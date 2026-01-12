Amanda Seyfried az örök vesztes? Hatalmas csalódás érte a Golden Globe-on, és nem is leplezte

A Golden Globe 2026 nemcsak a győztesekről szólt, hanem azokról is, akik lemaradtak. Amanda Seyfried ezen az estén kétszer is veszített, a kamerák pedig könyörtelenül rögzítettek minden félmosolyt, szemforgatást és kínos tapsot.

Amanda Seyfried a Golden Globe 2026-os díjátadóján nem nyert

Forrás: Getty Images North America

Golden Globe 2026: Amanda Seyfried grimaszai nagyobb sikert arattak, mint a díjak

A Golden Globe 2026-os gáláját a Beverly Hilltonban rendezték meg, ez volt a 83. alkalom, hogy átadták az aranygömböket, de persze nem minden jelölt nyert és ezt nem mindenki viselte elegánsan. Az egyik legfelkapottabb reakció Amanda Seyfriedtől származott.

A 40 éves színésznő láthatóan nehezen nyelte le, hogy a legjobb női főszereplő musicalban vagy vígjátékban kategória díját végül nem ő, hanem Rose Byrne vitte haza. A jelölést Seyfried a The Testament of Ann Lee című filmért kapta, és amikor a győztes neve elhangzott, Amanda reakciója nem volt őszinte. A pillanat azonnal elterjedt az interneten: egy röpke grimasz, egy erőltetett mosoly, majd kötelességtudó taps, de hiába a színészi véna, senkit nem sikerült meggyőznie arról, valóban örül kolléganője sikerének.

Pedig lehetett számítani arra, hogy Rose Byrne győzedelmeskedik, ugyanis a Ha tudnék, beléd rúgnék című film már a Sundance óta stabil szereplője a díjszezonnak, a Berlini Filmfesztiválon elnyert Ezüst Medve és a Critics Choice-jelölés pedig előre jelezte, hogy ezen az estén nem Seyfried mond köszönőbeszédet.

A mezőny sem volt gyenge: a hat jelölt közül hárman már korábban is álltak Golden Globe-szoborral a kezükben. Emma Stone például a La La Land (2017) és a Szegény párák (2024) révén. Seyfried maga is nyert már 2023-ban a A kibukott című sorozattal, míg Kate Hudson még 2001-ben, a Majdnem híres mellékszerepéért kapott elismerést, de Cynthia Erivo is komoly versenytársnak számított.

A közönség egy része sértett primadonnát látott Seyfriedben, mások viszont inkább emberinek nevezték a reakciót. Judi James testbeszédszakértő szerint ma már nem kötelező a túljátszott mosoly, sőt, az őszinteség manapság szimpatikusabb, persze nem mindenkinek...