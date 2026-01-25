Újabb rejtély Jákli Mónika halála körül: eltűnt a telefon, de a közösségi profil szerint használja valaki

Három nappal a tragikus közlekedési baleset után egyre több megválaszolatlan kérdés merül fel Jákli Mónika halálának körülményeivel kapcsolatban. A hatóságok továbbra is vizsgálják az eset részleteit, miközben egy különösen nyugtalanító körülmény került a figyelem középpontjába: a fiatal nő mobiltelefonja a baleset helyszínéről eltűnt, és azóta sem került elő, ugyanakkor a közösségi oldalán aktivitást észleltek.

A halálos balesete szenvedett fitneszmodell, Jákli Mónika tragédiájában egyre több a kérdőjel

Ki használja Jákli Mónika telefonját?

A szemtanúk beszámolói szerint Jákli Mónika vőlegénye, Roderik megrendülten érkezett a baleset helyszínére, ugyanakkor többször is érdeklődött párja eltűnt mobiltelefonja felől. Hivatalos információ továbbra sincs arról, hogy a készülék előkerült-e, de a környezetében többen úgy vélik, a telefon nem a hatóságoknál van. A Borsnak egy névtelenséget kérve nyilatkozó közeli ismerős azt nyilatkozta, hogy Jákli Mónika Facebook-profilja a halálát követő napokban többször is aktív volt, méghozzá különböző időpontokban, éjszaka és a kora délutáni órákban egyaránt. Az ismerős azt állította, biztos információja van arról, hogy a készülék nem került az édesanyához, de ő nem reagált a megkeresésre, úgyhogy ezt nem tudni biztosan. Egy dolog azonban szinte kizárható: hogy a rendőrség használja a telefont az éjszaka közepén.

Boráros Gábor sajtótájékoztatóra készül

Bár Jákli Mónika és Boráros Gábor már nem éltek együtt, közös kislányuk, Zora örökre összeköti őket. A gyermek áprilisban tölti be a negyedik életévét, és egyelőre nem érti, mi történt az édesanyjával. Boráros Gábor elmondta: szakember segítségével készül arra, hogyan mondja el neki az igazságot. „Még mindig rengeteg információt kapunk, és folyamatosan érkeznek az újabb videófelvételek. Egyre inkább kirajzolódik, mi mi után történt azon az éjszakán. Amit most biztosan mondhatok: jövő hét kedden, egy órakor lesz a sajtótájékoztató Győrben” – írta az Instagramon.

Jákli Mónika január 21-én szenvedett halálos kimenetelű balesetet. A Boráros Gábor volt párjaként ismert influenszer egy kanyarban letért az útról, járműve a fák közé sodródott, darabjaira esett, majd kigyulladt. Bár a mentők a fital nőt gyorsan kórházba szállították, sérülései olyan súlyosak voltak, hogy rövid időn belül életét vesztette. A rendőrség azóta is vizsgálja az eseményeket, mivel több körülmény nem illeszkedik egy egyszerű közlekedési baleset megszokott forgatókönyvébe. A hivatalos közlés szerint Mónika az időjáráshoz képest feltűnően könnyű ruházatban ült autóba: egy vékony leggingset, hálóruhára emlékeztető felsőt és egy kabátot viselt. Szintén figyelmet keltett, hogy jelenlegi párja, Roderik – akinek cégéhez a bérelt luxus Mercedes is köthető, rendkívül gyorsan megjelent a helyszínen. Elmondása szerint egy alkalmazás riasztotta, amely jelezte, hogy az autóval baleset történhetett.

