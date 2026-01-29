20 éves a Gyilkos elmék-sorozat: mutatjuk, hogy a néznek ki most a színészek

Az elmúlt két évben népszerűek lettek a true crime típusú, sorozatgyilkosokról szóló sorozatok. Még ezelőtt a hullám ellőtt készült el a Gyilkos elmék (Criminal Minds), amelyben többször utalnak a világ leghíresebb sorozatgyilkosaira. A sorozat több, mint 20 éve indult, és a szereplők rengeteget változtak azóta. Nézd meg a galériánkban, hogy néznek ki ma kedvenceink!
- 2005-ben indult a Gyilkos elmék-sorozat, azóta 15 évad készült a szériában.
- A Gyilkos elmék sokszor híres filmekből merítettek inspirációt, mint például a Taxisofőr, Pyscho, Elhagyott szoba, Fűrész, vagy A szarvasvadász.
A Gyilkos elmék egy amerikai bűnügyi tévésorozat, az FBI a quanticói központú Viselkedéskutató Egységének ügyeit követi nyomon. A Gyilkos elmék abban különbözik a sok hasonló bűnügyi sorozattól, hogy nem a bűnügyre, hanem a bűnözőre fókuszál. Fő témaköre az áldozatok és az elkövetők profilozása. Az ügyek megoldása közben gyakran emlegetnek valós és híres gyilkosokat az egész világból. Ha most néznénk újra, lehet, hogy sokszor elnevetnénk magunkat a gyenge trükkfelvételeken vagy a klisés idézeteken, de ez a széria törte az utat az olyan zseniális sorozatok előtt, mint a Mindhunter vagy a True Detective. Ugyanakkor a Netflix népszerű Szörnyetegek című sorozata is olyan sorozatgyilkosok történetét dolgozza fel, amelyek a Gyilkos elmékben is említve vannak.
5 érdekesség a Gyilkos elmék sorozatról
- Matthew Gray Gubler szerencsétlen zoknijai: Spencer Reid soha nem visel egyforma zoknit a képernyőn. Matthew Gray Gubler (aki Reid szerepét játssza) úgy véli, hogy a nem egyforma zoknik viselése szerencsét hoz, és ez a furcsa szokás bekerült a sorozatba is.
- Penelope Garcia véletlen szerepvállalása: Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) eredetileg csak egy epizódban kellett volna szerepeljen. A nagy elismerés és a többi szereplővel való kiváló összhang miatt azonban a főszereplők közé került.
- A „bedtime story” aggodalom: Mandy Patinkin (Jason Gideon) részben azért távozott a sorozatból, mert aggódott a sötét témák nézőkre gyakorolt hatása miatt, és viccesen megjegyezte, hogy a sorozatot esti meseként állítják be.
- Valódi flörtölés: Morgan (Shemar Moore) és Garcia (Kirsten Vangsness) közötti játékos flörtölés a színészek valódi barátságából indult, amelyet a sorozat alkotói később beépítettek a sorozatba.
- Rick Dunkle producer a elárulta, hogy ha az epizódban van egy szórakoztató vagy vicces cselekményszál, az általában az epizód elején vagy végén jelenik meg, nem pedig az egész epizódban, hogy elkerüljék a hangnembeli inkonzisztenciát.
