és én, a testvére közölhetünk. Minden más, a családon kívüli személytől származó nyilatkozat – tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek közvetlen, teljes körű és ellenőrzött információkkal – nem tekinthető hitelesnek vagy megalapozottnak. Ezúton is jelezzük, hogy a család a történtekkel kapcsolatban a sajtó részére nem kíván nyilatkozni. A balesethez vezető események részleteit a család a magánélet védelme érdekében nem hozza nyilvánosságra. Kérjük a nyilvánosságot és a sajtó képviselőit, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól, valamint a valótlan, feltételezésen alapuló vagy nem ellenőrzött információk közlésétől, különös tekintettel a családra és a gyermekekre. Testvérem Facebook-oldalát senki nem törte fel, a hozzáféréssel én rendelkezem. A temetés időpontjáról a család hivatalosan, testvérem Facebook-oldalán fog tájékoztatást adni. A család fenntartja a jogot, hogy a jó hírnevét, valamint az elhunyt emlékét sértő valótlan állításokkal szemben megtegye a szükséges jogi lépéseket Megértéseteket és együttérzéseteket köszönjük!” − írta Mónika testvére.
Ahogy megírtuk, Jákli Mónika január 21-én életét vesztette egy autóbalesetben. A rendelkezésre álló információk szerint kocsija Nagymegyer irányába haladt, amikor egy kanyarban letért az útról, majd az út menti fáknak csapódott. A jármű a becsapódás erejétől teljesen roncsolódott, több részre szakadt, ezt követően pedig kigyulladt. A hatóságok szerint az autó nagy sebességgel közlekedhetett. Úgy tudni, Jákli Mónika testét az égő autó közelében találták meg, majd azonnal megkezdték az újraélesztést. A mentők minden igyekezete ellenére azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Jákli Mónika és volt férje, Boráros Gábor közös kislánya, Zora idén lesz négyéves. A baleset kapcsán megindultak a találgatások, a rendőrség vizsgálja az ügyet.
