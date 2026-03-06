Csak úgy repül az idő! Lassan már egy éves Machine Gun Kelly és Megan Fox kislánya. A szülés óta eltelt időben rengeteg dolog történt a család háza táján, azonban egy dolog biztos: a 39 éves Megan Fox négy gyermek után is irigylésre méltó formában van.

Megan Fox egy éve adott életet negyedik gyermekének, akit Machine Gun Kellyvel közösen nevelnek

Forrás: FilmMagic

Megan Fox magánéletének alakulása az elmúlt egy évben A színésznő és egykori kedvese, Machine Gun Kelly kislánya 2025 márciusában látta meg a napvilágot

A hírességek mindössze néhány héttel a gyermekáldás előtt szakítottak, azonban a gyereknevelés újra összehozta őket

Pár hónapja kiderült, hogy ismerőseik szerint újra egymásra találtak a szülők

Azóta újra összeköltöztek és közösen nevelik a kislányt, akiről pár hete fotót is láthatott már a nagy világ

Megan Fox brutálisan dögös a legújabb fotóin

A DailyStar számolt be arról, hogy nemrég merész fotósorozat készült a Transformers sztárjáról. Egy évvel a gyermekáldás után ugyanis Megan úgy döntött, hogy ideje megvillantania a szexi oldalát. A friss Instagram-képein magassarkút és tanga bugyit viselt, amelyek kiemelték a lehetetlenül hosszú és dögös lábait, valamint a formás fenekét. A dögös fotók elnyerték a gyermeke apjának tetszését is, ugyanis Machine Gun Kelly egy rövid, de beszédes kommentet fűzött a képekhez:

„Örülök, hogy meg van a telefonszámod"

- írta az expasi, aki egyre több jelét adja annak, hogy nem hűlt még ki a láng köztük.

