Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 21., szerda Ágnes

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
London

Növényi Norbert fia hollywoodi színészekkel dolgozik: Orlando Bloomot is ő készítette fel egy szerepre

London Ifjabb Növényi Norbert MMA
Szabados Dániel
2026.01.21.
Londonban épített karriert és a világ egyik legismertebb színészének segített felkészülni egy filmszerepre. Növényi Norbert fia, ifjabb Növényi Norbert Orlando Bloommal dolgozott.

Több mint egy évtizede, hogy Növényi Norbert fia Angliában él és dolgozik. Mára elismert MMA-harcossá vált, ám pályája messze túlmutat a küzdősporton. Az utóbbi években Hollywood kapuja is megnyílt előtte – többek között Orlando Bloomnak segített felkészülni egy szerepre. 

Magic Norbert, azaz ifjabb Növényi Norbert professzionális MMA harcosként együtt dolgozott Orlando Bloommal is
Magic Norbert, azaz ifjabb Növényi Norbert professzionális MMA harcosként együtt dolgozott Orlando Bloommal is
Fotó: László Szabolcs

Ifjabb Növényi Norbert elmondta, nem hirtelen döntés volt az, hogy Londonba költözik. Édesanyja is ott élt, ő pedig úgy érezte akkoriban, Magyarországon még nem volt meg az a szakmai háttér, amire szüksége lett volna.

„Amikor elkezdtem az MMA-t, otthon még szinte semmilyen kultúrája nem volt a sportnak. Édesanyám már korábban kiköltözött Londonba, én pedig úgy voltam vele, hogy a legrosszabb esetben megtanulom a nyelvet, aztán hazamegyek. Ehhez képest világszintű edzőtermet találtam, rengeteg barátom lett, és egyszerűen beleszerettem ebbe az országba”idézte a Borsonline ifjú Növényi Norbertet.

Ifjabb Növényi Norbert Orlando Bloommal is dolgozott

Sportolói karrierjének köszönhetően egy különleges megbízás is megtalálta: egy amerikai produkció keretében Orlando Bloom edzéseiben segédkezett. A színész bokszolót alakított, és ehhez keresett profi felkészítőt.

„Egy filmhez bokszolóként kellett küzdenie. Többen próbáltak vele edzeni, de végül engem keresett meg, hogy segítenék-e neki. Jó kapcsolat alakult ki köztünk, hatalmas megtiszteltetés volt vele dolgozni.”

Bár napjai nagy részét az edzések töltik ki, Norbert szerint legalább ilyen fontos a belső fejlődés. Régóta érdeklődik az irodalom, a filozófia és a szociológia iránt, rendszeresen olvas, ír és tanul.

„Szerintem minél többet olvas az ember, annál jobban érti a világot. Ez nemcsak sportolóként, hanem emberként is nagyon fontos” – vallja.

Ifjú Növényi Norbert is szívesen kipróbálná magát a kamerák előtt

A közös munka Orlando Bloommal elindított benne egy gondolatot: ő maga is kipóbálná magát színészként.

„Ha valaha belevágnék, akkor csak komédiába. Túl sok színészt ismerek, tudom, milyen egók mozognak ebben a világban. Szerintem az életet nem szabad túl komolyan venni. Humor nélkül nem lehet normálisan élni” – mondta.

Miért veszekednek Beckhamék? Minden, amit Brooklyn Beckham és a szülei viszályáról tudni érdemes

David és Victoria Beckham legidősebb fia hosszú, megrázó nyilatkozatban vallott arról, miért szakította meg a kapcsolatot a családjával. Állítása szerint a szülei éveken át irányították, megalázták a feleségét, és még az esküvőjüket is saját céljaikra akarták felhasználni.

Brooklyn Beckham állításait megerősítette egy vendég. „Ott voltam, tényleg ez történt"

Sokan kételkedtek David Beckham legidősebb fiának szavaiban, most azonban egy vendég, aki ott volt Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén elmondta: valóban kínos jelenet játszódott le a lagzin.

Így nézne ki ma Molnár Csilla − 57 éves lenne a tragikus sorsú szépségkirálynő

Ő lett 1985-ben Magyarország Szépe, de fényes karrier és jövedelmező hírnév helyett tönkrement az élete.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu