Hatalmas botrány a láthatáron: Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

Nagy port kavart, hogy Brooklyn Beckham nyilvánossá tette, miért nem békül ki a szüleivel. David Beckham és Victoria Beckham állítólag komolyan mérlegelik, hogy nagyszabású televíziós interjúban mondják el saját verziójukat a családi válságról.

David és Victoria Beckham azt fontolgatják, hogy exkluzív interjút adnak, amelyben a Brooklynnal kialakult konfliktusról beszélnének. A lehetőségre állítólag Oprah Winfrey csapata máris lecsapott, és több nagy amerikai és brit csatorna is ajánlatot tett a házaspárnak. A döntés hátterében az áll, hogy a 26 éves Brooklyn egy hatoldalas, indulatoktól átfűtött Instagram-sztoriban taglalta a szüleivel való viszály okait. 

Mit tudni eddig a készülő interjúról?

  • Oprah Winfrey csapata már felvette a kapcsolatot a Beckham házaspárral.
  • Több nagy amerikai és brit tévéműsor is ajánlatot tett nekik
  • A csatornák kasszasikerként tekintenek a lehetőségre.
  • David és Victoria komolyan mérlegelnek.
  • A céljuk, hogy a saját szemszögükből mondják el a történetüket.

Victoria Beckham és Bavid Beckham interjúja kasszasiker lehet

„Oprah csapata azonnal felvette a kapcsolatot Beckhamékkel, és szinte minden nagyobb amerikai és brit show-tól érkeztek ajánlatok hozzájuk” − fogalmazott egy, a tárgyalásokat ismerő forrás, aki hozzátette: „A tévécsatornák tudják, hogy egy ilyen interjú kasszasiker lehet.” 

Úgy gondolják, hogy rajtuk a sor

A Beckham házaspár ismerősei pedig arról számoltak be, hogy Victoria és David Beckham komolyan fontolgatják, hogy elmondják a saját verziójukat a viszályról, amelynek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk.  „Elég sokáig hallgattak már. Victoria és David úgy gondolják, hogy most rajtuk a sor, hogy világosan, őszintén és kamerák előtt nyilatkozzanak” – fogalmazott egy közeli barátjuk. „Nem a bosszú vezérli őket. Azt akarják, hogy a nyilvánosság tisztán lássa az igazságot, a családjukba és az életükbe fektetett munkájukat, és azt, hogy mit is jelent valójában a gyermekeket reflektorfényben nevelni” – mondta egy bennfentes. „Óvatosan mérlegelik, hogy mikor és hogyan tegyék ezt. A kisebb gyerekeik az elsők, de azt is tudják, hogy a világ megérdemli, hogy meghallgathassa az ő nézőpontjukat is – a címlapok mögött rejlő valódi történetet” – idéz egy másik forrást a RadarOnline

David és Victoria további három közös gyermeke – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – továbbra is nagyon szoros kapcsolatban áll a szüleivel.

Brooklyn az Instagramon tálalt ki

A konfliktus január 19-én éleződött ki, amikor Brooklyn egy hosszú Instagram-sztoriban tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel, és azt is leírta, hogy miért döntött így. Azt állította, Victoria és David már az esküvője előtt megpróbálták lehetetlenné tenni a kapcsolatát, ami a házasságkötés után még durvább lett. „A feleségemet a családom nem tiszteli és nem is fogadja el” – írta Brooklyn Beckham, aki felesége, Nicola Peltz milliárdos szüleivel állítólag nagyon jó viszonyt ápol.

