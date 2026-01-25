Kétszeres édesapa lesz Milo Ventimiglia: felesége, Jarah Mariano második gyereküket várja

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A 42 éves Jarah Mariano az Instagramon osztotta meg az örömhírt. Milo Ventimigliával újabb gyerekük lesz: a kis Ke’ala Coral testvért kap.

Milo Ventimiglia és felesége, Jarah Mariano második közös gyermeküket várják. A nagy bejelentésre lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján került sor, alig egy évvel azután, hogy a pár elveszítette otthonát a pusztító Los Angeles-i tűzvészben.

10/05/2024 EXCLUSIVE: Milo Ventimiglia and wife Jarah Mariano are spotted out shopping for baby items in Los Angeles. The couple who just announced this week that they are expecting their first child together were pictured exiting Babyletto holding hands with their dog in tow sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Milo Ventimiglia és Jarah Mariano második gyermeküket várják
Forrás: Northfoto
  • Milo Ventimiglia és Jarah Mariano második gyermeküket várják.
  • Jarah Mariano bikiniben mutatta meg növekvő pocakját.
  • Lányuk, Ke'ala Coral első születésnapján jelentették be a hírt
  • A pár mindössze két héttel Ke'ala Coral megszületése előtt veszítette el otthonát a Los Angeles-i tűzvészben.

Milo Ventimiglia felesége születésnapi posztban tette közzé a nagy hírt

A hírt január 24-én, szombaton hozta nyilvánosságra a 42 éves Jarah Mariano egy Instagram-bejegyzésben. A fotón a modell karjában tartja lányát, Ke'ala Coralt, és jól látható kerekedő pocakja is. Mariano a képhez hosszú, személyes üzenetet is fűzött: „Amikor megérkeztél az életembe, csak két dologra tudtam gondolni: az egyik az volt, hogy bármikor meghalnék érted, a másik pedig, hogy most már minél tovább kell élnem, hogy mindig gondoskodhassak rólad. Ez a legkülönlegesebb szerelem, amit valaha átéltem, pont olyan különleges, mint a te lelked. Egy olyan világban, ahol annyi félelem és gyűlölet van, tudom, hogy ragyogó fényedet mindenhová magaddal viszed, hogy jobbá és fényesebbé tedd a körülötted élőket.” 

A Los Angeles-i tűzben elveszítették otthonukat

A This Is Us és a Szívek szállodája sorozatok sztárja, Milo Ventimiglia, élete egyik legnagyobb kihívásával nézett szembe, amikor Los Angeles-i tűz miatt elveszítette otthonát. Házuk leégése azért is volt különösen szívszorító, mert a színész felesége, Jarah Mariano a tragédia idején mindenórás terhes volt. Kisbabájuk január 23-án született meg. „Nincs házunk, de soha nem leszünk hajléktalanok”– írta akkor egy posztban Mariano, utalva arra, hogy bár otthonukat elveszítették, a szeretet és az összetartás erősebb közöttük, mint valaha. Mariano arról is írt, hogy  január 7-én, 38 hetes terhesen menekülniük kellett a Palisades-tűz elől, amely megsemmisítette az otthonukat, valamint az épülő házukat is, ahová költözni készültek.  

