Miért veszekednek Beckhamék? Minden, amit Brooklyn Beckham és a szülei viszályáról tudni érdemes

Brooklyn Beckham nyilvánosan is kimondta, amire hosszú idő óta mindenki kíváncsi: valóban súlyos ellentét feszül közte és szülei, David és Victoria Beckham között. A legidősebb Beckham fiú szerint a családját csak a márkájuk és megítélésük érdekelte – és minden próbálkozásuk ellenére sosem fogadták el a feleségét, Nicola Peltzet.

David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz 2023 októberében

Forrás: Getty Images

Minden Brooklyn Beckham és Nicola Peltz esküvőjén kezdődött

A 2022 áprilisában tartott nagyszabású esküvőjük fordulópontot jelentett a pár életében – de nem a jó értelemben. Brooklyn Beckham szerint ekkor robbant több bomba is: számos gesztus és megjegyzés tette egyértelművé számukra, hogy Nicola Peltzre senki sem tekint családtagként - írja a Borsonline.

Az első komoly törést az jelentette, hogy Victoria Beckham visszalépett attól, hogy ő tervezze megy leendő menye menyasszonyi ruháját. „Minden előjel nélkül, az utolsó pillanatban mondta le” – írta Brooklyn, hozzátéve: ezt nyílt elutasításnak élték meg.

– írta Brooklyn, hozzátéve: ezt nyílt elutasításnak élték meg. Az egyik legemlékezetesebb – és egyben legkellemetlenebb – jelenet Brooklyn elmondása szerint az volt, amikor édesanyja az esküvőjükön váratlanul a színpadra lépett és elhappolta Nicola elől az első táncot, amire pedig nagyon készültek. Ezt a vendégek is megerősítették. „Életem legkínosabb pillanata volt” – fogalmazott.

– fogalmazott. Az ülésrend körül is óriási vita alakult ki: Brooklyn és Nicola a nagymamáikat szerették volna a főasztalhoz ültetni, Victoria pedig ezt sértésnek vette, azt vágta fia fejézet, hogy egyenesen ördögi tett. Brooklyn viszont hangsúlyozta, hogy minden szülőnek előkelő helye volt, ugyanolyan távolságra a fő asztaltól.

Brooklyn szerint szülei nemcsak érzelmi, hanem jogi nyomást is próbáltak gyakorolni rá az esküvő előtt. „Többször is megpróbáltak rávenni, hogy írjak alá egy megállapodást, amellyel lemondok a nevemmel kapcsolatos jogokról. Ez nemcsak rám, de a feleségemre és a jövőbeli gyerekeinkre is hatással lett volna.” A fiú végül elutasította őket, és úgy érzi, onnantól kezdve már bántak vele ugyanúgy. „Az ellenállásom még a fizetésemet is befolyásolta.”

A fiú végül elutasította őket, és úgy érzi, onnantól kezdve már bántak vele ugyanúgy. Az esküvő után sem enyhült a légkör. Brooklyn azt állítja, hogy szülei nem voltak hajlandóak vele találkozni úgy, hogy Nicola Peltz is jelen van.

Fájdalmas pontként említi azt is, hogy a családi összejövetelekre rendre meghívták a korábbi barátnőit is, mintha vissza akarnák csempészni a múltat – pedig ő már házas emberként próbált új életet kezdeni.

„A márka fontosabb volt, mint a család”

A bejegyzés egyik legerősebb állítása szerint a Beckham családban a szeretet mértékét a nyilvános megjelenések és a közösségi médiás aktivitás határozta meg. „A szeretet attól függött, ki mennyit posztol. És attól, hogy ki hajlandó azonnal mindent lemondani egy közös fotóért.”

Brooklyn szerint amikor felesége egyetlen alkalommal segítséget kért Victoria Beckhamtől egy állatmentő kampányhoz a Los Angeles-i tűzvész után, az anyja egyszerűen elutasította.

A kapcsolat odáig romlott, hogy a szülei még a testvérét is ellene fordították, majd letiltották őt minden felületen. „Nem én töröltem őket először. Ők zártak ki engem.”

„Sokan azt hiszik, hogy Nicola irányít engem, de ez nem igaz. Életem nagy részében a szüleim irányítottak” – írta Brooklyn Beckham. A gyerekkori szorongásai is ebből fakadtak, de most először érzi úgy, hogy felszabadult. „Mióta Nicola mellett élek, először érzem magam nyugodtnak. Nem akarunk mást, csak békét és magánéletet.”