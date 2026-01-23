Hatalmas botrány a láthatáron: Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

David és Victoria Beckham azt fontolgatják, hogy exkluzív interjút adnak, amelyben a Brooklynnal kialakult konfliktusról beszélnének. A lehetőségre állítólag Oprah Winfrey csapata máris lecsapott, és több nagy amerikai és brit csatorna is ajánlatot tett a házaspárnak. A döntés hátterében az áll, hogy a 26 éves Brooklyn egy hatoldalas, indulatoktól átfűtött Instagram-sztoriban taglalta a szüleivel való viszály okait.
Mit tudni eddig a készülő interjúról?
- Oprah Winfrey csapata már felvette a kapcsolatot a Beckham házaspárral.
- Több nagy amerikai és brit tévéműsor is ajánlatot tett nekik
- A csatornák kasszasikerként tekintenek a lehetőségre.
- David és Victoria komolyan mérlegelnek.
- A céljuk, hogy a saját szemszögükből mondják el a történetüket.
Victoria Beckham és Bavid Beckham interjúja kasszasiker lehet
„Oprah csapata azonnal felvette a kapcsolatot Beckhamékkel, és szinte minden nagyobb amerikai és brit show-tól érkeztek ajánlatok hozzájuk” − fogalmazott egy, a tárgyalásokat ismerő forrás, aki hozzátette: „A tévécsatornák tudják, hogy egy ilyen interjú kasszasiker lehet.”
Úgy gondolják, hogy rajtuk a sor
A Beckham házaspár ismerősei pedig arról számoltak be, hogy Victoria és David Beckham komolyan fontolgatják, hogy elmondják a saját verziójukat a viszályról, amelynek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk. „Elég sokáig hallgattak már. Victoria és David úgy gondolják, hogy most rajtuk a sor, hogy világosan, őszintén és kamerák előtt nyilatkozzanak” – fogalmazott egy közeli barátjuk. „Nem a bosszú vezérli őket. Azt akarják, hogy a nyilvánosság tisztán lássa az igazságot, a családjukba és az életükbe fektetett munkájukat, és azt, hogy mit is jelent valójában a gyermekeket reflektorfényben nevelni” – mondta egy bennfentes. „Óvatosan mérlegelik, hogy mikor és hogyan tegyék ezt. A kisebb gyerekeik az elsők, de azt is tudják, hogy a világ megérdemli, hogy meghallgathassa az ő nézőpontjukat is – a címlapok mögött rejlő valódi történetet” – idéz egy másik forrást a RadarOnline.
David és Victoria további három közös gyermeke – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – továbbra is nagyon szoros kapcsolatban áll a szüleivel.
Brooklyn az Instagramon tálalt ki
A konfliktus január 19-én éleződött ki, amikor Brooklyn egy hosszú Instagram-sztoriban tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel, és azt is leírta, hogy miért döntött így. Azt állította, Victoria és David már az esküvője előtt megpróbálták lehetetlenné tenni a kapcsolatát, ami a házasságkötés után még durvább lett. „A feleségemet a családom nem tiszteli és nem is fogadja el” – írta Brooklyn Beckham, aki felesége, Nicola Peltz milliárdos szüleivel állítólag nagyon jó viszonyt ápol.
