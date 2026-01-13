Döbbenet: 323 órába telt Selena Gomez Golden Globe-ruhájának elkészítése

Tegnap este minden szem Selena Gomezre szegeződött a Los Angeles-i Beverly Hilton hotelben: a 33 éves énekesnő egy olyan álomszép ruhában jelent meg, amiben valósággal kiragyogott a sok magamutogató celeb közül.

Selena Gomez csak úgy ragyogott férje oldalán a 2026-os Golden Globe-on.

Forrás: Penske Media

Selena Gomez Golden Globe-os ruhája már most 2026 egyik legszebb darabja

Selena Gomez a tegnap esti Golden Globe-on egy fekete, különleges ruhában jelent meg.

A tollas Chanel ruhaköltemény elkészítése összesen 323 órát vett igénybe.

2025 egyértelműen Selena Gomez éve volt: március 21-én megjelent az eddigi legszemélyesebb hangvételű albuma, az I Said I Love You First, amelyet vőlegényével, Benny Blancoval közösen készített és ami az Egyesült Államokban a Vinyl Albums listán első helyet ért el. A Rare Beauty nevű sminkmárkája minden eddiginél népszerűbbé vált és a Gyilkos a házban című sorozatban nyújtott teljesítménye miatt Golden Globe-jelölést is kapott. Az i-re a pontot azonban egyértelműen a szeptember 27-i esküvője tette fel, ahol egy álomszerű ceremónia keretein belül mondta ki az igent a vőlegényének, aki láthatóan úszott a boldogságban.

Ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy a színész-énekesnő valósággal ragyogott a 2026-os Golden Globe díjátadón, ahol természetesen férjével, Benny Blancoval együtt érkezett.

A friss házasok között láthatóan tökéletes volt az összhang, olyannyira, hogy össze is öltöztek: Benny elegáns, fekete szmokingja tökéletesen kiegészítette Selena álomszép ruháját.

Selena Gomez Chanel ruhája az est egyik legkülönlegesebb darabja volt.

Forrás: Getty Images North America

A haute couture Chanel estélyi elkészítése állítólag több mint 323 órát vett igénybe, mivel a több mint 200 darab selyemorganzából és selyemsifonból készült különleges díszítőelemet egyenként varrták fel a különleges darabra.

A megjelenést tökéletesen kiegészítette az énekesnő trendi bob frizurája, amit laza hullámokban viselt, az old Hollywood stílusú smink pedig a szett méltó koronája volt.

Természetesen az ékszerek is Chanel-kreálmányok: a gyémánt fülbevaló és a hozzávaló gyűrűk pont annyi csillogást csempésztek a szettbe, amennyi kellett.

