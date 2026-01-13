Gyászol a produkció: lakásában találtak rá a Dancing with the Stars táncosának holttestére

Leo Blanco a Dança dos Famosos című televíziós műsor révén vált országosan ismertté, amely a Strictly Come Dancing brazil változata. Dél-Brazíliában, Cascavel városában nőtt fel, ahol már fiatalon a tánc iránti szenvedély határozta meg az életét. Egyetemi tanulmányai idején két táncegyüttest is irányított, később pedig személyi edzőként is dolgozott, miközben karrierje folyamatosan ívelt felfelé.

Megdöbbentő veszteség rázta meg a táncvilágot: elhunyt a Dancing With The Stars brazil sztárja, Leo Blanco

Leo Blancót gyászolja a szakma és a rajongók

Halálhírének nyilvánosságra kerülése után kollégák, barátok és rajongók sorra fejezték ki megrendültségüket a közösségi oldalakon. Mariana Xavier színésznő, aki 2017-ben szerepelt vele a Dança dos Famososban, megható sorokkal búcsúzott tőle. „Ő volt a tanárom a Danca dos Famososban, de ennél sokkal több is: a legjobb partner, akivel valóra válthattam egy álmot, egy olyan álmot, ami az övé is volt” − idézi a Mirrort a Bors.

Leo Blanco pályafutása során több ismert művésszel is együtt dolgozott. Luísa Sonza énekesnő oldalán 2020-ban a Dancing with the Stars kilencedik helyéig jutottak, míg Lucy Ramosszal közösen győzelemre vezette partnerét. Később Reginaldo Sama vette át a helyét a produkcióban. Az Instagramot ellepték a búcsúüzenetek, rajongók gyászolják a táncost, aki a közösségi médiában is aktív volt: rendszeresen posztolt edzőtermi felvételeket, utazásai pillanatait, és követői gyakran csodálták sportos, kifogástalan megjelenését.

Léo Blanco, ex-coreógrafo do “Dança dos Famosos”, morre aos 47 anos, e atriz relembra último encontro: “Estou dilacerada” https://t.co/BNxAfC6PtU (📷: Reprodução/ TV Globo) — Hugo Gloss (@HugoGloss) January 11, 2026

