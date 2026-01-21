Növényi Norbert fia hollywoodi színészekkel dolgozik: Orlando Bloomot is ő készítette fel egy szerepre

Több mint egy évtizede, hogy Növényi Norbert fia Angliában él és dolgozik. Mára elismert MMA-harcossá vált, ám pályája messze túlmutat a küzdősporton. Az utóbbi években Hollywood kapuja is megnyílt előtte – többek között Orlando Bloomnak segített felkészülni egy szerepre.

Magic Norbert, azaz ifjabb Növényi Norbert professzionális MMA harcosként együtt dolgozott Orlando Bloommal is

Fotó: László Szabolcs

Ifjabb Növényi Norbert elmondta, nem hirtelen döntés volt az, hogy Londonba költözik. Édesanyja is ott élt, ő pedig úgy érezte akkoriban, Magyarországon még nem volt meg az a szakmai háttér, amire szüksége lett volna.

„Amikor elkezdtem az MMA-t, otthon még szinte semmilyen kultúrája nem volt a sportnak. Édesanyám már korábban kiköltözött Londonba, én pedig úgy voltam vele, hogy a legrosszabb esetben megtanulom a nyelvet, aztán hazamegyek. Ehhez képest világszintű edzőtermet találtam, rengeteg barátom lett, és egyszerűen beleszerettem ebbe az országba” – idézte a Borsonline ifjú Növényi Norbertet.

Ifjabb Növényi Norbert Orlando Bloommal is dolgozott

Sportolói karrierjének köszönhetően egy különleges megbízás is megtalálta: egy amerikai produkció keretében Orlando Bloom edzéseiben segédkezett. A színész bokszolót alakított, és ehhez keresett profi felkészítőt.

„Egy filmhez bokszolóként kellett küzdenie. Többen próbáltak vele edzeni, de végül engem keresett meg, hogy segítenék-e neki. Jó kapcsolat alakult ki köztünk, hatalmas megtiszteltetés volt vele dolgozni.”

Bár napjai nagy részét az edzések töltik ki, Norbert szerint legalább ilyen fontos a belső fejlődés. Régóta érdeklődik az irodalom, a filozófia és a szociológia iránt, rendszeresen olvas, ír és tanul.

„Szerintem minél többet olvas az ember, annál jobban érti a világot. Ez nemcsak sportolóként, hanem emberként is nagyon fontos” – vallja.

Ifjú Növényi Norbert is szívesen kipróbálná magát a kamerák előtt

A közös munka Orlando Bloommal elindított benne egy gondolatot: ő maga is kipóbálná magát színészként.

„Ha valaha belevágnék, akkor csak komédiába. Túl sok színészt ismerek, tudom, milyen egók mozognak ebben a világban. Szerintem az életet nem szabad túl komolyan venni. Humor nélkül nem lehet normálisan élni” – mondta.