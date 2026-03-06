Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 6., péntek Inez, Leonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
személyiségteszt

Tornyokban áll a mosatlan edény? Ezt az 5 dolgot árulják el rólad mosogatási szokásaid

123rf.com -
személyiségteszt mosogatás edény
Bába Dorottya
2026.03.06.
Egyes háztartásokban a mosogató mágneses erőtérként funkcionál, amik a mosatlan edényeket vonzzák. Meglepő dolgokat fed fel személyiségünkről, ha a mosogatás ritka tevékenység köreinkben.

Ha valakiknél a mosogató szélén, illetve a kagylóban kisebb dombokat alkot a szennyes edények garmadája, az nem feltétlen a lustaság jele. Mosogatási szokásaink valójában olyan érdekes dolgokat fednek fel személyiségünkről, melyekre először nem is gondolnánk. Összeszedtünk 5 olyan jellemvonást, melynek a halmokban álló mosatlan edények a néma tanúi.

Mosogatás és az emberi személyiség
A mosogatás és annak hiánya kiváló személyiségteszt lehet.
Forrás: Shutterstock

Személyiségteszt a mosatlan edényekről

  • A tornyokban álló szennyes tányérok személyiségünk titkait is elfecsegik.
  • Meglepő, de a ritkás mosogatási szokások pozitív tulajdonságok jelei is lehetnek.

5 dolog, amit mosogatási szokásaink és a felgyülemlő edények árulnak el rólunk

Természetes, hogyha valaki fáradt, beteg, esetleg mozgásszervi problémája van, nem a mosogatás lesz az első dolga. Listánk összeállításánál sem vettük figyelembe az alábbi faktorokat.

1. Maximalizmus

Azt várnánk, hogy a maximalisták képtelenek elviselni a koszos tányérok látványát, még a mosogatószivacsot is fertőtlenítő mosásba teszik. Az esetek többségében így is van, azonban sok esetben épp a perfekcionizmus okolható a tornyokban álló koszos tányérokért. Ugyanis ha egy maximalista nem tud tökéletesen megcsinálni valamit, gyakran dönt úgy, hogy akkor bele sem kezd. Ez pedig egy ördögi kör kezdete, melynek vége beláthatatlan.

2. Mások igényeinek előtérbe helyezése

Egyes személyek olyan öneláldozóak, hogy mindenki igényeit a sajátjuk elé helyezik. Akkor is vacsorát főznek a családjuknak, ha teljesen kimerültek munka után, éjszakába nyúlóan túlóráznak. Ez azonban komoly mentális kimerültséggel jár, ami a házimunka háttérbe szorulásában, például a mosogatás elmaradásában nyilvánulhat meg. 

3. Elkerülő stresszkezelés

Amikor tartós stressznek vagyunk kitéve, az agy állandóan a „támadj vagy menekülj” állapotában van. Az idegrendszer ilyenkor könnyen reagálhat elkerülő stratégiával: halogatják a mosogatást, nem vesznek tudomást az egyre nagyobb tányér- és evőeszközhalomról. Ez a túlterhelt idegrendszer természetes reakciója, amire egyetlen megoldás a stressz megfelelő kezelése, illetőleg csökkentése.

4. Döntésképtelenség

Noha a házimunkarutinunk részét képezi, elvégzése mégis egy döntés eredménye. Amikor érzelmileg megterhelő, túltelített időszakban vagyunk, gyakran hanyagoljuk a bagatellnek tűnő döntéseket, például a kisebb házimunkákat. Ha sokat rugózunk egy-egy döntésen, az nem csupán mentális állapotunkról, de személyiségünk mélyebb rétegeiről, például megfelelési kényszerről is lerántja a leplet.

5. Mentális kimerültség

Sokszor vannak megterhelő időszakok életünkben, amikor el vagyunk havazva tennivalókkal. Érzelmileg, mentálisan elmentünk tűréshatárunk széléig. Az egyre gyakrabban megszaporodó tányérhalmok ennek feltűnő jelei, mivel a sok tennivaló közben nemes egyszerűséggel megfeledkezünk a mosogatásról, esetleg halogatjuk. Amennyiben ezt tapasztaljuk, gondoljuk újra prioritásainkat.

Mosogatási szokások és az ember személyisége

Az, hogy ki hogyan, milyen időközönként végzi a mosogatást, nemcsak személyiségéről de gondolkodásmódjáról, szocializációjáról is lerántja a leplet. Azonban ha túl gyakran, túl sok mosatlan éktelenkedik a mosogató szélén, nem árt odafigyelni mentális állapotunkra.

Ezek a személyiségtesztek is érdekelhetnek:

Melyik lépcsőn indulnál el? – A választásod többet árul el rólad, mint hinnéd

Öt különböző lépcső áll előtted, melyiket választanád elsőre? Ez a személyiségteszt megmutatja, milyen belső erők és vágyak mozgatnak most.

Reggeli vagy esti fürdés? Ezt árulja el személyiségedről a tisztálkodási szokásod

Napi rutinunk jellemvonásaink, gondolkodásunk tükörképe.

Amit először meglátsz a képen, felfedi a legnagyobb gyengeségedet

Mindig is furdalt a kíváncsiság, hogy mi lehet a legnagyobb erősséged, és az ebből fakadó gyengeséged? Ezzel az izgalmas és gyors képes személyiségteszttel most választ kaphatsz!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu