2026.01.28.
Boráros Gábor az Instagramon tett bejegyzést exfelesége temetésével kapcsolatban. Jákli Mónika búcsúztatójának mikéntjéről a család dönt.

Ahogy megírtuk, január 29-én vesznek végső búcsút a tragikus autóbalesetben elhunyt Jákli Mónikától. A búcsúztatóval kapcsolatban a fitneszmodell exe, Boráros Gábor is megszólalt.

Jákli Mónika exe, Boráros Gábor az Instagramon kommunikál a követőivel.
Forrás: Sarosi Zoltán / RTL-sajtóklub

Jákli Mónika temetése: a család mondhatja meg, ki vehet részt

„A temetéssel kapcsolatos információkat már valószínűleg olvastátok, csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem én döntöm el, és nem is szeretném eldönteni senkinek az esetében, hogy ki az, aki ott lehet, vagy ki az, aki nem lehet ott a temetésen. Ha erre külön engedélyt akartok kérni vagy bármi hasonló, akkor szerintem inkább a családtagokat kéne erről megkérdezni, ugyanis nekem nem áll sem szándékomban, sem jogomban megtiltani vagy megmondani valakinek, hogy részt vehet vagy nem a temetésen” − idézi Boráros Instagram-szoriját a Bors

Jákli Mónika temetése 2026. január 29-én, 11 órakor lesz az alistáli temető ravatalozójában.

Boráros Gábor már elmondta Zorának a történteket

Boráros Gábor a közösségi oldalon reagált arra a pletykára is, hogy Jákli Mónika távoltartási végzést kért ellene, és ugyanitt valllott arról, hogy elmondta kislányának, hogy édesanyja már soha többet nem jön haza

A rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálának körülményeiről

Számtalan pletyka és rosszindulatú találgatás övezi Boráros Gábor exfeleségének halálát. Most a szlovák rendőrség hivatalos tájékoztatást adott ki Jákli Mónika halálos autóbalesetéről.

Rekonstruálták Jákli Mónika utolsó éjszakáját: jó barátja szerint az influenszer bajban érezhette magát

Az inluenszer halálos balesetének körülményeit rekonstruálta a Szlovákiai Országos Polgárőrség.

Megtörte a csendet Boráros Gábor: „hogy mondjam el Zorának, hogy anya nincs többé"

A gyászoló MMA-harcos szomorú interjút adott Jákli Mónika tragédiája után. Boráros Gábor arról beszélt, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a közös kislányuk a lehető legkevesebbet sérüljön.

 

