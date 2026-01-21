Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Katalin hercegnének még mosolyognia is a szabályok szerint kell: a megjelenés nem magánügy

Getty Images Europe - Pool
királyi család mosoly Katalin hercegné
Hajdu Viktória
2026.01.21.
A királyi családban nincs helye a véletlennek: még az is elő van írva, hogyan és mennyit mosolyoghatnak. Katalin hercegné nevetése is szigorú szabályokhoz kötött.

Katalin hercegné a világ egyik legfotózottabb nője, aki mindig kifogástalanul jelenik meg. Tökéletes haj, visszafogott smink, elegáns ruhák és az a bizonyos híres, megnyugtató mosoly. De ami kívülről természetesnek és könnyednek tűnik, az valójában egy rendkívül szigorú szabályrendszer eredménye. A brit királyi családban ugyanis semmi sem történik véletlenül – még egy mosoly sem.

Katalin hercegné mosolya is szabályokhoz kötött.
Katalin hercegné mosolya is szabályokhoz kötött. 
Forrás:  Getty Images

A tökéletes hercegnői mosoly titka – Katalin hercegné szigorú protokollja

  • A királyi családban még a mosoly sem lehet spontán
  • Katalin hercegné külsejét a körmétől a frizurájáig protokoll szabályozza
  • Meglepő, hány fog látszódhat ki egy „tökéletes” hercegnői mosolynál

A palotai protokoll Katalin megjelenésének minden apró részletét szabályozza. A körmei például soha nem lehetnek hosszúak vagy élénk színűek. A klasszikus nude, halvány rózsaszín vagy teljesen átlátszó lakk az elfogadott, mert ezek nem vonják el a figyelmet, és „időtlen eleganciát” sugároznak. A francia manikűr? Túl feltűnő. A piros? Teljesen kizárt.

A hajviselet terén sem nagyobb a szabadság. Katalin híres, dús barna haja mindig ápolt, de sosem túl extravagáns. Vad hullámok, extrém kontyok vagy kísérletező frizurák helyett a természetes hatás az elvárás. És igen, még azt is figyelik, hogy egy-egy hivatalos eseményen mennyire mozog a haja – a „szélfútta” hatás romantikusnak tűnhet, de a palotában inkább rendetlenségnek számít.

És akkor jöjjön a mosoly

Katalin hercegné mosolya szinte már védjegy, de ez sem lehet túl sok vagy túl kevés. 

A szakértők szerint az ideális hercegnői mosolynál legfeljebb a felső fogsor egy része látszódhat ki – általában 6–8 fog az elfogadott.

A széles, fogvillantós nevetés túl közvetlen, míg a mosoly nélküli arc ridegnek hatna. A középút itt szó szerint aranyat ér.

A testbeszéd is szigorúan szabályozott. Katalin sosem gesztikulál túl hevesen, nem mutogat, nem érinti meg mások arcát vagy vállát. A nevetése halk, a reakciói visszafogottak, a mimikája kontrollált. 

Egy hercegné nem lehet túl hangos, túl érzelmes vagy túl spontán – még akkor sem, ha belül épp mást érez.

Mindez elsőre talán túlzásnak tűnik, de a királyi család számára a megjelenés nem magánügy, hanem intézmény. Katalin hercegné nemcsak önmagát képviseli, hanem a monarchiát, a hagyományt és egy több száz éves elvárásrendszert. És bár a mosolya kedves és közvetlen, mögötte fegyelem, tanulás és rengeteg önkontroll áll.

Ezek is érdekelhetnek:

Katalin és Vilmos felkészült a botrányra: Meghan Markle és Harry visszatérése miatt válságüzemmódra kapcsoltak

Vilmos herceg és Katalin hercegné válságkezelési szakértőt alkalmazott. Az ok: Harry herceg és Meghan Markle azt tervezik, visszatérnek az Egyesült Királyságba.

Ilyen valójában Katalin hercegné és Meghan Markle kapcsolata

Kate Middleton és Meghan Markle kapcsolata kezdetben feszült volt.

Katalin hercegné megmutatta játékos oldalát: senki nem élvezi úgy a havat, mint Vilmos herceg felesége

A háromgyermekes édesanya nem ismer tréfát, ha hóról van szó. Katalin hercegnét legtöbbször elegáns kosztümökben látjuk, de a hegyekben egészen más arca mutatkozik meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu