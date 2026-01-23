Hatalmas botrány a láthatáron: Oprah-nak adhat interjút David és Victoria Beckham

David és Victoria Beckham azt fontolgatják, hogy exkluzív interjút adnak, amelyben a Brooklynnal kialakult konfliktusról beszélnének. A lehetőségre állítólag Oprah Winfrey csapata máris lecsapott, és több nagy amerikai és brit csatorna is ajánlatot tett a házaspárnak. A döntés hátterében az áll, hogy a 26 éves Brooklyn egy hatoldalas, indulatoktól átfűtött Instagram-sztoriban taglalta a szüleivel való viszály okait.

David Beckham és Victoria Beckham azt fontolgatják, elmondják a saját verziójukat.

„Oprah csapata azonnal felvette a kapcsolatot Beckhamékkel, és szinte minden nagyobb amerikai és brit show-tól érkeztek ajánlatok hozzájuk” − fogalmazott egy, a tárgyalásokat ismerő forrás, aki hozzátette: „A tévécsatornák tudják, hogy egy ilyen interjú kasszasiker lehet.”

Úgy gondolják, hogy rajtuk a sor

A Beckham házaspár ismerősei pedig arról számoltak be, hogy Victoria és David Beckham komolyan fontolgatják, hogy elmondják a saját verziójukat a viszályról, amelynek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk. „Elég sokáig hallgattak már. Victoria és David úgy gondolják, hogy most rajtuk a sor, hogy világosan, őszintén és kamerák előtt nyilatkozzanak” – fogalmazott egy közeli barátjuk. „Nem a bosszú vezérli őket. Azt akarják, hogy a nyilvánosság tisztán lássa az igazságot, a családjukba és az életükbe fektetett munkájukat, és azt, hogy mit is jelent valójában a gyermekeket reflektorfényben nevelni” – mondta egy bennfentes. „Óvatosan mérlegelik, hogy mikor és hogyan tegyék ezt. A kisebb gyerekeik az elsők, de azt is tudják, hogy a világ megérdemli, hogy meghallgathassa az ő nézőpontjukat is – a címlapok mögött rejlő valódi történetet” – idéz egy másik forrást a RadarOnline.

David és Victoria további három közös gyermeke – a 23 éves Romeo, a 20 éves Cruz és a 14 éves Harper – továbbra is nagyon szoros kapcsolatban áll a szüleivel.