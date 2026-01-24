Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A 10 éves Sarolta hercegnő már most jobban pózol, mint te − Íme, a bizonyíték

Getty Images - Samir Hussein
brit királyi család balerina Sarolta hercegnő
A brit királyi család ugyanúgy a reflektorfények kereszttüzében él, mint bármelyik másik világsztár. Nem csoda tehát, hogy a hercegek és hercegnők már korán megtanulják, hogyan kell viselkedni a kamerák előtt. A kis Sarolta hercegnő pedig már virálissá is vált ikonikus pózolása miatt.

Amikor az aurádon is látszik, hogy királyi vér csörgedezik az ereidben –  a 10 éves Sarolta hercegnő minden képén a kifinomult elegancia tükröződik. Az interneten viszont nemcsak szerethető kisugárzása és stílusa miatt vált közkedveltté, hanem sajátos pózolása miatt is.

Sarolta hercegnő és Mia Tindall
Sarolta hercegnő épp mutatja Mia Tindallnek, hogy ő hogyan szokott pózolni.
Forrás:  Getty Images

Sarolta hercegnő a királyi családban

Sokat hallunk a királyi család felnőtt tagjairól, de most a reflektorfény a legfiatalabbakra irányul. Bár nemrég arról is beszámoltunk, hogy Vilmos herceg gyermekeinek dadája rangos elismerést kapott, karácsonykor minden figyelem Sarolta hercegnőre szegeződött. Stílusos megjelenése, kedves mosolya és gyönyörű zongorajátéka azonnal elrabolta a szíveket. Ráadásul volt egy apró részlet, amellyel végképp meghódította az internetet.

Sarolta brit királyi hercegnő balerina póza

A világszerte imádott hercegnőt a karácsonyi ünnepek alatt kapták lencsevégre, amikor a királlyal, illetve szüleivel és testvéreivel a templomba igyekezett. Egy pillanatra megállt, és – akár egy balerina – lábait keresztbe téve, makulátlan tartással pózolt és mosolygott a fotósok és a közönség előtt.

Sarolta hercegnő balerina póza
Sarolta hercegnő szinte le is védethetné pózoló testtartását, annyira ikonikussá vált már ez a balerina póz.
Forrás:  Getty Images

A rajongók szerint Sarolta rendszeresen pózol ezzel a bájos és magabiztos testtartással, amit már több királyi szereplésén is észrevettek. 

A pletykák szerint nem csak a suta testtartás elkerülése vagy az illemszabályok betartása áll a háttérben: a hercegnőt állítólag a balett iránti szenvedélye is megihlette.

Édesanyja, Katalin hercegné még 2023-ban elvitte lányát és barátait egy Hamupipőke balettelőadásra is. Ki tudja, talán ez a londoni előadás volt a sajátos testtartás múzsája? 

Sarolta, a tökéletesen pózoló hercegnő

Az biztos, hogy Sarolta imádja a balettet, hiszen még Katalin hercegné is beszámolt erről. Szóval ha legközelebb téged is lencsevégre akarnak kapni, jusson eszedbe a kis Sarolta és az ő tippje: egy kis lábkeresztezés és egyenes tartás csodákat tehet!

