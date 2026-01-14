Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026.01.14.
Az énekesnő legkisebb gyermeke tavaly szeptemberben született. Rihanna már most a negyedik gyermekén gondolkodik, és nem kizárt, hogy még idén belevág a családbővítésbe.

Egy Instagramra feltöltött videóból derült ki, hogy Rihanna mindenképp négy gyermekes anya szeretne lenni. Sőt, az sem kizárt, hogy még idén bevállalja!

Rihanna már idén újra teherbe eshet
Rihanna már idén újra teherbe eshet?
Forrás:  Profimedia

Az énekesnő újabb gyermekre vágyik

  • Rihanna legkisebb gyermeke, Rocki Irish Mayer tavaly szeptemberben született.
  • Az énekesnő egy Instagram-videóban beszélt jövőbeli terveiről, amelyet Montana Brown, a brit Love Island sztárja osztott meg.
  • Montana viccelődve azt írta: „Dögös és szexi legyen, vagy teherbe essen 2026-ban?”
  • Rihanna a hozzászólásokban reagált, és jelezte, hogy fontolgatja a negyedik gyermek vállalását.
  • Rajongói inkább új dalokat és stúdióalbumot szeretnének tőle, nem családbővítést.

Rihanna családbővítésen gondolkodik

Rihanna legkisebb gyermeke, Rocki Irish Mayer tavaly szeptemberben született, de az énekesnő gondolatai már most a családbővítésen járnak. Riri jövőbeli terveiről egy Instagram-videóban beszélt, amelyet a brit Love Island sztárja, Montana Brown tett közzé. Brown viccelődve azt írta, hogy dönteni szeretne, vajon „dögös és szexi legyen, vagy teherbe essen 2026-ban”. 

Rihanna a hozzászólások között reagált: „Várjunk csak! Szóval akkor nem vagyok őrült?” – utalva arra, hogy hajlik arra, hogy még ebben az évben megpróbálkozzon a negyedik gyermek vállalásával. Hozzátette: „Fogadok!”, megerősítve szándékát.

A rajongók az Instagramon írt kommentjére reagálva arra kérték az énekesnőt, hogy a családbővítés helyett adjon ki új számokat, többen stúdióalbumért könyörögtek. Egy hozzászóló így fogalmazott: „Remélem, hogy az egyetlen nagy 2026-os döntésed az lesz, hogy melyik államban kezded a turnét.” 

Rihanna és A$AP Rocky három gyermeket nevelnek

Rihanna és párja, A$AP Rocky közös gyermekei közül a legidősebb RZA hároméves, a középső Riot Rose két éves, míg legkisebb lányuk, Rocki csupán négy hónapos. A sztár korábban elárulta, hogy a két idősebb fiú nagyon jól kijön egymással, és bár néha féltékenyek az újszülött húgukra, a családjukban óriási a szeretet és a harmónia.

Tavaly decemberben így nyilatkozott: „Mindannyian nagyobbak lesznek. Nem bírom elviselni, hogy a fiaim arca változik, a nyakuk egyre hosszabb lesz.” Rocky hozzátette, hogy a gyerekek aranyosak, és RZA és Riot sokkal jobban kijönnek egymással, mint amire számítottak – írja a Radar Online.

Korábban Riri elárulta, hogy RZA empatikus, imád zenét hallgatni és olvasni, míg Riot energikus, vicces, reggelente énekelve ébreszti a családot, és képtelen elfogadni a nemleges választ.

