Komáromi Bence
2026.03.06.
Bombasztikus formában van a színésznő. A négygyermekes Megan Fox most tangában mutatta meg, hogy milyen gyorsan visszaszerezte a várandóssága előtti alakját.

Csak úgy repül az idő! Lassan már egy éves Machine Gun Kelly és Megan Fox kislánya. A szülés óta eltelt időben rengeteg dolog történt a család háza táján, azonban egy dolog biztos: a 39 éves Megan Fox négy gyermek után is irigylésre méltó formában van.

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 12: Megan Fox and Machine Gun Kelly attend the World Premiere of "Good Mourning" at The London West Hollywood at Beverly Hills on May 12, 2022 in West Hollywood, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)
Megan Fox egy éve adott életet negyedik gyermekének, akit Machine Gun Kellyvel közösen nevelnek
Forrás: FilmMagic

Megan Fox magánéletének alakulása az elmúlt egy évben

Megan Fox brutálisan dögös a legújabb fotóin

A DailyStar számolt be arról, hogy nemrég merész fotósorozat készült a Transformers sztárjáról. Egy évvel a gyermekáldás után ugyanis Megan úgy döntött, hogy ideje megvillantania a szexi oldalát. A friss Instagram-képein magassarkút és tanga bugyit viselt, amelyek kiemelték a lehetetlenül hosszú és dögös lábait, valamint a formás fenekét. A dögös fotók elnyerték a gyermeke apjának tetszését is, ugyanis Machine Gun Kelly egy rövid, de beszédes kommentet fűzött a képekhez:

„Örülök, hogy meg van a telefonszámod"

- írta az expasi, aki egyre több jelét adja annak, hogy nem hűlt még ki a láng köztük.

További Megan Fox-szal kapcsolatos érdekességeket itt tudsz elolvasni:

Megan Fox és Machine Gun Kelly először mutatták meg a kislányukat - Lesifotó

A sztárpár tagjai még a gyermekük megszületése előtt szakítottak, azonban a kislányuk nevelése újra összehozta őket.

Megan Fox szülés utáni diétája rólad is lerobbantja a felesleges kilókat

Megan Fox végre-valahára megosztotta azt a titkos diétáját, ami segített neki a gyermeke születése után visszanyerni az elképesztő idomait.

Megszületett Megan Fox és Machine Gun Kelly kislánya

A színésznő világra hozta a negyedik gyermekét. Meghan Fox és a gyerek apja, Machine Gun Kelly már nem alkotnak egy párt.

 

 

