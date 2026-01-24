A 10 éves Sarolta hercegnő már most jobban pózol, mint te − Íme, a bizonyíték

Amikor az aurádon is látszik, hogy királyi vér csörgedezik az ereidben – a 10 éves Sarolta hercegnő minden képén a kifinomult elegancia tükröződik. Az interneten viszont nemcsak szerethető kisugárzása és stílusa miatt vált közkedveltté, hanem sajátos pózolása miatt is.
Sarolta hercegnő a királyi családban
Sokat hallunk a királyi család felnőtt tagjairól, de most a reflektorfény a legfiatalabbakra irányul. Bár nemrég arról is beszámoltunk, hogy Vilmos herceg gyermekeinek dadája rangos elismerést kapott, karácsonykor minden figyelem Sarolta hercegnőre szegeződött. Stílusos megjelenése, kedves mosolya és gyönyörű zongorajátéka azonnal elrabolta a szíveket. Ráadásul volt egy apró részlet, amellyel végképp meghódította az internetet.
Sarolta brit királyi hercegnő balerina póza
A világszerte imádott hercegnőt a karácsonyi ünnepek alatt kapták lencsevégre, amikor a királlyal, illetve szüleivel és testvéreivel a templomba igyekezett. Egy pillanatra megállt, és – akár egy balerina – lábait keresztbe téve, makulátlan tartással pózolt és mosolygott a fotósok és a közönség előtt.
A rajongók szerint Sarolta rendszeresen pózol ezzel a bájos és magabiztos testtartással, amit már több királyi szereplésén is észrevettek.
A pletykák szerint nem csak a suta testtartás elkerülése vagy az illemszabályok betartása áll a háttérben: a hercegnőt állítólag a balett iránti szenvedélye is megihlette.
Édesanyja, Katalin hercegné még 2023-ban elvitte lányát és barátait egy Hamupipőke balettelőadásra is. Ki tudja, talán ez a londoni előadás volt a sajátos testtartás múzsája?
Sarolta, a tökéletesen pózoló hercegnő
Az biztos, hogy Sarolta imádja a balettet, hiszen még Katalin hercegné is beszámolt erről. Szóval ha legközelebb téged is lencsevégre akarnak kapni, jusson eszedbe a kis Sarolta és az ő tippje: egy kis lábkeresztezés és egyenes tartás csodákat tehet!
