Katalin hercegnének még mosolyognia is a szabályok szerint kell: a megjelenés nem magánügy

Katalin hercegné a világ egyik legfotózottabb nője, aki mindig kifogástalanul jelenik meg. Tökéletes haj, visszafogott smink, elegáns ruhák és az a bizonyos híres, megnyugtató mosoly. De ami kívülről természetesnek és könnyednek tűnik, az valójában egy rendkívül szigorú szabályrendszer eredménye. A brit királyi családban ugyanis semmi sem történik véletlenül – még egy mosoly sem.

Katalin hercegné mosolya is szabályokhoz kötött.

A tökéletes hercegnői mosoly titka – Katalin hercegné szigorú protokollja A királyi családban még a mosoly sem lehet spontán

Katalin hercegné külsejét a körmétől a frizurájáig protokoll szabályozza

Meglepő, hány fog látszódhat ki egy „tökéletes” hercegnői mosolynál

A palotai protokoll Katalin megjelenésének minden apró részletét szabályozza. A körmei például soha nem lehetnek hosszúak vagy élénk színűek. A klasszikus nude, halvány rózsaszín vagy teljesen átlátszó lakk az elfogadott, mert ezek nem vonják el a figyelmet, és „időtlen eleganciát” sugároznak. A francia manikűr? Túl feltűnő. A piros? Teljesen kizárt.

A hajviselet terén sem nagyobb a szabadság. Katalin híres, dús barna haja mindig ápolt, de sosem túl extravagáns. Vad hullámok, extrém kontyok vagy kísérletező frizurák helyett a természetes hatás az elvárás. És igen, még azt is figyelik, hogy egy-egy hivatalos eseményen mennyire mozog a haja – a „szélfútta” hatás romantikusnak tűnhet, de a palotában inkább rendetlenségnek számít.

És akkor jöjjön a mosoly

Katalin hercegné mosolya szinte már védjegy, de ez sem lehet túl sok vagy túl kevés.

A szakértők szerint az ideális hercegnői mosolynál legfeljebb a felső fogsor egy része látszódhat ki – általában 6–8 fog az elfogadott.

A széles, fogvillantós nevetés túl közvetlen, míg a mosoly nélküli arc ridegnek hatna. A középút itt szó szerint aranyat ér.

A testbeszéd is szigorúan szabályozott. Katalin sosem gesztikulál túl hevesen, nem mutogat, nem érinti meg mások arcát vagy vállát. A nevetése halk, a reakciói visszafogottak, a mimikája kontrollált.

Egy hercegné nem lehet túl hangos, túl érzelmes vagy túl spontán – még akkor sem, ha belül épp mást érez.

Mindez elsőre talán túlzásnak tűnik, de a királyi család számára a megjelenés nem magánügy, hanem intézmény. Katalin hercegné nemcsak önmagát képviseli, hanem a monarchiát, a hagyományt és egy több száz éves elvárásrendszert. És bár a mosolya kedves és közvetlen, mögötte fegyelem, tanulás és rengeteg önkontroll áll.