A 10 éves Sarolta hercegnő már most jobban pózol, mint te − Íme, a bizonyíték

Amikor az aurádon is látszik, hogy királyi vér csörgedezik az ereidben – a 10 éves Sarolta hercegnő minden képén a kifinomult elegancia tükröződik. Az interneten viszont nemcsak szerethető kisugárzása és stílusa miatt vált közkedveltté, hanem sajátos pózolása miatt is.

Sarolta hercegnő épp mutatja Mia Tindallnek, hogy ő hogyan szokott pózolni.

Forrás: Getty Images

Sarolta hercegnő a királyi családban

Sokat hallunk a királyi család felnőtt tagjairól, de most a reflektorfény a legfiatalabbakra irányul. Bár nemrég arról is beszámoltunk, hogy Vilmos herceg gyermekeinek dadája rangos elismerést kapott, karácsonykor minden figyelem Sarolta hercegnőre szegeződött. Stílusos megjelenése, kedves mosolya és gyönyörű zongorajátéka azonnal elrabolta a szíveket. Ráadásul volt egy apró részlet, amellyel végképp meghódította az internetet.

Sarolta brit királyi hercegnő balerina póza

A világszerte imádott hercegnőt a karácsonyi ünnepek alatt kapták lencsevégre, amikor a királlyal, illetve szüleivel és testvéreivel a templomba igyekezett. Egy pillanatra megállt, és – akár egy balerina – lábait keresztbe téve, makulátlan tartással pózolt és mosolygott a fotósok és a közönség előtt.

Sarolta hercegnő szinte le is védethetné pózoló testtartását, annyira ikonikussá vált már ez a balerina póz.

Forrás: Getty Images

A rajongók szerint Sarolta rendszeresen pózol ezzel a bájos és magabiztos testtartással, amit már több királyi szereplésén is észrevettek.

A pletykák szerint nem csak a suta testtartás elkerülése vagy az illemszabályok betartása áll a háttérben: a hercegnőt állítólag a balett iránti szenvedélye is megihlette.

Édesanyja, Katalin hercegné még 2023-ban elvitte lányát és barátait egy Hamupipőke balettelőadásra is. Ki tudja, talán ez a londoni előadás volt a sajátos testtartás múzsája?

Sarolta, a tökéletesen pózoló hercegnő Az biztos, hogy Sarolta imádja a balettet, hiszen még Katalin hercegné is beszámolt erről. Szóval ha legközelebb téged is lencsevégre akarnak kapni, jusson eszedbe a kis Sarolta és az ő tippje: egy kis lábkeresztezés és egyenes tartás csodákat tehet!

