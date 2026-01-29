20 éves a Gyilkos elmék-sorozat: mutatjuk, hogy a néznek ki most a színészek

Az elmúlt két évben népszerűek lettek a true crime típusú, sorozatgyilkosokról szóló sorozatok. Még ezelőtt a hullám ellőtt készült el a Gyilkos elmék (Criminal Minds), amelyben többször utalnak a világ leghíresebb sorozatgyilkosaira. A sorozat több, mint 20 éve indult, és a szereplők rengeteget változtak azóta. Nézd meg a galériánkban, hogy néznek ki ma kedvenceink!

Forrás: Northfoto

A Gyilkos elmék szereplői akkor és most 2005-ben indult a Gyilkos elmék-sorozat, azóta 15 évad készült a szériában.

A Gyilkos elmék sokszor híres filmekből merítettek inspirációt, mint például a Taxisofőr, Pyscho, Elhagyott szoba, Fűrész, vagy A szarvasvadász.

A Gyilkos elmék egy amerikai bűnügyi tévésorozat, az FBI a quanticói központú Viselkedéskutató Egységének ügyeit követi nyomon. A Gyilkos elmék abban különbözik a sok hasonló bűnügyi sorozattól, hogy nem a bűnügyre, hanem a bűnözőre fókuszál. Fő témaköre az áldozatok és az elkövetők profilozása. Az ügyek megoldása közben gyakran emlegetnek valós és híres gyilkosokat az egész világból. Ha most néznénk újra, lehet, hogy sokszor elnevetnénk magunkat a gyenge trükkfelvételeken vagy a klisés idézeteken, de ez a széria törte az utat az olyan zseniális sorozatok előtt, mint a Mindhunter vagy a True Detective. Ugyanakkor a Netflix népszerű Szörnyetegek című sorozata is olyan sorozatgyilkosok történetét dolgozza fel, amelyek a Gyilkos elmékben is említve vannak.