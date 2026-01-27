Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Boráros Gábor elmondta kislányának: édesanyja nincs többé − Így reagált Zora

gyász Jákli Mónika Boráros Gábor
2026.01.27.
Napokig vívódott Boráros Gábor, hogyan közölje kislányukkal, az édesanyja nem fog hazajönni. Jákli Mónika exférje pszichológusokkal konzultált, mielőtt beszélt Zorával.

Ahogy azt megírtuk, csütörtökön temetik el a január 21-én tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónika influenszert. A fitneszmodell és exférje kislánya áprilisban lesz négyéves. Az MMA-harcos az Instagramon tette közzé, elmondta közös gyereküknek, hogy az édesanyja meghalt.  

Boráros Gábor és Jákli Mónika kislánya már tudja, mi történt.

Sokáig vívódott Boráros Gábor, hogy közölje kislányukkal, hogy édesanyja, Jákli Mónika meghalt

Miután Jákli Mónika meghalt, Boráros Gábor több posztot is közzé tett a közzé tett a gyászáról. A legszívszaggatóbb azonban az volt, ahogyan arról beszélt, hogyan mondja el Zorának, édesanyja elhunyt. „Folyamatosan kérdezgeti, hogy hol van anya, mikor jön már anya? Nagyon nehéz dolog ez, hiszen nem mutathatom neki, hogy baj van, de egyelőre azt se tudom, hogy mondjam el Zorának, anya nincs többé. Pszichológusok segítségért kértem abban, hogy mi a lehető legjobb út erre, hogyan kell ezt elmondani?" − nyilatkozta.

Vasárnap tudta meg a kislány a tragikus hírt

Boráros Gábor most az Instagram sztorijában tette közzé, hogy Zora már tudja, mi történt. „Vasárnap este mondta el neki, hála az égnek, nem fogadta olyan rosszul, mint ahogy vártam” − írta.

Időközben nyilvánosságra került a búcsúztatás pontos időpontja. Jákli Mónikát 2026. január 29-én, 11 órakor helyezik végső nyugalomra az alistáli temető ravatalozójában. A 31 éves influenszert családtagjain túl, akik közleményt adtak ki, követőinek népes tábora is gyászolja, halála nem hagyja nyugodni az országot.

