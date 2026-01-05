Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 5., hétfő Simon

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
legenda

Szívszorító fotó jelent meg Michael Schumacherről: a pilóta lánya törte meg a csendet

legenda Gina Schumacher Michael Schumacher születésnap
Life.hu
2026.01.05.
Megható bejegyzéssel emlékezett édesapja születésnapjára Gina Schumacher. Michael Schumacher lánya egy sosem látott családi fotót osztott meg a közösségi oldalán. A rajongók könnyekig hatódtak.

Michael Schumacher január 3-án töltötte be 57. életévét. A hétszeres világbajnok pilóta tizenkét évvel súlyos síbalesete után is teljesen elzártan, a nyilvánosságtól távol él, állapotáról a család gyakorlatilag semmilyen részletet nem oszt meg a médiával.

Michael Schumacher január 3-án töltötte be 57. életévét.
Michael Schumacher január 3-án töltötte be 57. életévét.
Forrás: Hulton Archive

Éppen ezért számít különleges alkalomnak, hogy Michael Schumacher lánya, a 28 éves Gina az Instagram-oldalán egy nagyon személyes, régi családi fotót tett közzé. A régi képen Michael Schumacher, felesége Corinna, valamint két gyermekük, Gina és Mick láthatók – a fotó eddig csak a legendás pilótáról készült Netflix-dokumentumfilmben bukkant fel, korábban még senki sem publikálta.

Gina Schumacher a képhez rövid, de annál érzelmesebb üzenetet írt: „Örökre a legjobb. Boldog születésnapot, apa!” – áll a posztban, amelyen sokan meghatódtak.

Michael Schumacher születésnapjához gratuláltak a rajongók

A bejegyzés alatt pillanatok alatt megjelentek a rajongói üzenetek a világ minden tájáról. Sokan egyszerre köszöntötték a sportlegendát és fejezték ki támogatásukat a családnak. „Gratulálunk, kedves Schumi, gyakran gondolunk rád és beszélünk rólad” – írta egy kommentelő. Mások egyszerű, de őszinte jókívánságokkal üzentek: „Boldog születésnapot, Michael, minden jót az egész családodnak!”

 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Nicola Peltz-et hidegen hagyja Beckhamék szenvedése: új frizurával és fogsorral lépett 2026-ba

Tele van a sajtó a Beckham családban dúló viszállyal, de nyilvánvalóan a helyzet egy kicsit sem bántja Nicola Peltzet, Brookly Beckham feleségét: a színésznő inkább saját átalakulására koncentrált. Brooklyn Beckham felesége új hajjal és megváltozott mosollyal köszöntötte 2026-ot.

Milliókat érő ítélet: a bíróság megmentette a Top Gunt és Tom Cruise-t

Hosszú hónapokig tartó jogi huzavona után fellélegezhetett a Paramount és Tom Cruise: lezárult a Top Gun: Maverick körül zajló szerzői jogi per, amely egy időre a folytatás jövőjét is bizonytalanná tette. Az Egyesült Államok Kilencedik Körzeti Fellebbviteli Bírósága végül a stúdiónak adott igazat, és ezzel elhárította a legkomolyabb akadályt a Top Gun harmadik része elől.

Egykor szívtipró volt, ma a kilakoltatás fenyegeti – teljesen lepukkant Mickey Rourke

A 73 éves színész egykor Hollywood egyik ikonja volt, mostanra azonban súlyos anyagi gondokkal küzd – amerikai lapok szerint odáig fajult a helyzet, hogy kilakoltatási eljárás indult ellene. Mickey Rourke-ről azt állítják, gyakorlatilag hónapról hónapra él.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu