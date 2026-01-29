Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök Adél

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
újraegyesülés

Köszönjük Brooklyn Beckham! Egyre több jel utal rá, hogy újra összeállhat a Spice Girls - Videó

újraegyesülés Brooklyn Beckham Spice Girls
Komáromi Bence
2026.01.29.
Váratlan fordulatot tartogat magában a Beckham család viszálya. Most kiderült, hogy Brooklyn Beckham miatt újraegyesülhet a Spice Girls nevű világhírű csajbanda.

Jól olvastátok! A Brooklyn Beckham és a szülei között húzódó ellentét akkora hullámokat vert a közösségi médiában, hogy milliók kezdték el újrahallgatni a Spice Girls ikonikus számait. Több, mint 20 évvel a banda feloszlása után újra a slágerlisták élére kerültek a dalaik. Ez pedig nem minden! Az öttagú csajbanda énekesnői egyre több időt töltenek együtt, ami izgatottá tette a rajongóikat.

English pop group The Spice Girls, Paris, September 1996. Left to right: Melanie Chisholm, Emma Bunton, Melanie Brown, Victoria Beckham and Geri Halliwell aka Sporty, Baby, Scary, Posh and Ginger Spice. (Photo by Tim Roney/Getty Images)
A 90-es években mindenki a Spice Girls egyik tagja szeretett volna lenni! 
Forrás: Hulton Archive

A Spice Girls tagjai is tudják, hogy mennyien szeretnék, hogy újra összeálljanak

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy nemrég a csapat 4 énekesnője, Victoria Beckham, Emma Lee Bunton, Geri Halliwell, és Melanie Chisholm együtt bulizott. A parti aprópója nem más volt, mint Emma Bunton 50. születésnapja, ahol Melanie Brownon kívül mindegyik csapattag tiszteletét tette. Több sem kellett a rajongóknak, egyből kombinálni kezdtek. Azóta pedig számtalan jelét adták a lányok, hogy szívesen koncerteznének újra együtt.

Ha kíváncsiak vagytok a részletekre, akkor nézzétek meg a témában készített TikTok-videónkat, amiből kiderül az is, hogy miért Brooklyn Beckham lehet az oka annak, hogy az édesanyja korábbi bandája újra a slágerlisták élére került:

@life.hu_official

Brooklyn Beckham miatt újra összeállhat a Spice Girls Váratlan meglepetést eredményezhet a Brooklyn Beckham és szülei közötti konfliktus. #life #SpiceGirls #VictoriaBeckham #BrooklynBeckham #pletyka #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Ha pedig a Beckham család drámájára vagy kíváncsi, akkor ezek a cikkek érdekelhetnek:

Az esküvőszervező kitálalt: így viselkedett Brooklyn Beckham és Nicola Peltz a nagy nap előtt − Ez lehet a pár igazi arca?

Preston Bailey esküvőszervező szerint a 2022-es esküvő előkészületei során semmi nem utalt súlyos viszályra. Semmi olyasmit nem tapasztalt, amiről most a sajtó és Brooklyn Beckham is beszél.

A Spice Girls énekesnője, Mel C is kifejtette véleményét a Beckham család drámájáról

Egyre több családtag, barát és ismerős érzi úgy, hogy állást kell foglalnia az egyre súlyosabb családi viszályban. Most a Spice Girls korábbi énekese Mel C is elmondta a véleményét.

Brooklyn Beckham vallomása: „A szüleim megpróbálták tönkretenni a kapcsolatomat"

Újabb csapás érte David és Victoria Beckhamet. Brooklyn Beckham nyilvánosan kitálalt a családi viszályról és elárulta, hogy miért hagyta maga mögött a szüleit és a testvéreit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu