Köszönjük Brooklyn Beckham! Egyre több jel utal rá, hogy újra összeállhat a Spice Girls - Videó

Jól olvastátok! A Brooklyn Beckham és a szülei között húzódó ellentét akkora hullámokat vert a közösségi médiában, hogy milliók kezdték el újrahallgatni a Spice Girls ikonikus számait. Több, mint 20 évvel a banda feloszlása után újra a slágerlisták élére kerültek a dalaik. Ez pedig nem minden! Az öttagú csajbanda énekesnői egyre több időt töltenek együtt, ami izgatottá tette a rajongóikat.

A 90-es években mindenki a Spice Girls egyik tagja szeretett volna lenni!

Forrás: Hulton Archive

A Spice Girls tagjai is tudják, hogy mennyien szeretnék, hogy újra összeálljanak

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy nemrég a csapat 4 énekesnője, Victoria Beckham, Emma Lee Bunton, Geri Halliwell, és Melanie Chisholm együtt bulizott. A parti aprópója nem más volt, mint Emma Bunton 50. születésnapja, ahol Melanie Brownon kívül mindegyik csapattag tiszteletét tette. Több sem kellett a rajongóknak, egyből kombinálni kezdtek. Azóta pedig számtalan jelét adták a lányok, hogy szívesen koncerteznének újra együtt.

Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat, amiből kiderül az is, hogy miért Brooklyn Beckham lehet az oka annak, hogy az édesanyja korábbi bandája újra a slágerlisták élére került:

@life.hu_official Brooklyn Beckham miatt újra összeállhat a Spice Girls Váratlan meglepetést eredményezhet a Brooklyn Beckham és szülei közötti konfliktus. #life #SpiceGirls #VictoriaBeckham #BrooklynBeckham #pletyka #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

