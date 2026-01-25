A brit sajtó szerint Victoria Beckham úgy érzi, Brooklyn elárulta. Egy bennfentes szerint a divattervezőt különösen fájdalmasan érintették fia vádjai, különösen az esküvővel kapcsolatos megjegyzések.

Victoria Beckham összeomlott Brooklyn sokkoló vádjai súlya alatt.

Forrás: Northfoto

Victoria Beckham úgy érzi Brooklyn elárulta.

Azt állítja, mindent megtett értük és lányaként szerette Nicolát.

Brooklyn azt állítja, szülei meg tönkre akarták tenni a kapcsolatát Nicolával már az esküvő előtt.

Brooklyn az Instagramon tette közzé, hogy nem békül ki a családjával.

Victoria Beckham: „Mindent megtettem értük”

A család ismerősei szerint Victoria Beckhamet mélyen lesújtotta fia nyilatkozata. „Victoria elárulva érzi magát, mert mindent megtett azért, hogy Brooklyn és felesége, Nicola Peltz boldogok legyenek, és úgy szerették Nicolát, mint ha a saját lányuk lenne” − nyilatkozta egy jólértesült. A bennfentes a Mirrornak hozzátette, hogy Victoria korábban keményen dolgozott azon, hogy megvédje fiát azoktól a pletykáktól, amelyek „nem mindig a legjobb színben tüntették fel Brookylnt”. Most pedig úgy érzi, pont ezeket fordította a fia ellene. A Beckham szülők állítólag arra készülnek, hogy exkluzív interjúban mondják el a saját nézőpontjukat. Úgy tudni, több brit és amerikai csatorna is megkereste őket, és az is lehet, hogy Oprah műsorában beszélnek majd a családi konfliktusról.

Brooklyn vádjai súlyosak

A hét elején a 26 éves Brooklyn Beckham az Instagram-sztorijában tett közzé egy hosszú nyilatkozatot, amelyben bejelentette nem akar kibékülni a családjával. Azt állította, hogy szülei már a 2022 áprilisában tartott esküvő előtt megpróbálták tönkretenni a kapcsolatát a 31 éves, milliárdos családból származó Nicola Peltzcel. Arra is kérték, hogy írja alá, hogy még a házasságkötés előtt lemond a márkájához fűződő jogairól. Felrótta anyjának azt is, hogy az utolsó pillanatban mondta le Nicola menyasszonyi ruhájának elkészítését és ellopta a feleségével való első táncát is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: