Kétszeres édesapa lesz Milo Ventimiglia: felesége, Jarah Mariano második gyereküket várja

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano második közös gyermeküket várják. A nagy bejelentésre lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján került sor, alig egy évvel azután, hogy a pár elveszítette otthonát a pusztító Los Angeles-i tűzvészben.

Milo Ventimiglia és Jarah Mariano második gyermeküket várják

Forrás: Northfoto

Milo Ventimiglia és Jarah Mariano második gyermeküket várják.

Jarah Mariano bikiniben mutatta meg növekvő pocakját.

Lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján jelentették be a hírt

A pár mindössze két héttel Ke'ala Coral megszületése előtt veszítette el otthonát a Los Angeles-i tűzvészben.

Milo Ventimiglia felesége születésnapi posztban tette közzé a nagy hírt

A hírt január 24-én, szombaton hozta nyilvánosságra a 42 éves Jarah Mariano egy Instagram-bejegyzésben. A fotón a modell karjában tartja lányát, Ke'ala Coralt, és jól látható kerekedő pocakja is. Mariano a képhez hosszú, személyes üzenetet is fűzött: „Amikor megérkeztél az életembe, csak két dologra tudtam gondolni: az egyik az volt, hogy bármikor meghalnék érted, a másik pedig, hogy most már minél tovább kell élnem, hogy mindig gondoskodhassak rólad. Ez a legkülönlegesebb szerelem, amit valaha átéltem, pont olyan különleges, mint a te lelked. Egy olyan világban, ahol annyi félelem és gyűlölet van, tudom, hogy ragyogó fényedet mindenhová magaddal viszed, hogy jobbá és fényesebbé tedd a körülötted élőket.”

A Los Angeles-i tűzben elveszítették otthonukat

A This Is Us és a Szívek szállodája sorozatok sztárja, Milo Ventimiglia, élete egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe, amikor Los Angeles-i tűz miatt elveszítette otthonát. Házuk leégése azért is volt különösen szívszorító, mert a színész felesége, Jarah Mariano a tragédia idején mindenórás terhes volt. Kisbabájuk január 23-án született meg. „Nincs házunk, de soha nem leszünk hajléktalanok”– írta akkor egy posztban Mariano, utalva arra, hogy bár otthonukat elveszítették, a szeretet és az összetartás erősebb közöttük, mint valaha. Mariano arról is írt, hogy január 7-én, 38 hetes terhesen menekülniük kellett a Palisades-tűz elől, amely megsemmisítette az otthonukat, valamint az épülő házukat is, ahová költözni készültek.