„Csendben harcolt a démonaival” – Jákli Mónika édesanyja szerint lánya súlyos titkot hordozott

Jákli Mónika tragikus halála derült égből villámcsapásként érte a közvéleményt. A mindössze 31 éves nő fiatal volt, tehetséges, céltudatos, és a környezete szerint tele volt tervekkel. Éppen ezért a tragikus hír megjelenése óta kérdések sora maradt megválaszolatlanul: mi történhetett, hogyan jutott idáig, és mi zajlott le benne közvetlenül a halála előtt?

Jákli Mónika mentális problémákkal küzdött.

Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy tragikus autóbalesetben, január 21-én életét vesztette

Lánya, Zora volt a mindene

Édesanyja hosszú hallgatás után beszélt lánya mentális küzdelmeiről

Halála előtt egy súlyos titkot osztott meg vele

A család próbált segíteni, de nem látták a belső harcok mélységét

A haláleset körülményeinek vizsgálata még mindig tart

Jákli Mónika édesanyja őszintén vallott lánya mentális harcairól

Hosszú hallgatása után most megszólalt az az ember, aki a legközelebb állt hozzá: az édesanyja. Könnyekkel a szemében vallotta be, hogy túl sokáig tartotta magában mindazt, amit tudott. „Nem tudom tovább titkolni. Az embereknek tudniuk kell, min ment keresztül a lányom” – mondta megrendülten.

Az édesanya elmondása szerint Móni az utóbbi időszakban már nem volt önmaga. Bár kifelé igyekezett megőrizni a nyugalmát, a családon belül egyre gyakrabban jelentek meg az aggodalom jelei. „Azt mondta, hogy fáradt. Nem fizikailag, hanem mentálisan. Úgy érezte, hatalmas nyomás nehezedik rá” – idézte fel.

Halála előtt egy titkot is elárult anyukájának

A legmegdöbbentőbb vallomás azonban egy olyan titokra vonatkozott, amelyről Mónika nem sokkal a halála előtt beszélt az édesanyjának.

Egy olyan dologról volt szó, amely hónapok óta nyomasztotta, és amelyről nyilvánosan félt megszólalni.

Bár az anya nem kívánt részletekbe bocsátkozni, hangsúlyozta, hogy nem jelentéktelen problémáról volt szó. „Anyaként úgy érzem, hogy ez kulcsszerepet játszott az életében” – mondta halkan.

A család megpróbált segíteni, de – mint utólag kiderült – nem látták át, milyen mélyek voltak Monika belső vívódásai. „Azt hittük, csak egy átmeneti időszakról van szó. Ma azon tűnődöm, hogy vajon másképp kellett volna-e viselkednem” – tette hozzá Maya.