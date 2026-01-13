Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 13., kedd Veronika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tragédia

Gyászol a produkció: lakásában találtak rá a Dancing with the Stars táncosának holttestére

tragédia táncos Dancing with the stars
Mély gyászba borult a brazil szórakoztatóipar és a Dancing With The Stars rajongótábora. Pénteken, curitibai otthonában holtan találták Leo Blancót, a népszerű táncos és koreográfus mindössze 47 éves volt. Halálának körülményeiről egyelőre nem közöltek hivatalos információt.

Leo Blanco a Dança dos Famosos című televíziós műsor révén vált országosan ismertté, amely a Strictly Come Dancing brazil változata. Dél-Brazíliában, Cascavel városában nőtt fel, ahol már fiatalon a tánc iránti szenvedély határozta meg az életét. Egyetemi tanulmányai idején két táncegyüttest is irányított, később pedig személyi edzőként is dolgozott, miközben karrierje folyamatosan ívelt felfelé.

Megdöbbentő veszteség rázta meg a táncvilágot: elhunyt a Dancing With The Stars brazil sztárja, Leo Blanco
Megdöbbentő veszteség rázta meg a táncvilágot: elhunyt a Dancing With The Stars brazil sztárja, Leo Blanco
Forrás: Shutterstock

Leo Blancót gyászolja a szakma és a rajongók

Halálhírének nyilvánosságra kerülése után kollégák, barátok és rajongók sorra fejezték ki megrendültségüket a közösségi oldalakon. Mariana Xavier színésznő, aki 2017-ben szerepelt vele a Dança dos Famososban, megható sorokkal búcsúzott tőle. „Ő volt a tanárom a Danca dos Famososban, de ennél sokkal több is: a legjobb partner, akivel valóra válthattam egy álmot, egy olyan álmot, ami az övé is volt” − idézi a Mirrort a Bors.

Leo Blanco pályafutása során több ismert művésszel is együtt dolgozott. Luísa Sonza énekesnő oldalán 2020-ban a Dancing with the Stars kilencedik helyéig jutottak, míg Lucy Ramosszal közösen győzelemre vezette partnerét. Később Reginaldo Sama vette át a helyét a produkcióban. Az Instagramot ellepték a búcsúüzenetek, rajongók gyászolják a táncost, aki a közösségi médiában is aktív volt: rendszeresen posztolt edzőtermi felvételeket, utazásai pillanatait, és követői gyakran csodálták sportos, kifogástalan megjelenését. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Saroltáért és Lajosért aggódik Harry herceg: attól tart, Vilmos és Katalin kisebb gyerekeire sok megpróbáltatás vár

Diana és Károly a királyi családot elhagyó fia attól tart, hogy bátyja gyermekei közül legalább egyikük ugyanabba a szerepbe kényszerülhet, amely őt egész életében meghatározta. Bár Harry herceg a félelmeit állítólag Vilmossal is megosztotta, elmondása szerint a trónörökös egyértelművé tette: nem kér az öccse tanácsaiból.

Julia Roberts horrormaszkban hangolt a Golden Globe-ra: Jennifer Aniston sem hagyta szó nélkül a fotóját

Julia Roberts a tőle megszokott könnyedséggel hangolt a 2026-os Golden Globe-gálára: mielőtt a vörös szőnyegre lépett volna, horrorfotót osztott meg az Instagramon. A kép pillanatok alatt bejárta a netet – még Jennifer Aniston is reagált rá.

Margit hercegnő igazi énje egyetlen kegyetlen mondatban: így vélekedett Diana és Károly válásáról

Egy frissen előkerült naplóbejegyzés szerint II. Erzsébet királynő nővére nem tartotta magában a véleményét. Margit hercegnő megdöbbentően nyers szavakkal reagált Diana hercegné és Károly válására. Bár a palota falai mögötti valódi érzelmek ritkán kerülnek felszínre, ez a mondat nagyon sok mindenról árulkodik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu