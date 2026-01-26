Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Michael Schumacher már nem ágyhoz kötött: ilyen állapotban van most

Rideg Léna
2026.01.26.
12 évvel ezelőtt szenvedett súlyos síbalesetet a német autóversenyző. Michael Schumacher állapotáról most friss, biztató információk láttak napvilágot.

Több mint egy évtizeddel a francia Alpokban elszenvedett súlyos síbalesete után Michael Schumacher állapota lassan, de folyamatosan javul. Úgy tudni, a hétszeres Forma–1-es világbajnok már nem ágyhoz kötött, kerekesszékben is képes közlekedni, és családja éjjel-nappal gondoskodik róla. 

A hírek szerint Michael Schumacher jobban van

Michael Schumacher állapota az elmúlt években lassan javulni látszik a 2013-as franciaországi síbalesete óta. Az 57 éves, hétszeres Forma–1-es világbajnok egyes források szerint már nem ágyhoz kötött, és kerekesszékben is képes közlekedni.

A hírek szerint Schumacher felesége, Corinna, valamint egy állandó orvosi csapat éjjel-nappal gondoskodik róla. A javulás lehetővé teszi, hogy a versenyzőt kerekesszékben szállítsák mind a mallorcai, mind a Genfi-tó környéki birtokaira.

Balesete óta Schumacher nem jelent meg nyilvánosan, és sokáig úgy tudták, csak pislogással tud kommunikálni. Egy friss forrás szerint azonban a helyzet ennél árnyaltabb: a versenyző megért bizonyos körülötte zajló eseményeket, de valószínűleg nem mindent.

Tavaly a család három korábbi alkalmazottját ítélték el, miután azzal fenyegetőztek, hogy több száz fotót hoznak nyilvánosságra Schumacher jelenlegi állapotáról. A család így kiemelten ügyel a magánélet védelmére.

A családja mindenben támogatja

A hónap elején Schumacher lánya, Gina-Maria, születésnapja alkalmából egy ritka, baleset előtti családi fotót osztott meg, amelyen az egész család mosolyog. A képhez ezt a feliratot írta: „A legjobb mindörökké. Boldog születésnapot, papa.” Korábban pletykák keringtek arról is, hogy Schumacher részt vehet lánya 2024-es esküvőjén, ezek azonban nem voltak valósak. A család továbbra is kizárólag a privát élet védelmére koncentrál, miközben ha hihetünk a híreknek, a legendás pilóta állapota lassan, de biztosan javul – írja a The Sun.

