Tornyokban áll a mosatlan edény? Ezt az 5 dolgot árulják el rólad mosogatási szokásaid

Ha valakiknél a mosogató szélén, illetve a kagylóban kisebb dombokat alkot a szennyes edények garmadája, az nem feltétlen a lustaság jele. Mosogatási szokásaink valójában olyan érdekes dolgokat fednek fel személyiségünkről, melyekre először nem is gondolnánk. Összeszedtünk 5 olyan jellemvonást, melynek a halmokban álló mosatlan edények a néma tanúi.
Személyiségteszt a mosatlan edényekről
- A tornyokban álló szennyes tányérok személyiségünk titkait is elfecsegik.
- Meglepő, de a ritkás mosogatási szokások pozitív tulajdonságok jelei is lehetnek.
5 dolog, amit mosogatási szokásaink és a felgyülemlő edények árulnak el rólunk
Természetes, hogyha valaki fáradt, beteg, esetleg mozgásszervi problémája van, nem a mosogatás lesz az első dolga. Listánk összeállításánál sem vettük figyelembe az alábbi faktorokat.
1. Maximalizmus
Azt várnánk, hogy a maximalisták képtelenek elviselni a koszos tányérok látványát, még a mosogatószivacsot is fertőtlenítő mosásba teszik. Az esetek többségében így is van, azonban sok esetben épp a perfekcionizmus okolható a tornyokban álló koszos tányérokért. Ugyanis ha egy maximalista nem tud tökéletesen megcsinálni valamit, gyakran dönt úgy, hogy akkor bele sem kezd. Ez pedig egy ördögi kör kezdete, melynek vége beláthatatlan.
2. Mások igényeinek előtérbe helyezése
Egyes személyek olyan öneláldozóak, hogy mindenki igényeit a sajátjuk elé helyezik. Akkor is vacsorát főznek a családjuknak, ha teljesen kimerültek munka után, éjszakába nyúlóan túlóráznak. Ez azonban komoly mentális kimerültséggel jár, ami a házimunka háttérbe szorulásában, például a mosogatás elmaradásában nyilvánulhat meg.
3. Elkerülő stresszkezelés
Amikor tartós stressznek vagyunk kitéve, az agy állandóan a „támadj vagy menekülj” állapotában van. Az idegrendszer ilyenkor könnyen reagálhat elkerülő stratégiával: halogatják a mosogatást, nem vesznek tudomást az egyre nagyobb tányér- és evőeszközhalomról. Ez a túlterhelt idegrendszer természetes reakciója, amire egyetlen megoldás a stressz megfelelő kezelése, illetőleg csökkentése.
4. Döntésképtelenség
Noha a házimunkarutinunk részét képezi, elvégzése mégis egy döntés eredménye. Amikor érzelmileg megterhelő, túltelített időszakban vagyunk, gyakran hanyagoljuk a bagatellnek tűnő döntéseket, például a kisebb házimunkákat. Ha sokat rugózunk egy-egy döntésen, az nem csupán mentális állapotunkról, de személyiségünk mélyebb rétegeiről, például megfelelési kényszerről is lerántja a leplet.
5. Mentális kimerültség
Sokszor vannak megterhelő időszakok életünkben, amikor el vagyunk havazva tennivalókkal. Érzelmileg, mentálisan elmentünk tűréshatárunk széléig. Az egyre gyakrabban megszaporodó tányérhalmok ennek feltűnő jelei, mivel a sok tennivaló közben nemes egyszerűséggel megfeledkezünk a mosogatásról, esetleg halogatjuk. Amennyiben ezt tapasztaljuk, gondoljuk újra prioritásainkat.
Mosogatási szokások és az ember személyisége
Az, hogy ki hogyan, milyen időközönként végzi a mosogatást, nemcsak személyiségéről de gondolkodásmódjáról, szocializációjáról is lerántja a leplet. Azonban ha túl gyakran, túl sok mosatlan éktelenkedik a mosogató szélén, nem árt odafigyelni mentális állapotunkra.
