Január 30-án érkezik a Budapesten forgatott kémsorozat, a Ponies – Emilia Clarke új szerepben

Simon Benedek
2026.01.28.
A SkyShowtime új, nyolcrészes kémthrillersorozata január 30-tól lesz streamelhető. A Ponies sorozat főszerepeiben Emilia Clarke és Haley Lu Richardson láthatók, mellettük pedig magyar színészek is feltűnnek a nemzetközi produkcióban.

Többek között hazánkban is forgatták a SkyShowtime legújabb sorozatát, a Poniest. Az Emilia Clarke és Haley Lu Richardson főszereplésével készült szériában magyar színészek is feltűnnek majd.

Haley Lu Richardson mint Twila és Emilia Clarke, mint Bea a Ponies című új sorozatban.
Haley Lu Richardson mint Twila és Emilia Clarke, mint Bea a Ponies című új sorozatban. 
Forrás:  Getty Images
  • A Ponies című kémsorozatot Budapesten és Dunaújvárosban is forgatták, hogy korhűen ábrázolják a hetvenes évek Moszkváját.
  • A főszereplők Emilia Clarke és Haley Lu Richardson két amerikai nőt alakítanak, akik a CIA alkalmazásában állnak.
  • A történet 1977-ben játszódik, és a hidegháború titkosszolgálati világa mellett a női barátságokra és a nők társadalmi helyzetére fókuszál.
  • A sorozatban magyar színészek is feltűnnek.

Ponies: Budapesten és Dunaújvárosban is forgatták a kémthrillersorozatot

Többek között Újpesten forgatták a Ponies című sorozat néhány jelenetét. A széria forgatását még februárban kezdték el, amikor a két főszereplő, a Trónok harcából ismert Emilia Clarke és A Fehér Lótusz sztárja Haley Lu Richardson Magyarországra érkeztek. A budapesti forgatást azért választották, hogy korhűen mutathassák be az egykori Szovjetuniót. Ennek érdekében rövid időre Oroszországot faragtak a IV. kerületből. De nemcsak Budapesten forgatott a stáb: Dunaújvárosban például a korhű 1977-es Moszkvát idéző jelenetek során Emilia Clarke – a sorozatban Bea ügynök szerepében – autóba pattanva menekült az NKVD (Belügyi Népbiztosság) ügynökei elől. 

Erről szól az új kémsorozat, a Ponies

A Ponies sorozat egy hidegháborús kémthriller, amely két amerikai nő történetén (Emilia Clarke és Haley Lu Richardson) keresztül mutatja be a hetvenes évek Moszkvájának titkosszolgálati világát. A sorozat a híresztelésekkel ellentétben nem igaz történeten alapul, de számos valós esemény és történelmi részlet – például korabeli politikai helyzetek és kulturális utalások – inspirálta az alkotókat – írja a townandcountrymag.com. A történet különlegessége, hogy a kémkedés mellett hangsúlyosan foglalkozik a női barátságokkal és a nők társadalmi helyzetével a hetvenes években. 

Haley Lu Richardson és Emilia Clarke lesznek a Ponies című sorozat főszereplői.
Haley Lu Richardson és Emilia Clarke lesznek a Ponies című sorozat főszereplői. 
Forrás:  Getty Images

A sorozat története egészen pontosan 1977-ben játszódik, Moszkvában, méghozzá a hidegháború kellős közepén. Két látszólag jelentéktelen civil nő titkárnőként dolgozik az amerikai nagykövetségen. Életük azonban gyökeresen megváltozik, amikor férjeiket rejtélyes körülmények között meggyilkolják a Szovjetunióban. A tragédia után a két nő a CIA szolgálatába áll, és nyomozásba kezd. Bea (Emilia Clarke) szovjet bevándorlók túlképzett, oroszul anyanyelvi szinten beszélő gyermeke, míg Twila (Haley Lu Richardson) egy kisvárosi, szókimondó és rendkívül bátor fiatal nő. A két nagyon különböző karakterű hölgy egy nagyszabású hidegháborús összeesküvést próbál leleplezni, miközben választ keresnek férjeik halálának körülményeire is. A sorozatban néhány magyar művész is kapott rövid, epizódszerepet. 

