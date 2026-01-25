Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
viszály

Victoria Beckham összeomlott Brooklyn sokkoló vádjai súlya alatt

viszály Brooklyn Beckham Victoria Beckham
Hatalmas port kavart Brooklyn Beckham hatoldalas Instagram-bejegyzése, amelyben részletezi, miért nem békül ki a szüleivel. Most az is kiderül, hogyan éli meg mindezt Victoria Beckham.

A brit sajtó szerint Victoria Beckham úgy érzi, Brooklyn elárulta. Egy bennfentes szerint a divattervezőt különösen fájdalmasan érintették fia vádjai, különösen az esküvővel kapcsolatos megjegyzések. 

30 September 2019. Victoria Beckham arrives at Sotheby's auction house, to celebrate their 275th Anniversary. The party then continued at her store on Dover Street, where she was joined by husband David and son Brooklyn, close friend Eva Longoria and socialite Tamara Ecclestone, who was with her husband Jay Rutland. Pictured: Victoria Beckham Credit: Will/GoffPhotos.com Ref: KGC-305 September 30, 2019
Victoria Beckham összeomlott Brooklyn sokkoló vádjai súlya alatt.
Forrás: Northfoto
  • Victoria Beckham úgy érzi Brooklyn elárulta.
  • Azt állítja, mindent megtett értük és lányaként szerette Nicolát.
  • Brooklyn azt állítja, szülei meg tönkre akarták tenni a kapcsolatát Nicolával már az esküvő előtt.
  • Brooklyn az Instagramon tette közzé, hogy nem békül ki a családjával.

Victoria Beckham: „Mindent megtettem értük”

 A család ismerősei szerint Victoria Beckhamet mélyen lesújtotta fia nyilatkozata. „Victoria elárulva érzi magát, mert mindent megtett azért, hogy Brooklyn és felesége, Nicola Peltz boldogok legyenek, és úgy szerették Nicolát, mint ha a saját lányuk lenne” −  nyilatkozta egy jólértesült.  A bennfentes a Mirrornak hozzátette, hogy Victoria korábban keményen dolgozott azon, hogy megvédje fiát azoktól a pletykáktól, amelyek „nem mindig a legjobb színben tüntették fel Brookylnt”. Most pedig úgy érzi, pont ezeket fordította a fia ellene. A Beckham szülők állítólag arra készülnek, hogy exkluzív interjúban mondják el a saját nézőpontjukat. Úgy tudni, több brit és amerikai csatorna is megkereste őket, és az is lehet, hogy Oprah műsorában beszélnek majd a családi konfliktusról. 

Brooklyn vádjai súlyosak

A hét elején a 26 éves Brooklyn Beckham az Instagram-sztorijában tett közzé egy hosszú nyilatkozatot, amelyben bejelentette nem akar kibékülni a családjával. Azt állította, hogy szülei már a 2022 áprilisában tartott esküvő előtt megpróbálták tönkretenni a kapcsolatát a 31 éves, milliárdos családból származó Nicola Peltzcel. Arra is kérték, hogy írja alá, hogy még a házasságkötés előtt lemond a márkájához fűződő jogairól. Felrótta anyjának azt is, hogy az utolsó pillanatban mondta le Nicola menyasszonyi ruhájának elkészítését és ellopta a feleségével való első táncát is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

A családi viszály árnyékában Romeo Beckham meghódította a kifutót

Napok óta a családtagjainak konfliktusa uralja az összes bulvársajtó címlapját, de ez nem igazán zavarja a középső Beckham fiút. Romeo Beckham most beindította a profi modellkarrierjét.

Egy aláíráson múlhat Brooklyn Beckham vagyonának sorsa: Victoria döntésével mindent elvehet a fiától

Egy több mint nyolc éve hozott, akkor reálisnak tűnő jogi döntés ma már alapjaiban fenyegeti Brooklyn Beckham anyagi függetlenségét. Victoria Beckham aláírásán sok minden múlhat.

Mindent megtett, hogy híres legyen: Nicola Peltz nem először vetett szemet ismert család fiúgyermekére

Napok óta uralja a címlapokat Brooklyn Beckham döbbenetes vallomása a szüleiről. Ennek hála, rekfektorfénybe került felesége, Nicola Peltz is. A fiatal házaspár a minap Malibu utcáin jelent meg: Nicola magabiztos mosollyal az arcán sétál Brooklyn oldalán, mintha csak azt üzenné, megnyerte a játszmát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu