Tornyokban áll a mosatlan edény? Ezt az 5 dolgot árulják el rólad mosogatási szokásaid

Ha valakiknél a mosogató szélén, illetve a kagylóban kisebb dombokat alkot a szennyes edények garmadája, az nem feltétlen a lustaság jele. Mosogatási szokásaink valójában olyan érdekes dolgokat fednek fel személyiségünkről, melyekre először nem is gondolnánk. Összeszedtünk 5 olyan jellemvonást, melynek a halmokban álló mosatlan edények a néma tanúi.

A mosogatás és annak hiánya kiváló személyiségteszt lehet.

Forrás: Shutterstock

Meglepő, de a ritkás mosogatási szokások pozitív tulajdonságok jelei is lehetnek.

Természetes, hogyha valaki fáradt, beteg, esetleg mozgásszervi problémája van, nem a mosogatás lesz az első dolga. Listánk összeállításánál sem vettük figyelembe az alábbi faktorokat.

1. Maximalizmus

Azt várnánk, hogy a maximalisták képtelenek elviselni a koszos tányérok látványát, még a mosogatószivacsot is fertőtlenítő mosásba teszik. Az esetek többségében így is van, azonban sok esetben épp a perfekcionizmus okolható a tornyokban álló koszos tányérokért. Ugyanis ha egy maximalista nem tud tökéletesen megcsinálni valamit, gyakran dönt úgy, hogy akkor bele sem kezd. Ez pedig egy ördögi kör kezdete, melynek vége beláthatatlan.

2. Mások igényeinek előtérbe helyezése

Egyes személyek olyan öneláldozóak, hogy mindenki igényeit a sajátjuk elé helyezik. Akkor is vacsorát főznek a családjuknak, ha teljesen kimerültek munka után, éjszakába nyúlóan túlóráznak. Ez azonban komoly mentális kimerültséggel jár, ami a házimunka háttérbe szorulásában, például a mosogatás elmaradásában nyilvánulhat meg.

3. Elkerülő stresszkezelés

Amikor tartós stressznek vagyunk kitéve, az agy állandóan a „támadj vagy menekülj” állapotában van. Az idegrendszer ilyenkor könnyen reagálhat elkerülő stratégiával: halogatják a mosogatást, nem vesznek tudomást az egyre nagyobb tányér- és evőeszközhalomról. Ez a túlterhelt idegrendszer természetes reakciója, amire egyetlen megoldás a stressz megfelelő kezelése, illetőleg csökkentése.