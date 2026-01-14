Egy Instagramra feltöltött videóból derült ki, hogy Rihanna mindenképp négy gyermekes anya szeretne lenni. Sőt, az sem kizárt, hogy még idén bevállalja!
Az énekesnő újabb gyermekre vágyik
- Rihanna legkisebb gyermeke, Rocki Irish Mayer tavaly szeptemberben született.
- Az énekesnő egy Instagram-videóban beszélt jövőbeli terveiről, amelyet Montana Brown, a brit Love Island sztárja osztott meg.
- Montana viccelődve azt írta: „Dögös és szexi legyen, vagy teherbe essen 2026-ban?”
- Rihanna a hozzászólásokban reagált, és jelezte, hogy fontolgatja a negyedik gyermek vállalását.
- Rajongói inkább új dalokat és stúdióalbumot szeretnének tőle, nem családbővítést.
Rihanna családbővítésen gondolkodik
Rihanna legkisebb gyermeke, Rocki Irish Mayer tavaly szeptemberben született, de az énekesnő gondolatai már most a családbővítésen járnak. Riri jövőbeli terveiről egy Instagram-videóban beszélt, amelyet a brit Love Island sztárja, Montana Brown tett közzé. Brown viccelődve azt írta, hogy dönteni szeretne, vajon „dögös és szexi legyen, vagy teherbe essen 2026-ban”.
Rihanna a hozzászólások között reagált: „Várjunk csak! Szóval akkor nem vagyok őrült?” – utalva arra, hogy hajlik arra, hogy még ebben az évben megpróbálkozzon a negyedik gyermek vállalásával. Hozzátette: „Fogadok!”, megerősítve szándékát.
A rajongók az Instagramon írt kommentjére reagálva arra kérték az énekesnőt, hogy a családbővítés helyett adjon ki új számokat, többen stúdióalbumért könyörögtek. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Remélem, hogy az egyetlen nagy 2026-os döntésed az lesz, hogy melyik államban kezded a turnét.”
Rihanna és A$AP Rocky három gyermeket nevelnek
Rihanna és párja, A$AP Rocky közös gyermekei közül a legidősebb RZA hároméves, a középső Riot Rose két éves, míg legkisebb lányuk, Rocki csupán négy hónapos. A sztár korábban elárulta, hogy a két idősebb fiú nagyon jól kijön egymással, és bár néha féltékenyek az újszülött húgukra, a családjukban óriási a szeretet és a harmónia.
Tavaly decemberben így nyilatkozott: „Mindannyian nagyobbak lesznek. Nem bírom elviselni, hogy a fiaim arca változik, a nyakuk egyre hosszabb lesz.” Rocky hozzátette, hogy a gyerekek aranyosak, és RZA és Riot sokkal jobban kijönnek egymással, mint amire számítottak – írja a Radar Online.
Korábban Riri elárulta, hogy RZA empatikus, imád zenét hallgatni és olvasni, míg Riot energikus, vicces, reggelente énekelve ébreszti a családot, és képtelen elfogadni a nemleges választ.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: